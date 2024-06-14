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Авто Бдительный судебный пристав нашел машину должника через приложение — автомобиль отобрали

Бдительный судебный пристав нашел машину должника через приложение — автомобиль отобрали

Сибиряк не выплатил долгов на 1,2 миллиона

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Автомобиль нашли благодаря специальному приложению

В Новосибирске судебный пристав случайно обнаружил автомобиль Skoda Rapid мужчины, задолжавшего больше 1 миллиона рублей. На машину наложили арест.

Подробности 14 июня рассказали в группе ГУ ФССП России по Новосибирской области во «ВКонтакте». Сообщается, что судебный пристав и взыскатель разыскивали автомобиль, который находится в залоге. В отношении его владельца возбуждено исполнительное производство. Должника вызывали в отдел судебных приставов, но он игнорировал требование.

— На днях заместитель начальника отдела Алексей Шапошников, проходя по дворовой территории, где проводились исполнительные действия, обратил внимание на транспортное средство SKODA Rapid. Он решил проверить автомобиль через специальное приложение «Мобильный розыск», поскольку подобную модель разыскивают в его отделе. Наведя камеру на госномер автомобиля, система выдала информацию, что автомобиль действительно находится в залоге и собственник числится должником, — сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Сибиряк задолжал 1,2 миллиона рублей. Судебный пристав на месте наложил арест на машину, ее передали на хранение взыскателю.

10 июня приставы сообщили, что в Новосибирске отняли у 57-летнего сибиряка автомобиль Toyota Land Cruiser 200 на улице Жуковского. Мужчина задолжал примерно 700 тысяч рублей.

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ГУФССП по Новосибирской области Приставы Должник Взыскание
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