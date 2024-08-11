На замену Mercedes. Тестируем гибридный Aito, на который переключились импортеры немецкой марки

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От зарядок постоянного тока Aito M7 берет максимум 30 кВт мощности, то есть батарея на 40 кВт·ч заряжается более чем за час Источник: Артем Краснов / 74.RU

Aito M7 — это последовательный гибрид, и его не нужно путать с машинами типа Toyota Prius, то есть с параллельными гибридами. Разница вот в чём: у Aito M7 привод на колеса осуществляется только электромоторами, тогда как у «Приуса» и ему подобных электромотор и ДВС могут выступать дуэтом. По сути, Aito M7 — это электромобиль, у которого есть бензогенератор для подзарядки батареи в пути.

Передний электромотор развивает 177 л. с., задний — 272 л. с., то есть суммарная мощность составляет 449 л. с. Бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 152 л. с. с помощью генератора подзаряжает батарею емкостью 40 кВт·ч или раздает мощность сразу на электромоторы, но прямой связи с колесами лишен. Соответственно, нет и коробки передач.

Последовательные гибриды всё больше входят в моду в Китае Источник: Артем Краснов / 74.RU

Плюсы такой схемы в гибкости использования силовой установки. Aito M7 может ехать в чисто электрическом режиме, причем неплохая емкость батареи позволяет ему проезжать до 180–200 км летом и порядка 100 км зимой, чего вполне достаточно для ежедневных поездок дом — работа — дом. Его можно заряжать от станций постоянного тока, но предельная мощность составляет 30 кВт — по меркам электромобилей это немного. Поэтому более разумным выглядит подзарядка от домашних станций переменного тока. Скажем, 11-киловаттное зарядное устройство пополнит батарею примерно за четыре часа, позволяя использовать дешевый ночной тариф.



Владельцы коттеджей наверняка предпочтут заряжать дома от устройств переменного тока Источник: Артем Краснов / 74.RU

Но даже если батарея иссякла, гибрид не остановится, как электромобиль, а будет использовать бензиновую генерацию энергии. Есть возможность дозаряжать батарею от бензогенератора как на стоянке, так и в движении. Более того, в режиме бензинового приоритета электроника стремится сохранить заряд батареи на изначальном уровне: например, если во время обгона вы потратили 1% энергии, при равномерной езде запас восстановится. Иногда зарядка всё же падает, скажем, если долго ехать по сложному рельефу с небольшой скоростью. В этом случае приоритет смещается в область электротяги, и батарея понемногу тает. Но если поехать по трассе с постоянной скоростью, заряд понемногу восстановится.

Есть еще третий комбинированный режим, когда электроника сама решает, отдать ли предпочтение бензиновой или электрической энергии, добиваясь максимальной эффективности: в городе в этом случае едешь преимущественно на электротяге, на трассе подрубается бензиновый мотор.

Плюсы последовательных гибридов — возможность ездить в режиме электромобиля Источник: Артем Краснов / 74.RU

Отсутствие детальной статистики расхода энергии (в России она не работает) осложняет оценку экономичности, да она тут и не очень наглядная. Скажем, едешь равномерно по трассе, и машина показывает средний расход бензина 8 л/100 км и средний расход электроэнергии -4 кВт·ч/100 км (знак «минус» означает, что батарея подзаряжается). Много это или мало? Фактически, подмешивая к тепловой энергии электрическую, можно добиться почти любых значений расхода. Хотите 3 л/100 км в городе? Легко. Да хоть ноль: тяга-то всё равно поступает от электромоторов.