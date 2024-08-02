Пришлось отобрать грузовик: новосибирец остался без машины из-за крупного долга

Грузовик погрузили на эвакуатор и передали на хранение взыскателю Источник: ГУФССП России по Новосибирской области











В Новосибирске у 26-летнего мужчины арестовали грузовик Toyota ToyoAce из-за долга в 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по региону.



В ведомстве пояснили, что у сибиряка образовалась задолженность перед организацией. Мужчина до последнего не желал платить по счетам, поэтому взыскателю пришлось обратиться к судебным приставам.



— Поначалу должник требования пристава-исполнителя игнорировал. Тогда судебные приставы выехали по месту жительства неплательщика, где арестовали его грузовой автомобиль и передали взыскателю на ответственное хранение, — говорится в сообщении.



После этого сибиряк понял, что больше не может игнорировать требования приставов. Он погасил задолженность в полном объеме.

Ранее НГС писал о том, как сибиряк фиктивно женился, а через 10 лет узнал о миллионном долге по алиментам за троих детей.

