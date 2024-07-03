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Авто К новосибирцу приехал покупатель Mitsubishi Pajero — он оказался приставом и арестовал машину

К новосибирцу приехал покупатель Mitsubishi Pajero — он оказался приставом и арестовал машину

Оказалось, что автомобиль разыскивают сотрудники ФССП

975
11 комментариев
Автомобиль хотели продать

В Новосибирске приставы арестовали Mitsubishi Pajero, которые разыскивали их коллеги из Алтайского края. Для этого сотрудники ФССП притворились покупателями.

Как рассказали в пресс-службе ФССП по Новосибирской области, в регион поступило поручение о розыске и наложении ареста на автомобиль Mitsubishi Pajero. По предположению приставов из Алтайского края, автомобиль мог находиться в Дзержинском районе Новосибирска. Но при проверке информации оказалось, что автомобиль уже продали.

— Судебный пристав-исполнитель на одном из сайтов по продаже автомобилей нашел объявление с машиной, которая очень подходит под описание разыскиваемого внедорожника. Созвонившись с продавцом, пристав-исполнитель договорился о просмотре транспортного средства, — объяснили в пресс-службе ФССП.

При осмотре автомобиля пристав убедился, что это тот самый автомобиль. На Mitsubishi составили акт о наложении ареста и передали на ответственное хранение представителю взыскателя. Информацию о том, что машина найдена, передали судебным приставам Алтайского края.

В июня в Новосибирске судебный пристав случайно обнаружил автомобиль Skoda Rapid мужчины, задолжавшего больше 1 миллиона рублей. На машину наложили арест.

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Приставы Автомобиль Новосибирск Продажа
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Комментарии
12
кулькулятр
3 июля 2024, 14:18
Приставы наказали добросовестного покупателя.
Гость
3 июля 2024, 14:07
Продавец авто остался без денег и авто... Гос-во разрешает продажу, регистрирует договор купли-продажи, ставит авто на учет, а потом бац, и забирает авто у крайнего владельца!!! - прям бандитская схема. Или мне одному так кажется?
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