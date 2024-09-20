«Хожу в пустой автосалон на работу»: «Ключавто» решил закрыть филиал в Новосибирске — сотрудников вынуждают уволиться без выплат

Слева — вид офиса в конце 2023 года. Теперь площади в нем пустуют Источник: Alena G / 2ГИС; читатель НГС Артур











Сотрудники новосибирской компании «Ключавто» в начале сентября узнали, что она прекращает свою работу. Известие было неожиданным: за лето сотрудникам дважды урезали зарплату, объясняя такое решение временными трудностями, а в августе пообещали перезапуск компании, намекнув об окончании темных времен. Но перезапуска не случилось. Вместо полагающихся по закону выплат в случае ликвидации офиса, руководство предложило бывшим коллегам куда более скромные суммы. Большая часть экс-сотрудников скрепя сердце с условиями согласились, но пятеро человек по-прежнему настаивают на своем и требуют ответов от руководства, которое увиливает от прямых разговоров и называет случившееся не ликвидацией, а «прекращением операционной деятельности». Подробности трудового конфликта рассказывает Ксения Лысенко.

«До грязи дошло»

Артур работает в компании «Ключавто» с февраля 2024 года в должности продавца-консультанта автомобилей с пробегом. Коллектив из 60-70 человек он уверенно называет семьей, в которой все было более-менее стабильно до лета этого года.

Компания — дилер китайских автомобилей Jetour. Она также продавала и выкупала машины Источник: 2ГИС











Сначала их зарплату сократили на 9%, но из коллектива, как говорит Артур, никто не уволился. Вслед за первым сокращением зарплаты наступило и второе — еще на 19%. К концу лета руководство компании выступило с обнадеживающим заявлением.

— Объявили такую штуку: мол, ребят, все, успокойтесь, это была последняя заработная плата урезанная, а у нас теперь что-то вроде перезапуска. Старый склад машин сплавляем, новый покупаем — перезапускаемся, короче. Мы все так выдохнули, — рассказывает Артур. — Ладно, проходит месяц, мы этот месяц активно весь старый склад продаем. Новые машины, соответственно, не выкупаются. Пока ничего, но уже думаем, что это что-то странно как-то. И вот 3 сентября нам говорят: «Ребята, все, наша локация закрыта». Якобы компания в минусах. И вот в этот день они все быстро-быстро вывезли. Какие-то машины в Ставрополь угнали, в свой филиал, какие-то — в Омск.

Затем руководство — региональный директор и HR-директор — стали вызывать коллег на индивидуальные беседы. Начальство предлагало коллегам уволиться по собственному желанию, получить зарплату за отработанный месяц и «разойтись с миром». Артур проконсультировался с юристом и выяснил, что в случае ликвидации филиала выплата при увольнении должна быть больше. Это и стало камнем преткновения в общении с руководством.

Как говорит Артур, остальных коллег директоры так или иначе склонили к увольнению, предложив забрать имеющиеся деньги. Артур и еще порядка пяти его коллег сопротивляются. Они написали обращения в прокуратуру и трудовую инспекцию (фото имеются в распоряжении редакции), но там им сказали, что ответят не ранее чем через месяц.

— Они говорят, что у нас «бизнес-реконструкция», у нас не сокращение. И тут дошло вплоть до шантажа. Говорят: «Мы вам будку снимем на „Фудсибе“ (оптово-розничный центр с большой парковкой. — Прим. ред.), будете сидеть на окладе в 20 тысяч. У вас в договорах прописано 20 тысяч, вот и будете за них сидеть». До такой грязи дошло, что больше половины сотрудников выжили, — добавляет Артур. — Сейчас я прихожу каждый день, уже на протяжении четырех дней, в пустой автосалон на работу, где нет ни одного автомобиля, нет ни компьютеров, ни столов, ничего. Если придет человек, попытается что-то купить, ну я не знаю, как это будет — нет диспонента, который оформит вам договор, нет кассира, который примет деньги. Да и машин нет! Пара машин Jetour стоят — и все. Мне поставили один-единственный компьютер на стол, и на этом все. Вот такие условия создают.

