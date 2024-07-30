Группа разбора: зачем водитель подбросил электросамокатчика на капот? Смотрим на две аварии

Каждый сезон сводки ДТП заполняют инциденты с участием электросамокатов Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО / Vk.com











Над электросамокатчиками тучи сгущаются всё стремительнее — это и закон о штрафах, и опрос председателя Госдумы Вячеслава Володина о полном запрете самокатов. Понятно, что всё это не на пустом месте: граждане недовольны опасной ездой самокатчиков-лихачей, происходят столкновения, страдают пешеходы. Сегодня в нашем обзоре поразительные по своей бездумности выходки самокатчиков, закончившиеся эффектными кульбитами.



Вот съезд с дороги на прилегающую территорию, автомобиль поворачивает, знака пешеходного перехода или зебры мы не наблюдаем. Внезапно из-за припаркованных машин вылетает самокатчик и на полном ходу врезается в авто. Далее полет вверх ногами. Впрочем, тяжелых травм самокатчик не получил — смотрите видео.

Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО / Vk.com

Во втором эпизоде еще более безалаберное поведение — тут самокатчик просто мчался по встречной полосе. На что, интересно, он рассчитывал — что машин не будет, что успеет отвернуть? В итоге закономерный финал: столкновение лоб в лоб, еще более эффектный полет. В паблике во «ВКонтакте» сообщается, что водитель авто остался на месте, вызвал ГИБДД и оформил аварию.



Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО / Vk.com

Если со вторым эпизодом всё предельно ясно и с виной самокатчика никто даже спорить не станет, то в первом эпизоде водителю автомобиля всё-таки потрепали нервы. В паблике во «ВКонтакте» сообщается, что «водитель самоката двигался пьяным, уважаемый инспектор заявил, что виноват водитель авто, так как по закону он должен был стоять на месте, чтобы виноват был самокат».

— Согласно новым Правилам дорожного движения, которые вступили в силу в марте 2023 года, электросамокат стал транспортным средством. А человек, который им управляет, стал соответственно водителем электросамоката. И то, что уважаемый инспектор заявил, это, конечно, не имеет отношения ни к правилам дорожного движения, ни к чему. В обоих случаях тут виноваты водители самокатов, которые обязаны были соблюдать ПДД. И самокатчик не должен двигаться пьяным, это очевидно, — говорит координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

— Во втором видео однозначно вина самокатчика, водитель авто увидел опасность и принял меры к торможению. По первому видео по-хорошему надо экспертным путем устанавливать, имел ли водитель авто техническую возможность остановиться и избежать наезда. Как я вижу, не имел, свернул в дворовый проезд с дороги, вины водителя авто не вижу, — отмечает Денис Садовский, юрист компании «Инюркон».

Так нужно ли полностью запретить езду по улицам на электросамокатах? Да Нет Мне всё равно

Напомним, что Госдума недавно приняла в первом чтении законопроект о штрафах для водителей электросамокатов. Предполагается, что за езду на электросамокате (или велосипеде) в состоянии алкогольного опьянения будут штрафовать на 20–30 тысяч рублей, за превышение скорости — на 500–5000 рублей. Предусмотрены штрафы и за другие виды нарушений.



Сам же председатель Госдумы Вячеслав Володин провел у себя в телеграм-канале опрос — нужно ли полностью запретить езду по улицам. И по последним данным, 54% ответивших высказались за полный запрет, 41% не согласились с запретом, еще 5% сказали, что им всё равно.

