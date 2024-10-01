КАМАЗ пытался пролететь перекресток на красный свет, но не смог — чем это кончилось

Грузовик проезжает на красный свет Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com











Сегодня в рубрике «Группа разбора» новый пример частой аварийной ситуации на перекрестках, связанной с моментом переключения фаз светофора. Один пытается проскочить на красный или желтый, другой торопится ехать на свой зеленый — как следствие, происходит столкновение. Вот как в этом случае, где грузовик КАМАЗ эффектно подбил легковушку.

Крупное пересечение улиц с многополосным движением, оживленный трафик, видеорегистратор фиксирует горящий красный свет и проскакивающий на него оранжевый грузовик. Очевидно, красный сигнал загорелся только что, за несколько мгновений, а водитель КАМАЗа решил проскочить перекресток из последних сил. В этот момент машины с перпендикулярного направления начинают ехать на свой загоревшийся зеленый сигнал. Одна из легковушек (вероятно, в третьем ряду слева) высовывается из-за белого грузовика, видимо, ее водитель не замечает приближающегося КАМАЗа. Происходит столкновение, смотрите видео.

Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

Судя по всему, водители легковушки в крайнем левом ряду и белого грузовика во втором ряду слева увидели опасность и замедлились. А вот пострадавший водитель или не обратил внимания на замедлившиеся по соседству машины, или не придал этому значения. Теоретически можно было предположить, что есть какая-то опасность и предотвратить ДТП, но в любом случае вина лежит на водителе КАМАЗа.

— Думаю, здесь однозначно вина водителя грузовика, поскольку он проехал на запрещающий светофора, что касается водителя легкового автомобиля, то он начал пересекать перекресток, когда ему загорелся разрешающий зеленый сигнал. От приближающегося КАМАЗа он был скрыт другим габаритным автомобилем, поэтому в принципе он его не мог увидеть. Говорить о том, что он не предпринял какие-то меры для безопасного пересечение перекрестка, это некорректно, я считаю. Я не вижу его вины, — говорит Денис Садовский, юрист компании «Инюркон».

Да, в правилах есть такой пункт, который обязывает водителей пропустить всех, кто уже заехал на перекресток, дать им выехать. Но это касается тех, кто заехал на перекресток на зеленый или в крайнем случае желтый свет. Красный же сигнал — полностью запрещающий.

Пункт 13.7 ПДД. Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка.



Пункт 13.8. При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного направления.

— Правила касаются тех случаев, когда автомобиль выезжает на перекресток на зеленый сигнал. В данном случае очевидно, что КАМАЗ проехал вот на абсолютно чистый красный, 100 процентов. Водитель легковушки, собственно, ехал на зеленый, конечно, здесь никто не должен был уступать водителю КАМАЗа, потому что он проехал на красный свет и является нарушителем. Очевидно, за ремонт авто счет выставят ему или его страховой компании, — отмечает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

И всё же, не зря на дорогах существует правило трех Д — «дай дорогу дураку». Можно было или предположить опасность, или предупредительно ехать медленней в такой ситуации, пока не откроется обзор. Вот как расценивают это столкновение пользователи Сети:

— Могли просто банально отказать тормоза. Белый автомобиль выезжал на перекресток, не видя всей дорожной ситуации. Правило номер один — не вижу, не еду!

— Не убедился в безопасности. Думал, что если ехать на зеленый, то все остановятся на красный. У КАМАЗа, может, тормоза отказали, плохо стало водителю или водитель пьяный. Водитель, который ехал на зеленый, всегда прав, но не всегда жив.

Это как с пешеходами, который идут на свой зеленый не глядя, надеясь на авось. Что касается проезда перекрестков при смене фазы светофора, это всегда потенциально опасная ситуация, поэтому лучше убедиться, что никто не летит на красный свет или уже покинул перекресток.

Водителю легковушки надо было убедиться в безопасности? Да, обзора же не было Нет, он едет на зеленый, и всё тут Не знаю