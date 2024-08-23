«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России

Артём Краснов Редактор раздела «Авто»

С 2022 года рынок электромобилей бурно рос Источник: Артем Краснов / 74.RU











В прошлом месяце, впервые за два года, в России упал спрос на электромобили, а их рыночная доля ощутимо сократилась — с 1,9 до 0,8% (данные агентства «Автостат»). До этого с 2022-го продажи электрических машин непрерывно увеличивались, достигнув абсолютного пика в марте 2024-го, когда было продано 2500 единиц. Затем началось снижение месячных продаж, а в июле они упали ниже прошлогоднего уровня. Наш автомобильный журналист Артем Краснов считает, что ничего хорошего в этой тенденции нет. Приводим его мнение от первого лица.



Меня поражает усердие, с которым российские регуляторы душили рынок электромобилей в России в 2024 году. Особенно впечатляет бессмысленность этих усилий, ведь электромобили в России остаются товаром крайне специфическим, их рыночная доля ничтожна, и они не представляли угрозы ни для АВТОВАЗа, ни для УАЗа. Но почему-то именно они выбраны для упражнений в протекционизме, хотя это так же странно, как если бы вместо сорняков вы принялись полоть ценную капризную культуру, которая и так едва дышит.

В отличие от бензиновых китайских машин, электрические куда интереснее: и внешне, и на ходу. На фото — Ora 03 GT Источник: Артем Краснов / 74.RU











Сначала, в феврале 2024 года, изменились правила сертификации, в результате ввозить электромобили смогли только физлица: это неудобно и для продавцов, и для покупателей. При ввозе классического автомобиля «физиком» тот освобожден от НДС, но в случае с электромобилями этот 20-процентный платеж составляет львиную долю таможенного сбора. То есть частный ввоз не позволяет сэкономить. С апреля прикрыли схемы ввоза электромобилей через страны ЕАЭС, что само по себе правильно — таможенные правила нужно соблюдать. Но это на 1–1,5 миллиона увеличило цену электромобилей и поставило вопрос: для чего в принципе облагать их драконовскими сборами, если в России они и так в пораженном положении? А с января, по плану Минпромторга, на электромобили в 20 раз возрастет утилизационный сбор, что добавит к их цене еще примерно полмиллиона рублей. Продажи, вероятно, снова упадут.

За счет роста утильсбора с января 2025 года электромобили подорожают еще примерно на 600 тысяч рублей Источник: Артем Краснов / 74.RU











Наш климат и отсутствие зарядной инфраструктуры настолько осложняют использование электромобилей, что нужно еще сказать спасибо смельчакам, которые рискуют их покупать и тестировать в российских условиях. Эти отважные люди за собственный счет создают условия для развития сетей зарядных станций, ведь те не станут рентабельными, пока не наберется достаточного количества «электричек» в России, а продажи «электричек» не вырастут, пока не будет сетей ЭЗС. Этот замкнутый круг начал было размыкаться за счет энтузиазма первых электромобилистов, но процесс рискует пойти вспять.



Зимняя эксплуатация электромобилей осложнена: и без того ограниченный пробег на зарядке падает на 30–50% Источник: Артем Краснов / 74.RU











Конечно, спрос на электромобили снижают и другие факторы. Для России это товар специфический, и покупают его чаще на правах прикольной игрушки, а такая мотивация очень волатильна. Основной поставщик электромобилей в Россию, компания Zeekr, декларирует желание пресечь нелегальный вывоз машин из Китая, что добавляет тревожности покупателям. Осложнились и расчеты с КНР, что еще больше заморочило логистику. Высокая ключевая ставка Банка России мотивирует многих нести деньги на вклады, а не тратить на баловство. Да и сами китайские производители электромобилей пока не слишком рвутся в Россию: например, их главный локомотив, BYD, строит завод в Узбекистане и Венгрии, но в РФ практически не представлен.