На видео Артур снял, как сейчас выглядит офис компании Источник: читатель НГС Артур

В подтверждение своих слов Артур отправил несколько видео из пустого автосалона. В одном из них он приходит с клиентом в кабинет к HR-директору и спрашивает, работает ли автосалон и как продавать машины, если их нет. Тот теряется, но потом отвечает, что компания работает и просит другого продавца поговорить с клиентом.

Позавчера, 18 сентября, Артур получил уведомление о двухмесячной командировке в Омск — там, где тоже имеется филиал «Ключавто». Он называет это еще одним способом шантажа и давления на него, поскольку руководство в курсе его семейной ситуации и невозможности ездить в такие длительные командировки: у Артура ребенок и жена на 7 месяце беременности.

19 сентября, Артур получил документы о расторжении договора по соглашению сторон. В нем нет никаких сведений о выходном пособии, а также выплате зарплаты за сентябрь. Артур говорит, что не хочет ставить подпись, но у него есть обязательные платежи за аренду квартиры и автокредит, которые уже пора вносить.

«Таковы законы бизнеса»

Софья и Светлана (она попросила изменить имя), как и Артур, не согласны с предложенными условиями увольнения. Как говорит Софья, ее средняя зарплата как специалиста по оценке и выкупу составляет 166 тысяч рублей. При увольнении в случае ликвидации офиса ей должны были выплатить порядка 400 тысяч.

— А мне предложили только одну среднюю зарплату за август и неиспользованный отпуск, и всё. Когда разговаривала с руководителями, они мне сказали, что таковы законы бизнеса, и мы видим идеальную картину, то есть сколько они нам должны выплатить, а исходя из реалий, из положения компании, они могут выплатить столько, сколько предложили. И сказали, что мы можем никуда, ни в какие инстанции не обращаться — это будет все бесполезно. Дословно мне сказали: «Разве ты думаешь, что такая большая компания не думает о таких рисках?», — пересказала она разговор с руководством.

Стол с единственным рабочим компьютером оставили для Артура Источник: Читатель НГС Артур











Софья также рассказывает, что изначально людей, не готовых увольняться по соглашению сторон, было порядка 20 человек, но затем руководство смогло уговорить часть из них. Девушка считает, что их «додавили». Сама она пока находится на больничном и планирует ждать, пока в ситуацию вмешается либо руководство головного офиса, либо органы.

— Нам ясно сказали: если мы сейчас не согласимся на эти суммы, больше таких сумм не будет, мы будем работать а-ля в ларьке. Сейчас мы обращаемся во всевозможные инстанции. И плюс ждем, когда у «Ключавто» закончится аренда помещения, потому что держать небольшое количество сотрудников в помещении за 2,5 или 3 миллиона аренды — не рентабельно. И когда у них закончится аренда, я думаю, там уже должны быть какие-то подвижки, — рассуждает Софья. — Недавно звонили ребята (коллеги, еще работающие в компании. — Прим.ред.), рассказали, что HR-менеджер говорит: мол пока вы сидите тут, у вас вроде как средняя зарплата падает, и ваши суммы будут еще меньше.

Светлана работает в компании два года. Во время понижения зарплат она увольнялась, но не работала всего два дня. Узнала, что компания пообещала перезапуск и отсутствие дальнейших сокращений зарплат, и вернулась. С точки зрения закона, говорит Светлана после консультации с юристом, трудовой стаж в таком случае не прекращается. Но 3 сентября она узнала, что она якобы стажер, а значит в ее случае выплаты будут еще меньше.

— На записи всё слышно: они мне начали говорить, что я это себе придумала, что мы не прекратили работать. «Светлана, ты можешь выходить завтра на работу», ну и все остальное. То есть, в принципе, все разговоры сводятся к тому, что компания не закрылась, компания продолжает работать, но, когда я пришла на работу, у меня нет рабочего места, увезли уже мой компьютер, увезли стол. Чисто физически я не могу работать, потому что нет условий в соответствии с трудовым договором, — объясняет Светлана.

Она также с грустью констатирует: если ситуация не разрешится в ближайшие дни, ей придется принять эти условия, так как «у нее есть обязательства перед семьей». Ее выплата за месяц составит порядка 45 тысяч рублей.

Миллиарды выручки и юридические лазейки

В течение двух дней подготовки материала региональный директор Антон Ватагин отказывался от комментариев для НГС под разными поводами. Он успел сказать, что компания не закрылась, и трудового спора в «Ключавто» нет. Позже заявил, что звонок журналиста «попахивает мошенничеством», и обещал сам перезвонить, но не сделал этого.

ООО «Ключавто Автомобили с Пробегом», в которой работал Артур и его коллеги, было зарегистрировано в 2020 году. По итогам 2023 года компания выручила 81 миллиард рублей, чистая прибыль составила 1,3 миллиарда рублей. Единственный учредитель — это ООО «ГК „СБСВ-Ключавто“. В его составе семь учредителей: Антон Сергеев, Виктор Сергеев, Лидия Сергеева, Елена Красова, Юрий Сторожев, Виктор Сергеев (с другим отчеством), Вера Баринова. Ни у кого из них доли в системе RusProfile не указаны. В 2023 году компания выручила 52 миллиарда рублей, чистая прибыль — 4 миллиарда.

В сервисе 2ГИС два последних комментария, оставленных в сентябре, касаются непонятной ситуации с продажей и выкупом машин. Одна из пользовательниц пожаловалась на то, что, приехав в рабочее время, увидела закрытый офис. Другой пользователь рассказал, что так и не смог купить желаемый автомобиль.

— Непонятно, как вообще работает этот салон… Звоню с реальными намерениями купить новый автомобиль, как говорится, деньги на руках, а они даже ответить не могут, есть ли у них в наличии этот автомобиль. <…> На следующий день, прям с утра звоню им и с претензией, в конце-то концов у вас там кто-нибудь живой есть? Ответьте хотя бы, есть ли у вас в наличии автомобиль, который меня интересует? Обещают, что руководитель отдела продаж перезвонит сам, в итоге ещё один день прошёл и тишина, — написал Сергей Чирков.

В справочнике 2ГИС компания все еще присутствует Источник: 2ГИС











Корреспондент НГС позвонила в колл-центр «Ключавто» с вопросом о том, можно ли приехать в новосибирский офис и взглянуть на машины. В компании уверили, что это возможно — офис работает. Как объяснил Артур, колл-центр отделен от компании, и «кто там сидит, вообще непонятно». Он отметил, что из офиса вывозят последние машины и в подтверждение своих слов прислал несколько видео с пустым зданием, в котором он находится.

НГС направил запрос в головную компанию «СБСВ-Ключавто», а также в прокуратуру по факту обращения Артура. Ответ пока не поступил.

Как говорит юрист Маргарита Распопина, согласно законодательству, компания, которая ликвидируется, должна предупредить всех сотрудников об увольнении не менее чем за два месяца до того дня, как они будут уволены.

— Это уведомление должно быть также разослано и проконтролировано, чтобы оно было получено всеми сотрудниками под роспись. Важно, чтобы были уведомлены те сотрудники, которые находятся в отпусках или, например, на больничных. Также если сотрудник увольняется по ликвидации предприятия, то согласно ст. 178 ТК РФ увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднемесячного заработка, а также за ним сохраняется среднемесячный заработок на период, пока он трудоустраивается. Но этот период не может превышать более двух месяцев со дня увольнения, — объяснила она.

По ее словам, недобросовестные работодатели часто используют схему увольнения по соглашению сторон, принуждая и уговаривая работников подписать приказы. Или, применяя психологическое давление, требует от них подачи заявлений об увольнении по собственному желанию. В этом случае выплаты не предусмотрены.

— Это самая, скажем так, распространенная лазейка, которую используют работодатели. Например, даже «приостановление операционной деятельности» не работает. То есть тут все равно в любом случае компания обязана продолжить выплачивать заработную плату сотрудникам, сдавать бухгалтерскую отчетность и оплачивать свои текущие расходы, — заверила Маргарита Распопина.