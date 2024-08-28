Не по ГОСТу: что не так с 3D-номерами и госзнаками с жирным шрифтом — и как за них могут наказать

Получить особый номер в ГАИ нельзя, поэтому водители обращаются в частные фирмы Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU











На появление модификаций госномеров, таких как 3D-номера или знаки с жирным шрифтом без государственного флага, Госавтоинспекция отреагировала жёстко: любителям популярных накладок пригрозили лишением прав. Но водители продолжают совершенствовать номера, пытаясь таким образом избежать фиксации их нарушений на дорогах. НГС поговорил с производителями госномеров, юристами, изучил судебные дела и узнал, что грозит автомобилистам за установку модифицированной таблички на машину.

Нестандартные номера

Читательница НГС обратила внимание на припаркованные в центре города автомобили с необычными госномерами. На фото видны отличия от стандартных знаков: шрифт на чёрных Toyota и Mercedes жирнее, чем обычно. Кроме того, в правой части таблички нет государственного флага. Сибирячка предположила, что такие номера могут устанавливать не только «для красоты», но и чтобы избежать фиксации дорожными камерами.

Различные модификации госномеров, такие, как 3D-знаки или таблички с жирным шрифтом без государственного флага, стали популярны около двух лет назад. Совершенствуют номера путём изготовления дубликата знака. При этом в Госавтоинспекции такие не выдают — услуги оказывают компании с лицензией Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.

В России есть десятки подобных организаций. Услуга по изготовлению дубликата госномера с жирным шрифтом стоит в среднем 2 тысячи рублей. На выбор производители предлагают несколько вариантов: знак с жирным шрифтом без флага, без окантовки или без обоих элементов. Продавцы утверждают, что такая модификация — дань прошлому.

— Технология изготовления номерных знаков с символами, выполненными «жирным» (объемным) шрифтом, применялась всего четыре года (с 1993 по 1997 г.). В последнее время такие номерные таблички популярны больше у молодежи. Поэтому они активно пользуются услугой создания дубликатов номеров без триколора. В целом такие автомобильные знаки — это точная копия номерных знаков 90-х годов, когда буквенно-цифровой код был выдавленным. Вместо флага на номере выдавливается обозначение RUS, — сказано на одном из сайтов по продаже дубликатов без флага.

Так называемые 3D-номера изготавливают иначе. В большинстве случаев нет необходимости делать дубликат, потому что для модификации используют специальные накладки в виде числовых и буквенных обозначений. Стоимость услуги — от 650 до 3500 рублей. Накладку изготавливают из пластика и гарантируют её устойчивость к перепадам температуры, сильному напору воды и высокой скорости. При этом некоторые продавцы отмечают, что их продукция сувенирная, поэтому каждый водитель устанавливает накладку на свой страх и риск.

Что есть нарушение?

Два года назад, когда в моду вошли 3D-номера, в Госавтоинспекции заявили, что подобная модификация нарушает закон. В ведомстве объяснили, что водителей будут штрафовать не за нечитаемые номера (пункт 2 статьи 12.2 КоАП предполагает штраф в 500 рублей), а по более суровой части статьи — четвёртой. Наказание за «Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками» предполагает лишение прав до года.

Инспекция ссылается на постановление пленума Верховного Суда от 25.06.2019 № 20, по которому государственные регистрационные знаки должны соответствовать основным размерам: толщина линий цифр и букв и их форма не должны подвергаться изменениям.

В разговоре с корреспондентом НГС руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков объяснил, что внешний вид госномера регулирует ГОСТ Р 50577-2018. В документе описаны технические требования к знакам: шрифт, материал, размеры букв и цифр для каждого типа госномера (всего их 28).

— Штраф за нестандартные номера может быть по статье 12.2 КоАП РФ, — комментирует Вячеслав Ашурков самовольные изменения госномеров. — Я знаю случаи, когда штрафовали за обновление номеров вручную, однако про наказание за 3D-номера я не слышал.

Автоюрист из Красноярска Наталья Толстикова также отмечает, что получить «красивый» номер в ГАИ не получится — ведомство выдаёт только стандартные знаки. Вносить изменения можно только в специализированных учреждениях, предупреждает она.

— Например, на регистрационных знаках, установленных на легковых, грузовых автомобилях и автобусах должна быть надпись RUS, а вот нанесение государственного флага на госзнак, согласно данному ГОСТу, не является обязательным, — говорит эксперт. — Нанесение более ярко выраженных символов также не является нарушением. При постановке автомобиля на учет выдают стандартные госномера. Законодательство не запрещает собственнику транспортного средства обратится в частную организацию для замены госзнака. Все легальные частные организации изготавливают номера согласно ГОСТ. А вот самостоятельное изменение номеров в виде накладок, светоотражающих наклеек, дополнительных рамок будет считаться нарушением и повлечет ответственность.

Создатель общественного проекта «Подслушано у ДПС», капитан полиции в отставке Валентин Ильинов считает иначе. По мнению эксперта, жирный шрифт в госномере нарушением не считается, а вот к 3D-знаку у правоохранителей могут возникнуть вопросы из-за значительных изменений формы.

— Жирный шрифт не будет нарушением, потому что ГОСТ не регулирует максимальную толщину — есть только минимальная. 3D-накладка уже будет нарушением, потому что это видоизменённый знак. Согласно пункту 3.6, буквы, цифры и окантовка на лицевой стороне регистрационного знака должны быть выпуклыми (трапециевидной формы), одинаковой высоты (на одном регистрационном знаке) в пределах не менее 1 мм и не более 2 мм относительно поля знака. Их изготавливают из алюминиевых сплавов методом штампования с покрытием световозвращающими и лакокрасочными материалами, — говорит собеседник НГС.

