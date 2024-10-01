Миллиарды и суды: «дочка» «Автомира» пообещала новосибирцу скидку, но повысила цену в договоре — с ней судятся по всей России

Суды признают услуги навязанными, но схема продолжает работать Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Новосибирец обратился в автосалон, чтобы сдать свою машину в трейд-ин и купить другую с доплатой. Когда дело дошло до подписания договора, выяснилось, что заплатить придётся на 200 тысяч рублей больше. Сибиряк попытался отказаться от сделки, но его обвинили в нарушении условий и потребовали назад эти 200 тысяч. НГС разбирался, как работает схема и какие решения принимают суды по всей стране.

Заманчивая скидка

Житель Новосибирской области Роман Биль в декабре прошлого года обратился в автосалон «Автомир» на Станционной, 101. Он решил сдать свой автомобиль в трейд-ин и купить китайский Exeed VX. Романа привлекло выгодное предложение: внедорожник премиум-класса стоил 3,5 миллиона рублей, из них 2,9 миллиона можно было покрыть стоимостью его старого авто, ещё 600 тысяч — доплата.

— Они на это согласились. Я приезжаю на следующий день в автосалон. Мою машину загоняют на осмотр, проверяют ее и говорят, что всё нормально, её готовы купить, как и планировали, за 2,9 миллиона. Я подписываю договор купли-продажи на мою машину. Её загоняют на территорию автосалона, у меня забирают ключи, СТС, ПТС — то есть все документы на автомобиль. У меня на руках остается только договор купли-продажи, но деньги мне не выплачивают, — вспоминает собеседник НГС.

Новая машина обошлась Роману не только в круглую сумму, но и почти год судебных разбирательств Источник: Роман Биль











Опасения рассеялись, когда менеджер сказал, что деньги пойдут сразу в счёт нового автомобиля. Но процедуру, утверждает Роман, начали искусственно затягивать, и к подписанию договора приступили лишь спустя шесть часов нахождения в автосалоне. Вдруг оказалось, что условия соглашения изменились.

— Тут появляется дополнительное соглашение, в котором прописана услуга на 200 тысяч рублей. То есть цена в итоге станет 3,7 миллиона. Я говорю им, что мы договаривались на 3,5 миллиона — откуда эти 200 тысяч? Они говорят: «Это же скидка, у вас машина стоила на сайте объявлений 3,7 миллиона, мы вам делаем скидку 200 тысяч рублей». Я уточнил: «Вы делаете скидку в 200 тысяч и заставляете меня купить ненужный продукт за 200 тысяч?». Когда они подтвердили это, я отказался подписывать документы, — объясняет Роман.

По словам покупателя, ему поставили условие: деньги от продажи старого авто можно забрать только при подписании дополнительного соглашения. Роман согласился, но сразу написал заявление на расторжение соглашения.

Не самое выгодное предложение

В сделке принимали участие три стороны: Роман Биль в роли покупателя, ООО «Амкапитал» (автосервис «Автомир») в роли продавца и ООО «Система», с которой заключали дополнительное соглашение. В договоре купли-продажи, с которым ознакомился корреспондент НГС, сказано, что итоговая цена автомобиля с учётом комплексной скидки в 210 тысяч составляет 3,5 миллиона рублей.

По данным Rusprofile, ООО «Амкапитал» существует с 2006 года, компанией руководит Владимир Петров. Выручка за прошлый год увеличилась на 99% и достигла 71 миллиарда рублей, чистая прибыль превысила 2 миллиарда. Организация выступала поставщиком в 91 госконтракте на 184 миллиона рублей. Учредитель ООО «Амкапитал» — ГК «Автомир». Гендиректором группы компаний числится Николай Груздев, чистая прибыль компании в прошлом году составила 6,4 миллиарда рублей при нулевой выручке.

Дополнительное соглашение с «Системой» при этом гласит, что комплексная скидка доступна только при исполнении двух условий. Среди них приобретение комплекса SISTEMA (услуги по страхованию и юридической поддержке) за 200 тысяч рублей, а также оформление потребительского кредита для покупки автомобиля на сумму не менее 2,8 миллиона рублей (он гасится стоимостью автомобиля по трейд-ин). В договоре указано, что оба условия — обязательные, поэтому покупатель теряет право на скидку, если не выполняет хотя бы одно из них.

По данным Rusprofile, ООО «Система» появилась в прошлом году, компанией руководит Ирина Юдина. Выручка компании за первый год существования составила 19 миллионов рублей, прибыль превысила 4 миллиона. Организация оказывает услуги в области бухгалтерского учёта и финансового аудита.

Роман обратился в компанию «Система», чтобы попытаться отказаться от их услуг, но деньги ему не вернули. По его словам, организация объяснила решение тем, что покупатель нарушил условия дополнительного соглашения. Кроме того, оказалось, что деньги по этому договору уже направили в «Амкапитал». Тогда Роман обратился в суд.