Формально Россия декларирует желание развивать электромобильное направление. Еще в 2021 году Минпромторг опубликовал грандиознейший план по развитию электропрома, и все запретительные меры проводятся под соусом развития своего производства. Но, несмотря на вливание миллиардов рублей в отрасль, результаты пока плачевны. Так, в страну ввезено 499 «Зикров», а идущий на втором месте липецкий Evolute, который в режиме отверточной сборки делает китайские электромобили Seres, разошелся тиражом 83 единицы. Еще 77 продал «Москвич», а далее — опять импортируемые бренды, Volkswagen (68) и Avatr (56). То есть «серые» Zeekr укладывают на лопатки все псевдороссийские проекты скопом. В загашнике остается еще несколько инициатив: в Калининграде начали выпуск электромобилей «Амберавто» (тоже китайских), Lada обещает электрический Largus, а самой громкой премьерой в следующем году должен стать «Атом». Правда, и тут попахивает конфузом, потому что «Атом» объявил о создании завода в Китае в дополнение к сборке машин на «Москвиче».

Весь электромобильный бум России обеспечивается, по сути, одной моделью — Zeekr 001 Источник: Артем Краснов / 74.RU











Придушив импорт электромобилей, Минпромторг вроде бы расчистил поляну для местных проектов, вот только сами эти проекты пока еле дышат. Помимо прочего, спрос на их продукцию тормозит недостаточность ЭЗС в России, а их развитие невозможно, пока страна не насытится электромобилями, чему опять же мешают введенные ограничения. Не лучше ли было сначала сформировать достаточный парк электромобилей, стимулируя их покупку, а уже потом затягивать гайки? Норвегия пошла по этому пути, и сейчас 90% продаваемых там машин — электрические. России такой темп перехода на электрокары не нужен, но какие-то сегменты вполне можно было электрифицировать: скажем, такие машины хорошо подходят для владельцев пригородных коттеджей.

Основной спрос на электромобили в России формируют состоятельные обитатели пригородных поселков Источник: Артем Краснов / 74.RU











Мне лично жаль, что электромобильная история в России загибается так быстро и так бесславно. Да, это очень специфический транспорт, пока не слишком подходящий для наших условий. Но у электромобилей есть свой шарм: даже «Москвич-3е» по динамике ощущается как горячий хетчбэк, а Zeekr или Tesla оставляют неизгладимое впечатление. После них садишься в какой-нибудь кроссовер мощностью 249 л. с. и ворчишь, что он едет не лучше Daewoo Matiz. Если 20 лет назад электромобили типа Mitsubishi i-Miev казались издевательством, за которое нужно доплачивать, то в последние годы именно тест-драйв электромобиля предвкушаешь с особенным нетерпением.



По меркам лучших электромобилей «Москвич-3е» зауряден, но даже он впечатляет динамикой разгона Источник: Артем Краснов / 74.RU











Кроме того, мы переориентировались на Китай, а это — самый крупный и самый успешный производитель электромобилей в мире. В июле этого года случилось знаковое событие: впервые месячные продажи электромобилей в КНР превысили продажи машины с ДВС (уточню, что китайская статистика учитывает также последовательные гибриды — электромобили с дополнительным бензогенератором). То есть Россия, которая попадает во всё большую автомобильную зависимость от Китая, в каком-то смысле обречена на электромобилизацию. Конечно, если она хочет получать от Поднебесной лучшие машины, а не бесконечные итерации однообразных 1,5-литровых кроссоверов.

Экология опять же. Да, электромобили, которые заряжаются от угольных ТЭЦ, — это странное решение. Но большая часть современных ТЭЦ работает на природном газе, и они гораздо чище и эффективнее любого самого продвинутого ДВС на автомобиле. Но главный плюс электромобиля в другом — он не гадит там, где ездит. Он не чадит во дворах в режиме холодного прогрева. Он не травит соседей по пробке. Он меньше шумит. И хотя во всём мире электромобилизация идет с переменным успехом, общий тренд для электромобилей весьма позитивный: вероятно, через 20–30 лет они окончательно станут нормой.

Lotus Eletre и Zeekr 001 — два премиальных электромобиля концерна Geely Источник: Артем Краснов / 74.RU











Что касается России, то по итогам 2024 года продажи электромобилей в любом случае должны установить рекорд. В прошлом году продали 14 тысяч таких машин, в этом году, вероятно, получится в районе 18 тысяч. Но на самом деле это немного: так, общие продажи автомобилей прогнозируются на уровне 1,5 миллиона, то есть электромобили претендуют на ничтожные 1–1,5% рынка. Так ли нужно гнобить то, что и так едва дышит?

