К новосибирцу приехал покупатель Mitsubishi Pajero — он оказался приставом и арестовал машину

В Новосибирске приставы арестовали Mitsubishi Pajero, которые разыскивали их коллеги из Алтайского края. Для этого сотрудники ФССП притворились покупателями.
Как рассказали в пресс-службе ФССП по Новосибирской области, в регион поступило поручение о розыске и наложении ареста на автомобиль Mitsubishi Pajero. По предположению приставов из Алтайского края, автомобиль мог находиться в Дзержинском районе Новосибирска. Но при проверке информации оказалось, что автомобиль уже продали.
— Судебный пристав-исполнитель на одном из сайтов по продаже автомобилей нашел объявление с машиной, которая очень подходит под описание разыскиваемого внедорожника. Созвонившись с продавцом, пристав-исполнитель договорился о просмотре транспортного средства, — объяснили в пресс-службе ФССП.
При осмотре автомобиля пристав убедился, что это тот самый автомобиль. На Mitsubishi составили акт о наложении ареста и передали на ответственное хранение представителю взыскателя. Информацию о том, что машина найдена, передали судебным приставам Алтайского края.
В июня в Новосибирске судебный пристав случайно обнаружил автомобиль Skoda Rapid мужчины, задолжавшего больше 1 миллиона рублей. На машину наложили арест.