Весной этого года стало известно о готовящихся изменениях в ГОСТ. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что до конца года в России запретят пользоваться госномерами без триколора.

— Я написал по этому поводу запрос в ГУОБДД МВД России, где мне сообщили, что работа в этом направлении уже ведется и до конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ Р 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», — писал политик в своём Telegram-канале.

Валентин Ильинов подчёркивает, что эта норма будет скорее политическим решением, чем нововведением для обеспечения безопасности дорожного движения.

Что говорят производители?

Представитель новосибирской компании, изготавливающей 3D-номера на заказ, рассказал НГС, что у автомобилистов и сотрудников Госавтоинспекции нередко возникают вопросы о законности такой модификации. Но по словам собеседника, такое видоизменение знака не нарушает закон — он ссылается на тот же ГОСТ и на то же постановление ВС РФ, что и ГАИ. Предприниматель отмечает, что главное требование, согласно документу, — читаемость номера в любое время суток.

— Пленум Верховного Суда РФ постановляет дать следующие разъяснения: «Государственный регистрационный знак признается нестандартным, если он не соответствует требованиям, установленным законодательством о техническом регулировании, связанным с условиями эксплуатации номеров. Например, нарушение целостности покрытия номера и читаемость, когда с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего номера, — говорит собеседник.

Буквы для 3D-номера продаются отдельно. Водителю остаётся лишь наклеить их поверх своего знака Источник: Один из сайтов по продаже 3D-номеров











Изготовитель обращает внимание, что видоизменённым считается знак, который невозможно идентифицировать из-за заклеивания номера или переворота пластины. Для этих целей используют различные средства: магниты, шторки, листы бумаги и просто грязь, отмечает собеседник.

— То есть видоизменение государственного регистрационного знака — это применение устройств или материалов, искажающих или препятствующих его идентификации, а нестандартный номер — это номер с нарушенной целостностью или нечитаемость на расстоянии 20 метров. Из этого следует, что часть 1 и 2 статьи 12.2 КоАП РФ абсолютно неприменимы к 3D-номеру, — утверждает производитель госзнаков.

По словам собеседника, 3D-номер не нарушает предписанные ГОСТом требования. Более того, такие знаки лучше считывают дорожные камеры, уверен он.

— Ни один из пунктов [ГОСТ] не запрещает 3D-номер, так как технические характеристики 3D номера только улучшаются по сравнению с обычным номером. Его читаемость увеличивается, фото- и видеофиксация получается чётче. В тёмное время суток или плохие погодные условия его дальше и лучше видно. А законен ли 3D-номер? Да, абсолютно законен, так как не противоречит ни одному государственному стандарту, — заключил предприниматель.

Другие опрошенные НГС производители 3D-номеров и знаков с жирным шрифтом отказались от комментариев.

Как наказывают за неправильные номера?

Автоюрист Наталья Толстикова объяснила, что строгость наказания зависит от того, по какой статье инспектор выпишет водителю протокол о нарушении.

— Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность водителей за управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, — говорит эксперт. — В данном случае штраф для водителя составит до 500 рублей. А вот если инспектор квалифицирует нарушение по ч.2 ст.12.2 КоАП РФ, то ответственность будет уже более существенной: наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

При этом из-за отсутствия однозначной судебной практики, связанной с видоизменением государственных знаков, юрист модифицировать номера ради красоты не советует — ответственность всё-таки может быть существенной.

В ГОСТе зафиксированы все требования к госномерам — от размеров до шрифта Источник: legalacts-ru











Судебной практики по этому вопросу нет и в других российских регионах. НГС не удалось найти решений судов, связанных с модификацией госномеров. При этом есть случаи, когда знаки не соответствовали ГОСТу.

Например, в 2021 году Заводской районный суд Орла рассматривал дело водителя, который пользовался автомобилем с государственным знаком СССР. В действиях автомобилиста усмотрели нарушение части 4 статьи 12.2 КоАП РФ — управление транспортным средством с заведомо подложным государственным регистрационным знаком.

Суд ссылался на ГОСТ, в котором сказано, что на знаке должна быть надпись RUS. Суд также подтвердил, что нанесение российского флага — дополнительная, а не обязательная опция. Районный суд также сослался на Постановление Пленума ВС РФ, которое упоминали и собеседники НГС: оно позволяет считать подложными знаки, не подходящие под требование ГОСТа. Это в свою очередь влияет на степень тяжести правонарушения.

— Под подложными государственными регистрационными знаками следует понимать знаки, не соответствующие требованиям, установленным законодательством о техническом регулировании, в части нарушений при их изготовлении требований национального стандарта Российской Федерации относительно технических условий и конструкторской документации (в частности, государственные регистрационные знаки (в том числе один из них), не соответствующие основным размерам таких знаков \, предназначенных для определенной группы транспортных средств; форма и характер начертания, толщина линий цифр и букв, применяемых на лицевой стороне которых, изменены), — сказано в материалах дела.

Водитель с нарушением не согласился, но суд встал на сторону Госавтоинспекции и лишил его прав на семь месяцев. Похожие решения выносят районные суды в случаях намеренного искажения номера — это происходит, когда водитель закрашивает или заклеивает часть буквы или цифры в знаке.

В июле НГС рассказывал историю новосибирца, который обвинил ГИБДД в незаконном изъятии госномера. Мы узнали, как работает рынок «блатных номеров».