Неспортивное поведение: новички хоккейной «Сибири» собрали стопку штрафов за нарушения на дорогах — у кого их больше 100

Хоккеисты «Сибири» любят погонять не только по льду Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Средняя скорость хоккеиста на льду — до 40 км/ч. Некоторым таких показателей мало, поэтому свою жажду скорости они утоляют при помощи дорогих автомобилей. В конце августа ХК «Сибирь» представил обновлённый состав. Главные звёзды клуба — форварды Сергей Широков (он назначен капитаном) и Максим Карпов и защитник Егор Мартынов. Среди полных тёзок хоккеистов нашлось всего семь спортсменов-автомобилистов. На каких машинах ездят «снеговики» и кто чаще всех нарушает правила дорожного движения — в нашем разборе.

Егор Мартынов

Полный тёзка 34-летнего защитника «Сибири» отличился полным отсутствием штрафов. По крайней мере, актуальных данных о нарушениях Егора Мартынова НГС не удалось найти. Спортсмен может передвигаться на BMW 8 Series стоимостью около 4,5 миллиона рублей. У немецкой машины 2020 года выпуска единственный владелец с апреля 2021-го. На автомобиле стоит челябинский госномер, а Егор Мартынов родился в этом регионе и начинал карьеру в местном клубе «Мечел».

Алексей Яковлев

Полный тёзка 29-летнего нападающего ХК «Сибирь» ездит на бюджетной (относительно других) Hyundai Creta 2018 года выпуска стоимостью около 1,2 миллиона рублей. На автомобиль с аналогичным госномером выписали по меньшей мере 16 штрафов на общую сумму 12 тысяч рублей. Чаще всего водитель попадался на превышении скорости на Ипподромской магистрали — пять раз.

Владимир Бутузов

Карьеру Владимир Бутузов начинал в «Сибирских снайперах» Источник: hcsibir.ru











30-летний уроженец кузбасского Прокопьевска, предположительно, передвигается на BMW 5 Series 530d xDrive. На автомобиль с идентичным госномером за всё время выписано 24 штрафа на общую сумму 15 тысяч рублей. Тёзка нападающего «Сибири» четыре раза попадался на превышении скорости. Чаще всего нарушения фиксировали на пересечении улиц Жуковского и Тимирязева.

Максим Карпов

Полный тёзка 32-летнего левого крайнего нападающего «Сибири» предпочитает немецкий автопром — на своём Porsche Cayenne (стоимость может варьироваться от 10 до 25 миллионов рублей в зависимости от года выпуска и комплектации) он получил 20 штрафов на общую сумму 20,6 тысячи рублей. Чаще всего (семь раз) на автомобиль с таким же госномером выписывали штрафы за превышение скорости — почти все в Челябинской области, откуда родом хоккеист. Это не первый Porsche в автопарке тёзки хоккеиста — ранее он мог управлять тёмно-зелёным 911, но в его истории штрафов не обнаружено.

Антон Красоткин

Антон Красоткин совсем недавно продлил контракт с «Сибирью» до 2026 года Источник: hcsibir.ru











На пятом месте — полный тёзка 27-летнего вратаря «Сибири» с BMW X6 стоимостью около 7,5 миллиона рублей. Обладатель Кубка Харламова (2016) родился и начал профессиональную карьеру в Ярославле. Именно там, на Московском проспекте, Госавтоинспекция выписала большинство штрафов на машину с аналогичным госномером. Общая сумма взысканий составила 21,5 тысячи рублей за 23 нарушения. Превышение скорости — излюбленный способ владельца BMW X6 получать штрафы, которым он воспользовался не менее семи раз.

Валентин Пьянов

Ещё одним любителем Porsche Cayenne оказался полный тёзка 33-летнего левого крайнего нападающего «Сибири». Автомобиль с госномером, зарегистрированным на некоего Валентина Пьянова, стал объектом внимания ГАИ как минимум 35 раз. На Porsche выписали штрафов на общую сумму 26 тысяч, почти все — в Омске. Из них четыре штрафа за превышение скорости.

Нападающий родился в Новосибирске, но с 2011 года играл в омском «Авангарде». Затем провёл в «Сибири» два сезона, ушёл обратно в Омск, а в мае 2024 года вновь подписал контракт с новосибирским клубом.

Сергей Широков

Полный тёзка капитана «Сибири» оказался лидером не только на льду. Автопарк однофамильца 38-летнего олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира разнообразен. НГС удалось получить данные как минимум о трёх машинах, которые в разные годы могли принадлежать форварду — некоторые штрафы выписаны несколько дней назад.

Первым совпадением оказалась Porsche 911 Carrera (средняя стоимость — 15 миллионов рублей). Неизвестно, владеет ли тёзка прославленного форварда этим автомобилем сейчас, но зарегистрирован он был в городе Озёры Московской области, где родился Сергей Широков. На машину с таким же госномером выписали 14 штрафов на 24,6 тысячи рублей. Чаще всего нарушения фиксировали на Петровско-Разумовской аллее в Москве.

Сергей Широков присоединился к «Сибири» в этом сезоне Источник: hcsibir.ru











Также в Озёрах на то же имя зарегистрирован BMW X5. На машину с идентичным госномером выписано 44 штрафа на 42 тысячи рублей. Как и в случае с Porsche, больше всего нарушений фиксировали на Петровско-Разумовской аллее. В Озёрах зарегистрирован и третий автомобиль полного тёзки форварда — Mercedes-Benz G-Klasse 2020 года. На «Гелендваген» выписано 58 протоколов о нарушении правил дорожного движения на общую сумму 55 тысяч рублей, из них 11 — за превышение скорости. Последний штраф зафиксирован 4 сентября.

Общая сумма штрафов, выписанных на три автомобиля, превышает 120 тысяч рублей.

Лев Крутохвостов

Не стоит забывать про ещё одного новичка «Сибири» — гендиректора Льва Крутохвостова, который 12 сентября вошёл в совет директоров КХЛ. Уроженец Новосибирской области руководит клубом с марта этого года. У его полного тёзки есть автомобиль Mercedes-Benz GLK-Klasse 2014 года. У машины с таким же госномером нашлось 19 штрафов на общую сумму 10 тысяч рублей. Предположительно, владелец недавно сменил авто — страховка просрочена почти на месяц, а последнее правонарушение зафиксировано лишь в августе прошлого года.

В пресс-службе ХК «Сибирь» не стали комментировать информацию НГС.