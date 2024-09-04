Нужно везти издалека: какие машины выгодно покупать и продавать новосибирцам

Машины сибирякам выгодно везти из двух регионов страны Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Эксперты назвали марки автомобилей, которые выгодно покупать для продажи в Сибири. Аналитики «Авто.ру Бизнес» сделали вывод, что для новосибирцев лучший выбор для перепродажи — машины немецких марок.

Сервис проанализировал вторичный рынок автомобилей и выяснил, на какие машины в разных федеральных округах стоит обратить внимание тем, кто желает заработать на продаже в своем регионе. Для каждого федерального округа эксперты подготовили подборку из трёх лидирующих марок. Для этого среднюю стоимость автомобилей от частных лиц сравнили со средней ценой продажи дилеров в разных регионах.

— Для Сибирского федерального округа самыми выгодными для завоза из других регионов оказались BMW X5 и Mercedes-Benz C-klasse. Приобретать их следует в Северо-западном федеральном округе. Тогда прибыль составит 34% и 25% соответственно. Также +18% к доходу при продаже в Сибири может добавить BMW X3, выкупленный в Приволжском федеральном округе, — отметили специалисты «Авто.ру Бизнес».