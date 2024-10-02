НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +5

2 м/c,

с-з.

 750мм 74%
Подробнее
4 Пробки
USD 93,36
EUR 103,65
Что интересного в стране
Война между братом и сестрой
Сибиряки — про работу в офисе
Тысячи новосибирцев без тепла
Лайфхаки для уютного дома
Ненастоящая скидка в «Автомире»
Секреты работы синоптиков
Журналистка о безопасности в такси
Новости в Telegram
Авто подробности Машины подорожают на 400 тысяч?! Отвечаем на популярные вопросы о беспрецедентном увеличении утильсбора

Машины подорожают на 400 тысяч?! Отвечаем на популярные вопросы о беспрецедентном увеличении утильсбора

В ближайшие три месяца его поднимут дважды

1 279
27 комментариев

Накануне повышения утильсбора на рынке возник ажиотаж: в Россию шли полные автовозы машин

То, чего многие боялись, случилось. Во вторник, 1 октября, состоялся первый этап повышения утилизационного сбора. Хуже того, процесс станет регулярным. Правительство опубликовало утвержденный план ежегодного увеличения сбора до конца десятилетия. Как это скажется на ценах? Будет ли повышать АВТОВАЗ? И в чьих интересах это делается? Мы собрали ответы на наиболее популярные вопросы, связанные с ростом ставок утильсбора. Если вкратце, с 1 января 2025-го не исключено подорожание автомобилей на сумму около 400 тысяч рублей.

  1. На сколько вырастет утильсбор?
  2. Что такое утильсбор?
  3. На сколько подорожают автомобили?
  4. Платит ли АВТОВАЗ утилизационный сбор?
  5. Подорожает ли частный ввоз автомобилей?
  6. Зачем правительство увеличивает утильсбор?
  7. Сколько приносит утильсбор бюджету?
  8. Утильсбор разгонит инфляцию?
1

На сколько вырастет утильсбор?

С 1 октября ставка для юрлиц в среднем прибавила 70-80%. Для новых автомобилей наиболее значима категория с объемом мотора 1-2 литра, и для нее утилизационный сбор вырос с 301 тысячи рублей до 556 тысяч. Для автомобилей с моторами 2-3 литра он стал почти запретительным, увеличившись с 845 тысяч до 1,563 миллиона. То же касается подержанных машин. Например, японские малолитражки с моторами менее 1 литра обложили утильсбором в 383 тысячи против нынешних 207 тысяч, а для категории 1-2 литра он подскочил с 529 тысяч до 978 тысяч.

Следующее увеличение сбора назначено на 1 января 2025 года (на языке правительства это называется раз в год). Прибавка будет не столь резкой, но всё равно ощутимой: так, для новых автомобилей с моторами 1-2 литра утильсбор вырастет с нынешних 301 тысячи до 667 тысяч, а, например, для подержанных автомобилей с моторами 2-3 литра — с 1,279 млн до 2,839 млн.

Для электромобилей с 1 октября ничего не изменилось, и ставка останется низкой — 33 тысячи рублей. А вот с 1 января она увеличится в двадцать раз до 667 тысяч рублей.

С 2025 года утилизационный сбор будет расти регулярно в начале января вплоть до 2030-го. Так, для новых машин с моторами 1-2 литра он возрастет до 1,172 млн, а для бэушных — до 2,063 млн.

То есть в ближайшие шесть лет утилизационный сбор подскочит почти в четыре раза.

2

Что такое утильсбор?

К утилизации автомобилей он не имеет никакого отношения, это просто модное слово, выбранное в 2012 году правительством для оправдания нового «оброка». В тот год Россия должна была снизить таможенные пошлины на ввоз автомобилей юрлицами — этого требовали правила ВТО. Выпадающую часть доходов решили заменить неким сбором, назвав его утилизационным, поскольку в тот год много говорили о проблеме старых машин и необходимости их рециклинга.

В последующие несколько лет утилизационный сбор повышался синхронно с уменьшением таможенных пошлин для юрлиц, то есть служил компенсаторным механизмом. Однако примерно с 2020 года он оторвался от этой логики и стал повышаться без явного повода, часто — по требованию АВТОВАЗа. В отличие от таможенных пошлин, повышение утильсбора требует от правительства минимума телодвижений, что делает его удобным инструментом для блокировки импорта и пополнения бюджета.

