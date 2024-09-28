Спорткар по цене коттеджа: в Новосибирске продают эксклюзивного китайца за 24 млн — видеообзор премиального авто

Первый в России Lotus Emeya в полной комплектации продается за 24 млн рублей Источник: Drom.ru











Lotus Emeya — это пример того, как китайский автопром стремительно завоевывает российский рынок, предлагая не только бюджетные модели, но и премиальные электромобили. Изначально британский Lotus, с 2017 года входит в состав китайского концерна Geely. Сейчас эти автомобили собирают в Ухане, том самом, который подарил миру COVID. Модель Emeya называют первым седаном Lotus за 40 лет. Автомобиль сочетает в себе спортивный дизайн и функционал, 4WD и пневмоподвеску, а также полный пакет электронных примочек, к которым российские автолюбители еще не привыкли, а многие вообще не знакомы. В автообзоре НГС рассказываем о ценообразовании на машину в России, готовности к сибирской зиме и плюшках в комплектации.

Китайские автомобили все еще ведут борьбу за конкуренцию и бросают вызовы европейским и японским аналогам. И эти вызовы все более впечатляющие. Emeya — второй серийный электромобиль Lotus после кроссовера Eletre, выпущенного в прошлом году, и второй автомобиль компании, производимый в Китае под вывеской Lotus Technologies. Рассмотрим, насколько Emeya соответствует этим амбициям и сможет ли он закрепиться в премиальном сегменте электрокаров в России.

Lotus Emeya в комплектации «R + Black Gold» 2024 года выпуска — первый в России Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Начнем с главного — цена. 24 миллиона — внушительная сумма. На эти деньги в Новосибирске можно купить элитную квартиру или приличный коттедж. Топовая версия Lotus Emeya R + Black Gold 2024 года обойдется покупателю в Китае примерно за 15,7 млн рублей. В Новосибирске его стоимость ожидаемо выше.

Пока суперкар еще ждет своего будущего хозяина Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











— Ценообразование складывается из самой цены автомобиля в Китае плюс очень дорогой логистики. Львиная часть — это растаможка. Она обошлась около 6 миллионов. Плюс документы, ПТС, СБКТС, утилизационный сбор и так далее. Итоговая цена на данный автомобиль — 24 миллиона, — рассказывает представитель автосалона, где «поселился» этот дорогой экземпляр, Николай Землянский.

Для сравнения: Porsche Taycan — прямой конкурент премиального китайца, стоит гораздо дешевле. В зависимости от комплектации за него придется выложить от 10 до 15 млн рублей. Электромобили Lexus предлагают более широкий диапазон цен, но они, как правило, не достигают уровня производительности и роскоши, присущего моделям Lotus Emeya и Porsche Taycan.

Салон отделан перерабатываемыми материалами Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











За что платить: преимущества и характеристики

Lotus Emeya 2024 года выпуска — это сочетание спортивного характера и современных технологий. Автомобиль оснащен двумя электромоторами общей мощностью более 900 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за впечатляющие 2,8 секунды. Запас хода в 600 км ставит его в один ряд с самыми продвинутыми электромобилями мира, включая Tesla Model S и Porsche Taycan. Именно этим моделям стремятся составить конкуренцию китайцы, как в технических параметрах, так и в ценовом сегменте.

Система полного привода и адаптивная подвеска делают управление Emeya интуитивным и захватывающим, а активная аэродинамика и низкий центр тяжести обеспечивают отличное сцепление с дорогой. Кроме того, автомобиль отличается богатым функционалом в плане безопасности и ассистентами водителя, которые обеспечивают комфортное и уверенное вождение.

Спортивный дизайн, 4WD и пневмоподвеска — сочетание мощи и грации Источник: Drom.ru











— 12 деталей выполнены из карбона. Это капот, крыша, багажник, бампера. Имеет пневмоподвеску. Усиленные 10-поршневые тормоза, 918 лошадиных сил, 2 электродвигателя, передний — 250 кВт, задний — 425 кВт. Это самая-самая «жирная» комплектация, — рассказывает автоэксперт Николай Землянский.

Прозрачность крыши регулируется электроникой Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Кстати, крыша удивит не избалованных высокими технологиями автолюбителей. Ее прозрачность регулируется электроникой: с помощью панели управления крышу можно сделать полностью «стеклянной» или матовой. Кроме того, есть функция частичного матирования, то есть по секторам.

