НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+27°

ясная погода, без осадков

ощущается как +29

1 м/c,

с-в.

 745мм 54%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,74
EUR 95,76

СРОЧНО

Назначен новый глава Октябрьского района

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Запрет никабов в Новосибирске
Топовые летники Новосибирска
Куда хотят перенести речпорт
Мода на окраинах
Афиша на июль
НГС в Telegram
Авто Группа разбора проблема «Фура шла на разворот, а дама — в левый поворот». Зачем дальнобойщик подмял девушку на кроссовере: смотрим видео

«Фура шла на разворот, а дама — в левый поворот». Зачем дальнобойщик подмял девушку на кроссовере: смотрим видео

Кто будет виноват при совместном попутном повороте/развороте на перекрестке

3 706
26 комментариев
Момент столкновения тягача и кроссовера

Сегодня в «Группе разбора» посмотрим на полукурьезное ДТП с участием водителя грузовика и женщины на кроссовере, которые не поделили перекресток. Один пытался развернуться, вторая совершала поворот налево, тут то они и столкнулись. Вообще траектории движения на перекрестках при поворотах/разворотах, встречных разъездах — одна из самых малорегламентированных тем ПДД. Кто там кому уступает — посмотрим вместе с экспертами.

«Фура шла на разворот, а дама — в левый поворот», — так озаглавили этот эпизод пользователи сервиса VK. Крупная магистраль с двумя пересечениями проезжих частей и большим газоном посередине. Вот видим седельный тягач без прицепа, который пользователи Сети по-простому назвали фурой. Тягач довольно короткий и вполне может развернуться на этом пересечении проезжих частей, что его водитель, собственно, и делает. Но тут появляется женщина на кроссовере с намерением повернуть налево. Уже было видно, что грузовик разворачивается, а не поворачивает, но этот момент женщина пропустила — происходит столкновение, смотрите видео.


Мы видим, что водитель тягача применил торможение сразу же после возникновения критического момента. Кроссовер же не тормозил ни в этот момент, ни даже в первые 2 секунды после удара — возможно, из-за растерянности водителя, возможно, из-за невнимательности. В любом случае из салона кроссовера открывался полный обзор на грузовик во всё время возникновения аварийной ситуации, в то время как дальнобойщик до определенного момента не мог видеть автомобиль, который приближается сзади.

— Девушка нарушила пункт 8.9 ПДД — при осуществлении движения и пересечении траекторий двух автомобилей она должна была уступить автомобилю, который приближается с правой стороны. Также ей можно пункт 10.1 вменить, что при обнаружении опасности она не применила меры экстренного торможения для того, чтобы избежать столкновения. Ну и пункт 8.1 — при совершении поворота налево не убедилась в безопасности своего маневра. Водителю грузового автомобиля с натяжкой можно вменить тоже пункт 8.1, там надо уже детально смотреть. По большому счету виновата девушка, основной пункт это 8.9 ПДД, — говорит автоюрист Лев Воропаев.

Пункт 8.9 ПДД. В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа.

Пункт 10.1. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Пункт 8.1. При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.

— Большегруз заканчивал маневр разворота. Легковая машина не со своего ряда въехала на перекресток, чем создала препятствие для завершения маневра другого участника движения. За несоблюдение правил проезда перекрестков водителю легковой будет назначен штраф за то, что не уступил дорогу — 1000 рублей. Если честно, напоминает подставу, — отмечает Мария Соловьева, юрист компании «Бойко и партнеры».

Таким образом, эксперты больше склоняются в пользу невиновности водителя грузовика, в первую очередь из-за того, что при пересечении траекторий тягача и кроссовера тягач находился справа. Поэтому и вы не забывайте правило «помехи справа» не только при перпендикулярном пересечении курсов автомобилей, но и при параллельном попутном движении.

Ведь у нас многие водители абсолютно не задумываются об этом правиле при взаимном перестроении по полосам — а ведь правила гласят, что «при одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа» (пункт 8.4).

Кто виноват в ДТП?

Водитель тягача
Водитель кроссовера
Не знаю

Почитайте еще, как байкер на дикой скорости влетел в машину и разбился о столб — почему всё равно виноват водитель авто.

ПО ТЕМЕ
Группа разбора ПДД ДТП ГИБДД
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
27
LG>
15 июля 2024, 10:06
Смешно. Пока голосовалка 50/50. Кто голосует за НЕвиновность дамы на седане - это люди без прав?
142514821
15 июля 2024, 10:16
О чем думают те, кто голосует, что виноват тягач? Он первым выехал на перекресток, дама же решила его подрезать в повороте. Ну и получила по заслугам. Спокойно бы ехала, дала бы тягачу завершить маневр - все было бы норм.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Рекомендуем
Знакомства

Я,49

Виктория,28

Виктория,25

Александр,37

ALEX,54

Alexa,38

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление