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Авто Грузовик с надписью seks увезли после публикации на НГС — он простоял брошенный все лето

Грузовик с надписью seks увезли после публикации на НГС — он простоял брошенный все лето

Полиция выезжала на место, чтобы проверить машину

1 070
9 комментариев

В Новосибирске с улицы Тюленине на Родниках увезли грузовик ГАЗ-3307 с надписью seks на будке. Машину поместили на спецстоянку

О том, что бесхозный грузовик стоит на дороге все лето, а местные дети устраивают на нем опасные игры, НГС рассказал 17 сентября. На следующий день возле грузового автомобиля появилась полицейская машина, а 19 сентября ГАЗ-3307 пропал.

— Очень тихо увели, незаметно. Мы в какой-то момент выглянули в окно, а машины уже нет. За день до того, как грузовик увезли, приехала полиция. Полиция приехала, вышли два человека, они обошли машину со всех сторон, подергали двери — двери открываются. Потом подняли тент, посмотрели, залазить туда не стали. Посовещались, один еще раз все обошел, и уехали. Машина осталась, простояла весь вечер, всю ночь и утро, — рассказала журналисту местная жительница Татьяна Дуплий.

После новости на НГС у грузовика жители заметили полицейскую машину

В полиции уточнили, что на место стоянки грузового автомобиля выезжали с проверкой сотрудники ГАИ.

— При проверке номерных агрегатов автомобиля по автоматизированным информационным системам Госавтоинспекции установить собственника не представилось возможным в связи с прекращением регистрации транспортного средства. При осмотре указанного автомобиля были выявлены признаки бесхозяйности: отсутствие государственных регистрационных знаков, отсутствие стекол и кузовных деталей, — ответили в ГУ МВД России по НСО на запрос редакции.

После осмотра, уточнили в полиции, машину переместили на специализированную стоянку.

В пресс-службе мэрии рассказали корреспонденту НГС, как надо поступать жителям при обнаружении брошенного автомобиля.

— При обнаружении транспортных средств с признаками бесхозяйных, необходимо обращаться в администрацию района в письменной или устной форме, с указанием марки транспортного средства, государственного регистрационного номера и расположения, а также приложить фотографии транспортного средства, — сообщили в администрации Калининского района.

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Весной 2021 года журналист НГС рассказал, как лично попытался избавиться от ржавого автохлама, брошенного во дворе. Это оказалось сделать не так-то просто.

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Комментарии
12
ральф
5 минут
Увезите грузовики с улицы Петропавловской!!! С них ведётся незаконная торговля, в процессе которой ещё и ДТП возникают!!! Неоднократные обращения в администрацию Ленинского района игнорируются!!!
Cobalt & Nickel
7 минут
Пишется же sex, так правильно. Или это такой ход конём, операция Ы, чтоб никто не догадался?
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