Договор купли-продажи гласит: скидка составляет 200 тысяч рублей Источник: Роман Биль А в дополнительном соглашении сказано: всё не так просто Источник: Роман Биль

Иск в Коченёвском районном суде зарегистрировали в январе текущего года. Ответчиками выступали «Система» и «Амкапитал». В карточке дела указано, что 26 сентября требования Романа частично удовлетворили. Суд постановил выплатить Роману Билю 315 тысяч рублей: 200 тысяч по условиям дополнительного соглашения, 100 тысяч рублей штрафа и 15 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

Связаться с представителем «Амкапитала», который действовал по доверенности, корреспонденту НГС не удалось — его номер заблокирован. Связаться с руководством компании также не удалось, НГС направил запрос с просьбой предоставить комментарий.

Серийные соглашения

Роман — не единственный клиент автосалона, попавший в такую ситуацию. В карточке новосибирского филиала компании в 2GIS есть несколько отзывов клиентов, описывающих аналогичную схему. Один из них утверждает, что заключил договор с ООО «Амкапитал», но дополнительное соглашение — с ООО «Д. С. Авто».

— При оформлении кредитного договора навязывают дополнительные услуги, в которых нужды совсем нет, но, по их утверждению, все эти условия нужны для получения скидки. Получается, что по факту скидок нет, в итоге авто обходится по той же цене, что и за наличный расчёт. Очень плохая оценка в трейд-ин. Но самый главный минус заключается в том, что они сотрудничают с «Д. С. Авто», — пишет один из пользователей.

ООО «Д. С. Авто» работает с 2021 года, компанией руководит Константин Тарсуков. Формально компания не связана с ГК «Автомир»: по 40% принадлежат Константину Тарсукову и Андрею Хорошилову, по 10% — Алдару Талсаеву и Сергею Мартынову. Ни один из них не выступает руководителем или соучредителем в каких-то других компаниях.

В прошлом году фирма показала значительный рост финансовых показателей: выручка увеличилась на 636 тысяч процентов и составила 5,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 20 миллионов. За три года работы у «Д. С. Авто» образовались долги на общую сумму 64 миллиона рублей.

Деятельность «Д. С. Авто» освещали юристы. Например, компания «Знакомый юрист» лишь за сентябрь текущего года выиграла пять судебных дел против организации, сумев расторгнуть договоры с навязанными услугами. При этом специалисты уточняют, что судебная практика по таким делам неоднозначна.

Как вернуть деньги за навязанную услугу?

Автоюрист Лев Воропаев в разговоре с корреспондентом НГС объяснил, что описанная схема встречалась и раньше. По словам эксперта, судебная практика позволяет сделать вывод, что деньги возможно вернуть.

— Схема давно не новая, решается всё просто. Необходимо ту страховку, которую навязывают в период охлаждения (срок, в течение которого можно расторгнуть договор страхования с возвратом полной суммы или её части, действует 14 дней. — Прим. ред.), расторгнуть, — говорит юрист. — Для этого необходимо написать заявление о прекращении действия страхования и возврате денежных средств. Погасить потребительский кредит, если его навязали, если договор не предусматривает его расторжения в тот же период охлаждения. Таким образом убытки гражданина составят сущие копейки.

По словам собеседника, если автосалон потребует заплатить деньги по дополнительному соглашению через суд, с наибольшей вероятностью он столкнётся с отказом.

— Здесь практика однозначная: суды стали отказывать в возврате скидки, так как она обычно немотивированная и обусловлена заключением дополнительных договоров. Фактически это не является скидкой. Основываясь на позиции Конституционного суда, суды обычно отказывают продавцам. Если и взыскивают, то сумма обычно значительно ниже, — заключил юрист.

К «Амкапитал» и аффилированным лицам за последние годы подали десятки исков в разных регионах России. Чаще всего суд встаёт на сторону потребителя. В частности, такое решение в марте принял суд апелляционной инстанции в Москве. Клиент в 2022 году купил автомобиль Seltos, а на стадии подписания договора ему навязали дополнительное соглашение. По нему комплексная скидка тоже была доступна лишь при покупке страховки, карты «Автомир Assistance», комплекса CUBE и оформлении потребительского кредита. Суд отменил действие пункта, который отменяет скидку при отказе от условий дополнительного соглашения, и постановил выплатить истцу компенсацию.

Но суды не всегда встают на сторону клиентов. В январе Губкинский городской суд Белгорода рассматривал иск «Амкапитала» к местному жителю, который купил автомобиль Haval H9 с комплексной скидкой в 739 тысяч рублей. Условия дополнительного соглашения полностью совпадают с теми, что описаны в решении московского суда. Но в этот раз суд отказался признавать услуги навязанными.

— А. отказался от договора страхования, поэтому предоставленная истцом при заключении договора купли-продажи скидка в размере 739 тысяч рублей в силу договора купли-продажи аннулируется, соответственно, стоимость автомобиля автоматически увеличивается на сумму предоставленной скидки, которую покупатель обязан доплатить продавцу, — решил суд.