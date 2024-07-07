«Седло отдали в школе, руль подогнали товарищи»: 15-летний инженер собрал мини-багги из того, что было — смотрим, как она ездит

Никита Цурбанов собрал багги своими руками Источник: Антон Зайцев / NGS.RU











Девятиклассник из Новосибирска, как и миллионы мальчишек, с детства мечтал о собственном автомобиле. Копить и учиться на права было долго и рановато по возрасту, поэтому школьник решил самостоятельно собрать мини-автомобиль. За исключением специфических сварочных работ все делал своими руками и головой — от проекта до сборки. Запчасти 15-летний Никита Цурбанов покупал в интернете, а финансировали все родители. Проект обошелся в 40 тысяч рублей. Изобретатель показал НГС, как работает его прототип.



Никита Цурбанов закончил 9 класс с инженерным профилем гимназии № 15. Еще в раннем детстве мечтал о собственном автомобиле, как и сотни тысяч мальчишек. В 15 лет решил всерьез заняться разработкой и конструированием машины, к тому же, нужно было подготовить проект для научно-практической конференции в школе. Начал изучать видео в интернете и понял, что сделать собственный мини-багги или некое подобие спортивного карта — вполне по силам.



— Я наткнулся на видео в «Ютубе», где на таких ездят, как такие собирают, и захотел построить сам. Изучил очень большое количество материалов и, использовав эти материалы и свои знания, смог сделать чертеж и конкретную модель, — рассказывает Никита.



В качестве каркаса для кузова своего мини-авто Никита использовал металлические профильные трубы. Их купили вместе с товарищем в металлопрокате после того, как был составлен подробный чертеж. Девять труб общей длиной 27 метров тащили вдвоем. Распиливал, сверлил и точил отрезки нужного размера Никита самостоятельно на школьных станках. Остальные комплектующие для ходовой и моторной части покупали всей семьей в интернете.

Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев, Андрей Зайцев / NGS.RU

— Профильные трубы не закажешь на маркетплейсе, мы их тащили с металлопроката. Колеса я брал на Кировском рынке по тысяче двести рублей. Двигатель купил на Авито за три с половиной тысячи, это очень дешево. Но не обошлось без сюрпризов: не было глушителя, сломался стартер, карбюратор, еще что-то. В общем пришлось вложить в него примерно столько же. Центробежное сцепление я заказывал на маркетплейсах, отдал две тысячи, цепь где-то четыреста, вторая нижняя звезда тоже в районе четырехсот. Седло мне отдали в школе, руль подогнали товарищи. Оси, шпильки, гайки, болты, все это я покупал в строительном магазине. Общая сумма оставила сорок тысяч, но это включая большое количество моих ошибок, из-за которых приходилось некоторые вещи переделывать, — делится юный проектировщик.



Каркас автомобиля Никита собрал из профильной трубы, которую купил в металлопрокате Источник: Никита Цурбанов











Для создания прототипа багги Никите пришлось освоить тонкости работы с металлом и сваркой. С разными типами станков парень был знаком по урокам труда в школе. А вот сварочное дело было в новинку: помогали наставники и дедушка.



— Изначально я не умел работать со сваркой, поэтому мне пришлось обратиться в школу, где мне частично помогли, изготовили две части рамы. Когда нужно было доделывать все остальное, я поехал в Черепаново к деду. Он мне помогал. Я вижу, что дед уже уставший, и решил научиться сам. Те детали, которые не требовали какой-то большой прочности, большой стойкости, я заваривал сам, — рассказывает Никита.

Мама Никиты Елена Цурбанова до конца не верила, что у сына получится собрать автомобиль, способный ехать Источник: Андрей Зайцев / NGS.RU











Финансировала проект — мама. Елена Цурбанова говорит, что до сих пор переживает, когда слышит во дворе как заводится двигатель. Но уверена, что Никита не поедет на своем транспортном средстве туда, где опасно и можно попасть в аварию.



— Сначала не очень поверила, честно скажу, как и многие другие. Из школы директор звонила, говорила, что Никита не успеет сделать проект, давайте остановимся, пусть только на теории закончит. В итоге он не остановился, дальше продолжал делать и сделал. Моя помощь какова была? Ну финансовая, понятно, папа где-то помогал, где-то бабушки, дедушки. Он мне скидывал ссылки: «Вот, мам, на маркетплейсе посмотри, на «Озоне» нужно это заказать». Это и было мое вложение. Он мне не сказал, что совместил свою мечту-желание с проектом в школе для НПК, — рассказывает Елена Цурбанова.



На научно-практической конференции в школе результаты своей работы Никита представить не успел: закончился учебный год. Тем временем, автомобиль имеет вполне конкретные технические параметры и мощности: скорость — до 59 км/ч, 6,5 лошадиных силы и объем — 196 «кубов». Двигатель работает на классическом АИ-92. На сегодняшний день юный автоинженер накатал уже около 100 км на своем прототипе, на ходу в общей сложности машина провела примерно 7 часов. За это время пару раз приходилось «подшаманивать» карт. В перспективе Никита планирует обшить корпус и сформировать более закрытый кузов.



— Я планирую его покрасить. Также у меня есть листы на него, на все места, они уже покрашены. На скорости не залетят камни прямо в меня, ну и в целом это будет выглядеть более приятно. И если лужа где-то, то водитель защищен и телефон не провалится, если выскользнет из кармана во время поездки. Краска чуть-чуть ржавеет, поэтому каркас буду лаком покрывать, чтобы защитить от коррозии, — добавляет школьник.

Первый вариант сборки Никита закончил весной этого года. На сегодняшний день прототип получил небольшие конструктивные изменения. Источник: Никита Цурбанов











Пока это детское увлечение и Никита не планирует всерьез заниматься проектировкой автомобилей. В этом году он закончил 9 класс, но в 10 не прошел по конкурсу, поэтому учебу будет продолжать в колледже.



— Друзья мои называют его марсоходом, а я — машиной. Катаемся с друзьями, здесь сзади можно посадить одного человека. Машина тянет и пока никто не падал, — рассказывает Никита.



Как это часто бывает, что для детей развлечение, для родителей — переживания. Несмотря на то, что Елена полностью поддержала сына в создании проекта, как мать переживает о безопасности ребенка.



— Конечно, есть гордость. Я рада, что получилось у него, где-то и моя вера так пошатывалась. Тем не менее, он молодец, справился, и еще больше я понимаю, что нужно верить в своих детей. Но все равно, когда слышу во дворе заведенный двигатель — очень переживаю. Я выбегаю сразу, не уехал ли он куда-нибудь. И начинаю ходить его искать, стою жду, потому что думаю, что не совсем безопасная система, — делится мама Никиты.



Полученный опыт Никита будет развивать для души. А самодельный карт станет отличным развлечением на время летних каникул.



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