Еще одна хай-тек фишка Lotus Emeya — отсутствие привычных зеркал. Вместо них установлены камеры, которые выводят изображения на мониторы в дверях внутри салона. Водителю придется выработать привычку наблюдать за обстановкой вокруг автомобиля во время движения в новом направлении. Точку обзора можно менять на сенсорном мониторе движениями пальцев — примерно также, как мы увеличиваем картинку на экране смартфона.

Отдельно нужно сказать о двухъярусном антикрыле, которое установлено на двери багажника. Благодаря ему сила прижима автомобиля на скорости может достигать 215 кг.

Камеры вместо зеркал — фишка электрокитайца Источник: Сергей Уланов / NGS.RU Они транслируют обзор на 360 градусов на мониторы в салон Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

Emeya оснащен 55-дюймовым AR-дисплеем, а также системой Dolby Atmos с качественной акустикой KEF Uni-Q. Батарея емкостью 102 кВт/ч и мощность зарядки 350 кВт позволяют зарядить аккумулятор с 10% до 80% всего за 18 минут. Салон оформлен с использованием экологически чистых материалов, таких как переработанные ткани и алюминий PVD.

Emeya «попроще» в комплектации S можно купить в других регионах Источник: Сергей Уланов / Drom.ru











Сейчас в России в продаже, помимо «сибиряка» Lotus Emeya R + Black Gold, есть еще два экземляра, но в более скромных комплектациях и менее мощные. Один продается в Подмосковье, второй — в Санкт-Петербурге.

Адаптация к русской зиме и дорогам

По старой русской традиции, Lotus Emeya имеет все шансы на русифицированное народное прозвище наряду с «Хорьками», «Бумерами», «Меринами» и прочими «Фунтиками» и «Геликами». По созвучию этот автомобиль хочется назвать «Емеля».

Несмотря на свое китайское происхождение, Lotus подготовлен к суровым российским зимам. Подогрев сидений, руля и лобового стекла, система полного привода в сочетании с функциями контроля тяги позволит уверенно чувствовать себя на заснеженных и обледенелых дорогах.

— Данный автомобиль оснащен двумя электромоторами, и, соответственно, у него 4WD. Передняя ось, задняя ось, гребут. Пневмоподвеска сделана таким образом, чтобы можно было зимой какие-то препятствия проехать, то есть поднимается, опускается. На скорости положить его можно, чтобы больше управляемость была. Это класс Gran Turismo, как раз именно подразумевает то, что, можно погонять, — рассказывает собеседник НГС.

Зима 2024/2024 станет первой для премиального китайца в России, поэтому сделать выводы о его «морозоустойчивости» и проходимости можно будет только весной. Известно, что электромобили теряют часть заряда на холоде, поэтому вопрос о том, как батарея будет справляться с низкими температурами, актуален и для этой модели. Прогнозировать насколько сократится запас хода электрокара с наступлением настоящих холодов пока сложно.

Управление настройками автомобиля сведено на электронную панель Источник: Drom.ru











— Предыдущие модели, которые уже перезимовали в Новосибирске, такие как Lotus Eletre, например, прошли проверку вполне успешно. Однажды мы его оставили на неотапливаемой подземной парковке на два или три дня в -37 градусов. Батарея потеряла всего 2% заряда. Машина умная, понимает, что холодно и она подогревает сама себя периодически, — описывает опыт с электрокарами Николай Землянский.

Разумные сомнения

Несмотря на свои сильные стороны, у Lotus Emeya есть и минусы. Дилерская сеть Lotus в России пока не так развита, как у европейских и японских конкурентов, что может вызвать сложности при обслуживании и ремонте.

Кроме того, Emeya, как и многие китайские автомобили, сталкивается с некоторыми предубеждениями со стороны потенциальных покупателей. Не все готовы довериться китайскому производителю в сегменте премиальных электрокаров, несмотря на очевидный прогресс в качестве сборки и используемых технологий.

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Перспективы в России

Перспективы популярности Emeya в России выглядят многообещающими. Китайский автопром активно продвигается на российский рынок, и многие потребители уже перестают ассоциировать эти автомобили с низким качеством. Более того, электромобили становятся все более востребованными в крупных городах, где развивается сеть зарядных станций. Emeya имеет шансы стать альтернативой европейским и японским моделям и одним из лидеров сегмента премиальных электромобилей в России, особенно если компания сможет обеспечить качественный сервис и поддержку своих клиентов.

В целом, Lotus Emeya — это смелый, технологичный и привлекательный автомобиль, способный предложить покупателю больше, чем просто транспортное средство. Он дает возможность быть в авангарде технологий и выделяться на дороге, а это именно то, чего сегодня ищут многие автолюбители в России.