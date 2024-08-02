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Авто Пришлось отобрать грузовик: новосибирец остался без машины из-за крупного долга

Пришлось отобрать грузовик: новосибирец остался без машины из-за крупного долга

После этого он нашел деньги

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3 комментария
Грузовик погрузили на эвакуатор и передали на хранение взыскателю

В Новосибирске у 26-летнего мужчины арестовали грузовик Toyota ToyoAce из-за долга в 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по региону.

В ведомстве пояснили, что у сибиряка образовалась задолженность перед организацией. Мужчина до последнего не желал платить по счетам, поэтому взыскателю пришлось обратиться к судебным приставам.

— Поначалу должник требования пристава-исполнителя игнорировал. Тогда судебные приставы выехали по месту жительства неплательщика, где арестовали его грузовой автомобиль и передали взыскателю на ответственное хранение, — говорится в сообщении.

После этого сибиряк понял, что больше не может игнорировать требования приставов. Он погасил задолженность в полном объеме.

Ранее НГС писал о том, как сибиряк фиктивно женился, а через 10 лет узнал о миллионном долге по алиментам за троих детей.

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Комментарии
3
Гость
2 августа 2024, 09:35
А что за организация и как образовалась задолженность? Работа приставов прям чудо какое-то
Гость
2 августа 2024, 09:39
Организации только и смотрят, кого бы швырнуть на зарплату. Во многих таких работал, везде примерно одно и тоже. Потом удивляются, когда на деньги кидают их.
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