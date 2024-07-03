К новосибирцу приехал покупатель Mitsubishi Pajero — он оказался приставом и арестовал машину

Автомобиль хотели продать Источник: Федеральная служба судебных приставов по Новосибирской области











В Новосибирске приставы арестовали Mitsubishi Pajero, которые разыскивали их коллеги из Алтайского края. Для этого сотрудники ФССП притворились покупателями.

Как рассказали в пресс-службе ФССП по Новосибирской области, в регион поступило поручение о розыске и наложении ареста на автомобиль Mitsubishi Pajero. По предположению приставов из Алтайского края, автомобиль мог находиться в Дзержинском районе Новосибирска. Но при проверке информации оказалось, что автомобиль уже продали.

— Судебный пристав-исполнитель на одном из сайтов по продаже автомобилей нашел объявление с машиной, которая очень подходит под описание разыскиваемого внедорожника. Созвонившись с продавцом, пристав-исполнитель договорился о просмотре транспортного средства, — объяснили в пресс-службе ФССП.



При осмотре автомобиля пристав убедился, что это тот самый автомобиль. На Mitsubishi составили акт о наложении ареста и передали на ответственное хранение представителю взыскателя. Информацию о том, что машина найдена, передали судебным приставам Алтайского края.