С 2012 года утильсбор вырос очень сильно. Например, изначально для новых машин с моторами 1-2 литра он составлял 27 тысяч рублей, в 2016 году поднялся до 44 тысяч рублей, в 2018 году — до 84 тысяч, в 2020 году — до 178,4 тысячи, в 2023 — до 301 тысячи, к январю 2025 года он составит 667 тысяч, а к 2030 году — 1,172 млн.

3

На сколько подорожают автомобили?

Среднестатистический китайский автомобиль имеет мотор объемом 1,5 литра, продукция АВТОВАЗа — 1,6 литра. Для этой категории с октября цены должны повыситься на 256 тысяч рублей, с 1 января — на 367 тысяч (относительно текущего уровня). Инфляция может добавить к этому повышению.

Geely Coolray стоит сейчас от 2,64 млн рублей. После 1 января, по нашим оценкам, его прайс будет начинаться от 3 млн

Скорее всего, подорожание не будет одномоментным, поскольку у дилеров сохраняются запасы автомобилей, ввезенных по старым тарифам. Кроме того, повышенный спрос на автомобили в августе и сентябре приведет к охлаждению рынка в конце осени, что сделает резкое повышение цен невыгодным.

Хотя АВТОВАЗ получает компенсацию за утилизационный сбор, вероятнее всего, поднимет цены и он. По крайней мере, так было в прошлом году. Если к цене иномарок утильсбор добавляет около 400 тысяч, то для АВТОВАЗа планка может быть чуть ниже. Мы не удивимся, если подорожание на уровне 100-200 тысяч замаскируют под изменение комплектаций и выпуск новых модификаций.

Lada Vesta подорожала осенью из-за возвращения системы стабилизации, но несильно. Не исключено, что главная переоценка состоится осенью

Для многих категорий машин правильнее говорить не о повышении цен, а о прекращении импорта. Например, ввоз подержанных корейских автомобилей с моторами 2,4-2,5 литра с января 2025 года станет практически бессмысленным. Только утильсбор для них составит 1,875 млн рублей, не считая таможенной пошлины, НДС, акциза и других расходов (логистика, страховки, услуги посредников, дилерская маржа).

4

Платит ли АВТОВАЗ утилизационный сбор?

Как ни странно, да. В 2012 году правительство пыталось ввести утильсбор только для импортируемых моделей, но это нарушало правило ВТО, поэтому власти пошли на хитрость: местным автосборщикам (в то время они включали и иностранные заводы) компенсировали выплаченный утильсбор постфактум, что делало российское производство более выгодным по сравнению с импортом.

Схема действует и сейчас, однако компенсация утилизационного сбора привязана к степени локализации автомобилей, то есть далеко не все местные заводы получают ее в полном объеме. После 2022 года в стране остались считаные предприятия, работающие по полному циклу: это АВТОВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также тульский завод Haval (хотя его локализация заметно ниже, чем у АВТОВАЗа). Остальные предприятия в основном занимаются либо отверточной, либо мелкоузловой сборкой, как «Москвич». Вероятнее всего, компенсация утильсбора для них ниже, чем для АВТОВАЗа и других чисто российских предприятий. Механизм компенсаций непрозрачен, и реальный объем выплат не разглашается, но среди экспертов есть консенсус, что в легковом автопроме АВТОВАЗ является главным бенефициаром повышения утильсбора.

АВТОВАЗ уже разминает мускулы: электрическую версию Largus оценили почти в 4 млн рублей в самой простой версии. Топовые будут 5 млн?

5

Подорожает ли частный ввоз автомобилей?

Повышение утильсбора касается только юридических лиц, а также «физиков», которые ввозят автомобили для перепродажи (то есть реализуют в течение года после ввоза). Ставки для физлиц, которые импортируют автомобили для личного пользования, не менялись с 2012 года и останутся низкими: 3,4 тысячи рублей за новую машину, 5,2 тысячи — за подержанную. Это делает частный ввоз более привлекательным: в таблице ниже приведены таможенные сборы (пошлина, утильсбор, акциз, НДС, таможенное оформление) при частном и коммерческом ввозе. Так, с 1 января 2025 года частный ввоз подержанной иномарки с мотором 1,5 литра позволит сэкономить более 1,3 млн рублей.

Частный ввоз автомобиля является отработанной процедурой: недавно мы рассказывали о нем на примере импортированной из Японии Toyota. Но схема не лишена минусов: в этом случае все риски ложатся на вас, как на импортера. Такой ввоз требует опыта и участия посредников, а в нынешних условиях сопряжен с дополнительными сложностями, например, с переводом крупных сумм за границу. Высокий спрос и сложность логистики увеличивает расходы на доставку и легализацию автомобиля. Везти таким образом выгоднее дорогие машины, тогда как для малолитражек экономический эффект может оказаться небольшим.

6

Зачем правительство увеличивает утильсбор?

Как и в прошлом году, об увеличении утильсбора попросил глава АВТОВАЗа Максим Соколов, и предложенная им схема ежегодной индексации перешла в финальный документ без принципиальных изменений. Руководство завода обосновало необходимость такого шага агрессивным поведением китайских марок, которые снизили цены, что привело к уменьшению рыночной доли АВТОВАЗа.

Но интересом только АВТОВАЗа повышение утильсбора не объяснить, поскольку он растет для всех категорий автомобилей, а также для коммерческого транспорта, автобусов, грузовиков и спецтехники. В Минпромторге оправдывают это необходимостью стимулировать местное производство, которое после 2022 года резко деградировало: часть заводов до сих пор простаивает, а другие работают в режиме отверточной или мелкоузловой сборки. По замыслу ведомства, утвержденная на годы вперед схема облегчит иностранным (то есть китайским) автопроизводителям инвестиционное планирование.

Haval запустил завод полного цикла еще в 2019 году, а с 2024 года собирает в России и двигатели

Но китайские марки не спешат инвестировать в Россию, и для этого есть много причин — неопределенность экономической ситуации в России, санкционные риски, скромные объемы рынка и более выгодное производство в Китае. От инвестирований в российскую экономику предостерегли местных производителей и сами власти КНР. Если ситуация не улучшится в ближайшие месяцы и годы, Россия рискует получить заоблачный уровень цен на автомобили без существенного прогресса в области местной автосборки.

7

Сколько приносит утильсбор бюджету?

Очень много. Год назад суммарный объем утильсборов в 2024 году оценивался почти в 1 трлн рублей без учета нынешнего повышения (о нем тогда не было известно). Поскольку с 1 января ставки для популярных категорий вырастут более чем вдвое, при сохранении объема рынка можно ожидать сборы на уровне 2 трлн рублей в 2025 году. Для сравнения, это больше, чем запланированные в 2024 году траты на образование (1,55 млрд) и здравоохранение (1,62 трлн).

Не исключено, что АВТОВАЗ использован как «таран» для продвижения этой инициативы, смысл которой проще — пополнить бюджет. Правительство, видимо, рассматривает утильсбор формой налога на богатых, ведь при нынешних ценах на машины позволить себе их могут люди с избытком денег (или чрезмерной кредитной удалью).

8

Утильсбор разгонит инфляцию?

Эксперты не исключают этого. Помимо легковых автомобилей утилизационный сбор вырастет для коммерческой и строительной техники, а также для грузовиков. Например, для седельного тягача массой до 20 тонн с 2025 года утильсбор подскочит с 1,45 млн до 2,7 млн рублей. Исключение сделали только для грузовиков, участвующих в международных перевозках. Удорожание техники может носить кумулятивный эффект, накапливаясь в цепочках поставок и производства. При этом инфляция в России беспокоит население всё больше.

Отдельно отметим «автомобильную инфляцию»: повышение утилизационного сбора ломает наметившуюся в начале года тенденцию к снижению цен китайских автомобилей. Именно с этим трендом и пытается бороться АВТОВАЗ. Грядущее повышение цен идет на фоне высокой ключевой ставки, которую в сентябре подняли до 19%, что делает автомобили всё менее доступными для людей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
28 минут
где там тюля, со своими сказками про могущество страны и лучшей жизнью для людей в России?? стригут население, как баранов))) а бараны молча стоят и кивают остриженными шеями...ну а загнивающий запад уже вторую сотню лет продолжает незаметно загнивать, при чем в головах бестолковых россиянинов...
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
26 минут
были бы люди умнее, вообще бы перестали брать ВАЗы, интересно, что бы тогда предпринял Соколов??...ввели бы налог на отсутствие в семье автомобиля, отечественного производителя??)))
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Мнение
«Вылетите из машины — водитель даже не подойдет»: журналистка НГС — о равнодушии тех, кто несет ответственность за вашу жизнь
Анонимное мнение
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
У Овнов конфликты в любви, у Тельцов — переутомление: таро-гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Александр,41

сергей,61

Кос,39

ИванЪ БорисовичЬ,45

Ольга,59

Галина,39

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление