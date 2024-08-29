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Авто Группа разбора обзор «Давай, обгоняй». Зачем дальнобойщик подставил водителя легковушки правым поворотником — на встречке были машины

«Давай, обгоняй». Зачем дальнобойщик подставил водителя легковушки правым поворотником — на встречке были машины

Аварийная ситуация на дороге чудом не закончилась ДТП

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9 комментариев
Аварийная ситуация на встречке

Летний период, сезон отпусков, многие люди оправляются в дальние путешествия по шоссе. А на шоссе одна из главных проблем — обгоны медленных грузовиков в узких местах. Как давно известно, многие водители-дальнобойщики помогают обгонять, показывая сигналы поворота: правый — можно, левый — нельзя. Но вот насколько можно доверять таким сигналам и надо ли перепроверять — покажем на примере аварийной ситуации на одной из трасс.

Действительно, в негласном дорожном языке существуют подсказки, которые могут давать водители грузовиков да и других транспортных средств. Но обычно использование подсказок приписывают дальнобойщикам на фурах — сидят они высоко, обзор на встречную полосу у них хороший. Поэтому, когда дорога свободна, подается сигнал правого поворота — «обгонять можно». При этом грузовик может еще слегка прижаться вправо, упрощая маневр обгона, — всё логично и интуитивно понято. Сигнал левого поворота, наоборот, означает, что идут встречные машины — «обгонять нельзя».

Вот типовая ситуация на трассе — дорога узкая, впереди идет фура, которую намерен обогнать черный седан. Водитель грузовика подает правый поворот, седан выходит на встречную полосу, но тут появляется встречный автомобиль, и не один. Черному седану пришлось уйти на обочину — благо не было ни ограждения, ни кювета. Смотрите видео.

На записи мы слышим голоса людей, которые находятся в автомобиле с видеорегистратором.

— Че ты моргаешь, слушай, там встречка идет.

— Смотри, че делает, тихо, тихо.

— Это вот этот моргнул ему, что можно обгонять.

— Притормози, пускай он вернется в свою полосу.

Так что это была за подсказка — обман, просто грузовик хотел повернуть направо, остановиться на обочине? Как мы видим, грузовик так и не остановился, да и поворотов с дороги направо не было.

— Расценивать, что дальнобой подставил кого-то, нельзя. Правила требуют от водителя, который совершает обгон, перед началом обгона убедиться в безопасности встречной полосы. Но водитель седана не убедился в этом. То, что дальнобой показал сигнал правого поворота, — это дорожная вежливость, кроме того, он действительно сместился вправо. Но принятие решения об обгоне — это всецело ответственность того водителя, который его совершает, — отмечает Денис Садовский, юрист компании «Инюркон».

Пункт 11.1 ПДД. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.

— Ситуация неоднозначная: да, дальнобойщики иногда подсказывают, можно ли обгонять. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Не надо ехать вслепую, здесь всё хорошо закончилось, но налицо ошибка водителя легковушки. Ну мало ли, почему дальнобойщик включил сигнал поворота — может, хочет произвести аварийную остановку на обочине или просто случайно задел поворотник, забыл его выключить. Поэтому, когда дальнобойщик подает такой сигнал, это, безусловно, полезно, но водитель легкового автомобиля всегда должен самостоятельно оценить возможность обгона на данном участке и принять решение самостоятельно. В данной ситуации, я думаю, никто никого не подставлял, во всяком случае, это недоказуемо. Слава богу, водитель легковой отделался испугом, — говорит координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Таким образом, вряд ли стоит целиком полагаться на подсказки дальнобойщиков — они тоже могут ошибаться в уставшем состоянии, неверно оценивать дистанцию до встречной машины. Если вам показали такой правый поворотник — аккуратно начинайте смещение влево, но самым бдительнейшим образом оценивайте обстановку на встречной полосе. И, только убедившись в полной безопасности, совершайте обгон.

Вы доверяете подсказкам дальнобойщиков?

Да, сразу иду на обгон, чего время терять
Принимаю во внимание, но ситуацию перепроверяю сам
Не знаю

Почитайте еще, как байкер на дикой скорости влетел в машину и разбился о столб: почему всё равно виноват водитель авто.

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Комментарии
11
Светлана В-ва
29 августа 2024, 10:08
красавчик, жмется близко, встречки не видит, хорошо есть куда объехать. Может товарищ поворот направо ищет, заблаговременно включил.
Ходжа Насреддин
29 августа 2024, 10:16
Мало ли что он поморгал, из-за этого надо закрыв глаза на обгон идти?
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