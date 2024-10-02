Машины подорожают на 400 тысяч?! Отвечаем на популярные вопросы о беспрецедентном увеличении утильсбора

То, чего многие боялись, случилось. Во вторник, 1 октября, состоялся первый этап повышения утилизационного сбора. Хуже того, процесс станет регулярным. Правительство опубликовало утвержденный план ежегодного увеличения сбора до конца десятилетия. Как это скажется на ценах? Будет ли повышать АВТОВАЗ? И в чьих интересах это делается? Мы собрали ответы на наиболее популярные вопросы, связанные с ростом ставок утильсбора. Если вкратце, с 1 января 2025-го не исключено подорожание автомобилей на сумму около 400 тысяч рублей.
- На сколько вырастет утильсбор?
- Что такое утильсбор?
- На сколько подорожают автомобили?
- Платит ли АВТОВАЗ утилизационный сбор?
- Подорожает ли частный ввоз автомобилей?
- Зачем правительство увеличивает утильсбор?
- Сколько приносит утильсбор бюджету?
- Утильсбор разгонит инфляцию?
На сколько вырастет утильсбор?
С 1 октября ставка для юрлиц в среднем прибавила 70-80%. Для новых автомобилей наиболее значима категория с объемом мотора 1-2 литра, и для нее утилизационный сбор вырос с 301 тысячи рублей до 556 тысяч. Для автомобилей с моторами 2-3 литра он стал почти запретительным, увеличившись с 845 тысяч до 1,563 миллиона. То же касается подержанных машин. Например, японские малолитражки с моторами менее 1 литра обложили утильсбором в 383 тысячи против нынешних 207 тысяч, а для категории 1-2 литра он подскочил с 529 тысяч до 978 тысяч.
Следующее увеличение сбора назначено на 1 января 2025 года (на языке правительства это называется раз в год). Прибавка будет не столь резкой, но всё равно ощутимой: так, для новых автомобилей с моторами 1-2 литра утильсбор вырастет с нынешних 301 тысячи до 667 тысяч, а, например, для подержанных автомобилей с моторами 2-3 литра — с 1,279 млн до 2,839 млн.
Для электромобилей с 1 октября ничего не изменилось, и ставка останется низкой — 33 тысячи рублей. А вот с 1 января она увеличится в двадцать раз до 667 тысяч рублей.
С 2025 года утилизационный сбор будет расти регулярно в начале января вплоть до 2030-го. Так, для новых машин с моторами 1-2 литра он возрастет до 1,172 млн, а для бэушных — до 2,063 млн.
То есть в ближайшие шесть лет утилизационный сбор подскочит почти в четыре раза.
Что такое утильсбор?
К утилизации автомобилей он не имеет никакого отношения, это просто модное слово, выбранное в 2012 году правительством для оправдания нового «оброка». В тот год Россия должна была снизить таможенные пошлины на ввоз автомобилей юрлицами — этого требовали правила ВТО. Выпадающую часть доходов решили заменить неким сбором, назвав его утилизационным, поскольку в тот год много говорили о проблеме старых машин и необходимости их рециклинга.
В последующие несколько лет утилизационный сбор повышался синхронно с уменьшением таможенных пошлин для юрлиц, то есть служил компенсаторным механизмом. Однако примерно с 2020 года он оторвался от этой логики и стал повышаться без явного повода, часто — по требованию АВТОВАЗа. В отличие от таможенных пошлин, повышение утильсбора требует от правительства минимума телодвижений, что делает его удобным инструментом для блокировки импорта и пополнения бюджета.
С 2012 года утильсбор вырос очень сильно. Например, изначально для новых машин с моторами 1-2 литра он составлял 27 тысяч рублей, в 2016 году поднялся до 44 тысяч рублей, в 2018 году — до 84 тысяч, в 2020 году — до 178,4 тысячи, в 2023 — до 301 тысячи, к январю 2025 года он составит 667 тысяч, а к 2030 году — 1,172 млн.
На сколько подорожают автомобили?
Среднестатистический китайский автомобиль имеет мотор объемом 1,5 литра, продукция АВТОВАЗа — 1,6 литра. Для этой категории с октября цены должны повыситься на 256 тысяч рублей, с 1 января — на 367 тысяч (относительно текущего уровня). Инфляция может добавить к этому повышению.
Скорее всего, подорожание не будет одномоментным, поскольку у дилеров сохраняются запасы автомобилей, ввезенных по старым тарифам. Кроме того, повышенный спрос на автомобили в августе и сентябре приведет к охлаждению рынка в конце осени, что сделает резкое повышение цен невыгодным.
Хотя АВТОВАЗ получает компенсацию за утилизационный сбор, вероятнее всего, поднимет цены и он. По крайней мере, так было в прошлом году. Если к цене иномарок утильсбор добавляет около 400 тысяч, то для АВТОВАЗа планка может быть чуть ниже. Мы не удивимся, если подорожание на уровне 100-200 тысяч замаскируют под изменение комплектаций и выпуск новых модификаций.
Для многих категорий машин правильнее говорить не о повышении цен, а о прекращении импорта. Например, ввоз подержанных корейских автомобилей с моторами 2,4-2,5 литра с января 2025 года станет практически бессмысленным. Только утильсбор для них составит 1,875 млн рублей, не считая таможенной пошлины, НДС, акциза и других расходов (логистика, страховки, услуги посредников, дилерская маржа).
Платит ли АВТОВАЗ утилизационный сбор?
Как ни странно, да. В 2012 году правительство пыталось ввести утильсбор только для импортируемых моделей, но это нарушало правило ВТО, поэтому власти пошли на хитрость: местным автосборщикам (в то время они включали и иностранные заводы) компенсировали выплаченный утильсбор постфактум, что делало российское производство более выгодным по сравнению с импортом.
Схема действует и сейчас, однако компенсация утилизационного сбора привязана к степени локализации автомобилей, то есть далеко не все местные заводы получают ее в полном объеме. После 2022 года в стране остались считаные предприятия, работающие по полному циклу: это АВТОВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также тульский завод Haval (хотя его локализация заметно ниже, чем у АВТОВАЗа). Остальные предприятия в основном занимаются либо отверточной, либо мелкоузловой сборкой, как «Москвич». Вероятнее всего, компенсация утильсбора для них ниже, чем для АВТОВАЗа и других чисто российских предприятий. Механизм компенсаций непрозрачен, и реальный объем выплат не разглашается, но среди экспертов есть консенсус, что в легковом автопроме АВТОВАЗ является главным бенефициаром повышения утильсбора.
Подорожает ли частный ввоз автомобилей?
Повышение утильсбора касается только юридических лиц, а также «физиков», которые ввозят автомобили для перепродажи (то есть реализуют в течение года после ввоза). Ставки для физлиц, которые импортируют автомобили для личного пользования, не менялись с 2012 года и останутся низкими: 3,4 тысячи рублей за новую машину, 5,2 тысячи — за подержанную. Это делает частный ввоз более привлекательным: в таблице ниже приведены таможенные сборы (пошлина, утильсбор, акциз, НДС, таможенное оформление) при частном и коммерческом ввозе. Так, с 1 января 2025 года частный ввоз подержанной иномарки с мотором 1,5 литра позволит сэкономить более 1,3 млн рублей.
Частный ввоз автомобиля является отработанной процедурой: недавно мы рассказывали о нем на примере импортированной из Японии Toyota. Но схема не лишена минусов: в этом случае все риски ложатся на вас, как на импортера. Такой ввоз требует опыта и участия посредников, а в нынешних условиях сопряжен с дополнительными сложностями, например, с переводом крупных сумм за границу. Высокий спрос и сложность логистики увеличивает расходы на доставку и легализацию автомобиля. Везти таким образом выгоднее дорогие машины, тогда как для малолитражек экономический эффект может оказаться небольшим.
Зачем правительство увеличивает утильсбор?
Как и в прошлом году, об увеличении утильсбора попросил глава АВТОВАЗа Максим Соколов, и предложенная им схема ежегодной индексации перешла в финальный документ без принципиальных изменений. Руководство завода обосновало необходимость такого шага агрессивным поведением китайских марок, которые снизили цены, что привело к уменьшению рыночной доли АВТОВАЗа.
Но интересом только АВТОВАЗа повышение утильсбора не объяснить, поскольку он растет для всех категорий автомобилей, а также для коммерческого транспорта, автобусов, грузовиков и спецтехники. В Минпромторге оправдывают это необходимостью стимулировать местное производство, которое после 2022 года резко деградировало: часть заводов до сих пор простаивает, а другие работают в режиме отверточной или мелкоузловой сборки. По замыслу ведомства, утвержденная на годы вперед схема облегчит иностранным (то есть китайским) автопроизводителям инвестиционное планирование.
Но китайские марки не спешат инвестировать в Россию, и для этого есть много причин — неопределенность экономической ситуации в России, санкционные риски, скромные объемы рынка и более выгодное производство в Китае. От инвестирований в российскую экономику предостерегли местных производителей и сами власти КНР. Если ситуация не улучшится в ближайшие месяцы и годы, Россия рискует получить заоблачный уровень цен на автомобили без существенного прогресса в области местной автосборки.
Сколько приносит утильсбор бюджету?
Очень много. Год назад суммарный объем утильсборов в 2024 году оценивался почти в 1 трлн рублей без учета нынешнего повышения (о нем тогда не было известно). Поскольку с 1 января ставки для популярных категорий вырастут более чем вдвое, при сохранении объема рынка можно ожидать сборы на уровне 2 трлн рублей в 2025 году. Для сравнения, это больше, чем запланированные в 2024 году траты на образование (1,55 млрд) и здравоохранение (1,62 трлн).
Не исключено, что АВТОВАЗ использован как «таран» для продвижения этой инициативы, смысл которой проще — пополнить бюджет. Правительство, видимо, рассматривает утильсбор формой налога на богатых, ведь при нынешних ценах на машины позволить себе их могут люди с избытком денег (или чрезмерной кредитной удалью).
Утильсбор разгонит инфляцию?
Эксперты не исключают этого. Помимо легковых автомобилей утилизационный сбор вырастет для коммерческой и строительной техники, а также для грузовиков. Например, для седельного тягача массой до 20 тонн с 2025 года утильсбор подскочит с 1,45 млн до 2,7 млн рублей. Исключение сделали только для грузовиков, участвующих в международных перевозках. Удорожание техники может носить кумулятивный эффект, накапливаясь в цепочках поставок и производства. При этом инфляция в России беспокоит население всё больше.
Отдельно отметим «автомобильную инфляцию»: повышение утилизационного сбора ломает наметившуюся в начале года тенденцию к снижению цен китайских автомобилей. Именно с этим трендом и пытается бороться АВТОВАЗ. Грядущее повышение цен идет на фоне высокой ключевой ставки, которую в сентябре подняли до 19%, что делает автомобили всё менее доступными для людей.