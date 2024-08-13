Группа разбора: пешеход бросился под колеса машины на скоростной трассе. Что будет с виновником ДТП?

Момент, где пешеход перебегает дорогу Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com











Сегодня в «Группе разбора» посмотрим, как пешеход может спровоцировать серьезное ДТП — для этого достаточно просто, например, внезапно перебежать дорогу. Любые резкие действия на проезжей части могут вызвать такую реакцию у водителя, которая приведет к непредсказуемому маневру, столкновению, перевороту машины. А оставшийся живым и невредимым пешеход пойдет дальше по своим делам — как в случае, описанном далее в нашем материале.



Многополосная скоростная дорога с центральным разделительным барьером, достаточно плотный поток транспорта. Вот автомобиль с регистратором приближается к стоящей на месте зеленой машине. Возможно, случилась неисправность. Один человек находится возле этой машины, а второй внезапно перебегает дорогу прямо, как говорят, перед носом. В итоге водитель оранжевого автомобиля в крайнем левом ряду делает резкий маневр вправо и врезается в машину с регистратором. Вторая часть нашего ролика — это запись с регистратора другого авто, который двигался позади пострадавших машин, смотрите видео.

Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

Как мы видим, пешеход не пострадал, перебежав дорогу, он прижался к центральному барьеру. Автомобили получили повреждения, но ситуация могла закончиться более тяжелыми последствиями, ведь резкий маневр на такой скорости может привести к перевороту автомобиля. И как следствие — массовое столкновения машин на скоростной магистрали, травмы или гибель людей в авто.

— Водители знают правила движения, они обучались в автошколе. Пешеходы про ПДД последний раз слышали в обычной школе, когда учились, естественно, им никто не напоминает о правилах. Пешеход может появиться где угодно, когда угодно и как угодно. И у нас водителей есть пункт правил 10.1, согласно которому мы должны вести транспортное средство с той скоростью, которая позволит нам избежать столкновения. Поэтому бить пешехода, где бы он ни появился, нельзя. Да, понятно, что человек должен оценивать степень ответственности и степень риска. Остается взывать к человеческой порядочности и везде говорить, как нужно переходить дорогу, — отмечает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

Пункт 10.1 ПДД. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

В законах нигде не описано, что экстренная остановка должна осуществляться именно прямолинейным торможением. Но многие водители считают: что бы ни случилось — только экстренное торможение без всяких маневров вправо/влево. Из нашей видеозаписи трудно понять, пострадал бы пешеход, если бы водитель не менял курса, а просто тормозил прямо. Это сложный выбор, который должен сделать водитель буквально за доли секунды.

— Конечно, ПДД четко предписывают водителю при обнаружении опасности принять меры для остановки. И как неоднократно указывали суды, это предполагает прямолинейное торможение. В таких ситуациях назначается автотехническая экспертиза, определяется момент возникновения опасности — то есть когда водитель мог обнаружить этого пешехода. И мог ли он на таком расстоянии снизить скорость и избежать ДТП. Но у многих экспертов есть такое понятие аварийной ситуации, когда действия по торможению не могли бы привести к тому, что ДТП бы не случилось. Чисто по-человечески, возможно, водитель поступил верно, но если установят и найдут пешехода, который создал помеху и спровоцировал ДТП, на него как минимум часть ущерба будет возложена. Могут и весь ущерб на него повесить. Если пешехода не найдут, я тогда не позавидую водителю, который резко перестраивался, — говорит автоюрист Лев Воропаев.



При разборах ДТП мы часто говорим, что водителям в разных потенциально опасных ситуациях надо быть бдительнее. Но предположить, что вот так на скоростной магистрали выскочит человек — это конечно сложно. Разве что можно посоветовать: если видите на такой магистрали стоящий автомобиль, значит и человек может внезапно появиться. По возможности плавно снижайте скорость, готовьтесь к чему угодно.

Водитель оранжевого авто правильно сделал маневр вправо? Да, избежал наезда на человека Нет, надо было тормозить прямолинейно Не знаю