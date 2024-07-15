«Фура шла на разворот, а дама — в левый поворот». Зачем дальнобойщик подмял девушку на кроссовере: смотрим видео

Момент столкновения тягача и кроссовера Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com











Сегодня в «Группе разбора» посмотрим на полукурьезное ДТП с участием водителя грузовика и женщины на кроссовере, которые не поделили перекресток. Один пытался развернуться, вторая совершала поворот налево, тут то они и столкнулись. Вообще траектории движения на перекрестках при поворотах/разворотах, встречных разъездах — одна из самых малорегламентированных тем ПДД. Кто там кому уступает — посмотрим вместе с экспертами.

«Фура шла на разворот, а дама — в левый поворот», — так озаглавили этот эпизод пользователи сервиса VK. Крупная магистраль с двумя пересечениями проезжих частей и большим газоном посередине. Вот видим седельный тягач без прицепа, который пользователи Сети по-простому назвали фурой. Тягач довольно короткий и вполне может развернуться на этом пересечении проезжих частей, что его водитель, собственно, и делает. Но тут появляется женщина на кроссовере с намерением повернуть налево. Уже было видно, что грузовик разворачивается, а не поворачивает, но этот момент женщина пропустила — происходит столкновение, смотрите видео.

Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com



Мы видим, что водитель тягача применил торможение сразу же после возникновения критического момента. Кроссовер же не тормозил ни в этот момент, ни даже в первые 2 секунды после удара — возможно, из-за растерянности водителя, возможно, из-за невнимательности. В любом случае из салона кроссовера открывался полный обзор на грузовик во всё время возникновения аварийной ситуации, в то время как дальнобойщик до определенного момента не мог видеть автомобиль, который приближается сзади.

— Девушка нарушила пункт 8.9 ПДД — при осуществлении движения и пересечении траекторий двух автомобилей она должна была уступить автомобилю, который приближается с правой стороны. Также ей можно пункт 10.1 вменить, что при обнаружении опасности она не применила меры экстренного торможения для того, чтобы избежать столкновения. Ну и пункт 8.1 — при совершении поворота налево не убедилась в безопасности своего маневра. Водителю грузового автомобиля с натяжкой можно вменить тоже пункт 8.1, там надо уже детально смотреть. По большому счету виновата девушка, основной пункт это 8.9 ПДД, — говорит автоюрист Лев Воропаев.



Пункт 8.9 ПДД. В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа.



Пункт 10.1. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.



Пункт 8.1. При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.

— Большегруз заканчивал маневр разворота. Легковая машина не со своего ряда въехала на перекресток, чем создала препятствие для завершения маневра другого участника движения. За несоблюдение правил проезда перекрестков водителю легковой будет назначен штраф за то, что не уступил дорогу — 1000 рублей. Если честно, напоминает подставу, — отмечает Мария Соловьева, юрист компании «Бойко и партнеры».

Таким образом, эксперты больше склоняются в пользу невиновности водителя грузовика, в первую очередь из-за того, что при пересечении траекторий тягача и кроссовера тягач находился справа. Поэтому и вы не забывайте правило «помехи справа» не только при перпендикулярном пересечении курсов автомобилей, но и при параллельном попутном движении.

Ведь у нас многие водители абсолютно не задумываются об этом правиле при взаимном перестроении по полосам — а ведь правила гласят, что «при одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа» (пункт 8.4).

Кто виноват в ДТП? Водитель тягача Водитель кроссовера Не знаю