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Авто Нужно везти издалека: какие машины выгодно покупать и продавать новосибирцам

Нужно везти издалека: какие машины выгодно покупать и продавать новосибирцам

Предприимчивым сибирякам нужно присмотреться к BMW и Mercedes-Benz

988
8 комментариев

Машины сибирякам выгодно везти из двух регионов страны

Эксперты назвали марки автомобилей, которые выгодно покупать для продажи в Сибири. Аналитики «Авто.ру Бизнес» сделали вывод, что для новосибирцев лучший выбор для перепродажи — машины немецких марок.

Сервис проанализировал вторичный рынок автомобилей и выяснил, на какие машины в разных федеральных округах стоит обратить внимание тем, кто желает заработать на продаже в своем регионе. Для каждого федерального округа эксперты подготовили подборку из трёх лидирующих марок. Для этого среднюю стоимость автомобилей от частных лиц сравнили со средней ценой продажи дилеров в разных регионах.

— Для Сибирского федерального округа самыми выгодными для завоза из других регионов оказались BMW X5 и Mercedes-Benz C-klasse. Приобретать их следует в Северо-западном федеральном округе. Тогда прибыль составит 34% и 25% соответственно. Также +18% к доходу при продаже в Сибири может добавить BMW X3, выкупленный в Приволжском федеральном округе, — отметили специалисты «Авто.ру Бизнес».

Ранее НГС писал о том, что новосибирцы начали массово ездить в Китай за машинами. Показываем, сколько их зафиксировали на таможне.

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Комментарии
8
kolhoznik
4 сентября 2024, 09:12
Купите не продаваемое
Гость
4 сентября 2024, 08:55
очередная бизнес идея от мамкиного бизнесмена)))
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