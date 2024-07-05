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Авто Круглогубцы и каблуки: чем новосибирские водители прокалывали колеса на дорогах — фото

Круглогубцы и каблуки: чем новосибирские водители прокалывали колеса на дорогах — фото

Горожане рассказали о своих неудачах в поездках

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12 комментариев
Новосибирец проколол колесо острым предметом

Новосибирские водители показали фотографии с предметами, которые рвали им колеса на городских дорогах.

— Предмет, проколовший покрышку новосибирца, он поймал на Димитровском мосту, — указал подписчик сообщества «АСТ-54 Black» в телеграме. К посту было приложено фото с изображением острого железного предмета.

Еще один подписчик сообщества Илья рассказал НГС, что однажды его друг проколол колесо круглогубцами (щипцы с круглыми в сечении концами. Ручной слесарно-монтажный и, если ручки изолированы, электромонтажный инструмент — прим. ред.).

В колесо попали круглогубцы

— Круглогубцы поймал колесом друг на разъезде Иня после железнодорожных путей. Полагаю они выпали из какой-нибудь грузовой машины или спецтехники, — предположил новосибирец.

На шиномонтажке работники СТО не сразу поняли, что случилось с колесом. После разбортовки они увидели инструмент. Монтажник был удивлён также, как и владелец авто. Инструмент не просто застрял в покрышке, а проник внутрь нее.

— Монтажник сказал, что видел в колесах всякое: женский каблук, кость, но такой инструмент внутри колеса увидел впервые. В конечном итоге шиномонтаж, покупка новой покрышки, её доставка из другого города обошлись в 10 тысяч рублей. Мой друг пострадал материально, — рассказал сибиряк.

Мужчина уверен: в такой ситуации сложно найти виноватого, это скорее житейское дело.

Еще один сибиряк Денис пробил колесо железным предметом в пути следования от улицы Ленина до улицы Дмитрия Шамшурина через Комсомольский проспект.

Новосибирец уверен, что предмет остался от дорожных рабочих

— Думаю, что-то от дорожников осталось. Никуда не обращался, на работу уже со спущенным колесом заехал — вспоминает сибиряк.

Новосибирец Борис разрезал шину железным крупным предметом, который воткнулся в колесную арку.

Предмет оставил на шине огромный разрез

Ранее НГС писал о том, как засудить дорожников за проблемы на дороге. Эксперты отмечают, что важно правильно оформить ДТП и установить, кто именно отвечает за участок проезжей части.

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Комментарии
12
Жаба Васильевна
5 июля 2024, 15:10
И не такое в жизни бывает.
233143581
5 июля 2024, 15:20
Круглогубцы похоже советские ещё. Современные китайские, согнулись бы "винтом".
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