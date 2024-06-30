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Авто Номерок блатной Я паркуюсь как чудак «С депутатскими номерами парковка разрешена в любом месте?» Новосибирцы ополчились на наглых водителей авто с номерами ООО

«С депутатскими номерами парковка разрешена в любом месте?» Новосибирцы ополчились на наглых водителей авто с номерами ООО

Очередная подборка автохамов за минувшую неделю

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12 комментариев
Жители Академгородка возмутились нахальным поступком водителей

Проезжать по тротуарам и парковаться на пешеходных дорожках по закону разрешено только экстренным службам. Возможно, у чиновников тоже есть дела, не терпящие отлагательств, поэтому водители стараются подвезти их максимально близко к пункту назначения. Но обыватели часто раздражаются, считая, что госслужащие равны с ними в плане соблюдения ПДД. Сегодня в рубрике — парные нарушения правил парковки и поступки, взрывающие мозг. Как так можно вообще?

Две «Тойоты» с номерами ООО разозлили жителей Академгородка

Две чёрные «Тойоты» представительского класса с номерами ООО заметили жители Советского района на улице Николаева,12, где располагается Академпарк. По словам автора снимка, ни один другой водитель в этом месте подобных поступков себе не позволяет.

— С депутатскими номерами парковка разрешена в любом месте? — недоумевает читатель НГС.

Эти два автомобиля зарегистрированы на бюджетный «Автотранспортный комбинат» — предприятие, которое заведует правительственными машинами. За кем конкретно закреплены изображенные на фото «Тойоты», не известно, но важность этих людей, судя по поступкам их водителей, сомнению не подлежит.

Разметка — для слабаков

Это фото сделано в микрорайоне Новомарусино. Возможно, на территории просторного жилмассива нет проблем с парковочными местами, поэтому водители ставят машины, как попало. Оба автомобиля — «Субару», совпадение?

Синий универсал зарегистрирован на 48-летнего Сергея Александровича В. Мужчина прописан в Томской области. Род его занятий определить не удалось. Белый «Субару» оформлен на специалиста по кадрам 41-летнюю Анну Сергеевну К. Женщина, судя по соцсетям, много времени проводит в городе Сызрань.

Значка «Инвалид» на машине не замечено

Огромный черный внедорожник «Инфинити» новосибирцы заметили на подземной парковке ТЦ «Ройял Парк». Всё бы ничего, но водитель бросил джип на месте для инвалидов.

Автомобиль зарегистрирован на 51-летнего Артема Лендрушовича К. Несмотря на то, что его имени нет в реестре предпринимателей, очевидно, что мужчина занимается бизнесом. В телефонных книгах у некоторых абонентов он записан, как человек, желающий приобрести участок земли для строительства павильона.

Такие поступки водителей оскорбляют чувства пешеходов

Водители этих двух автомобилей наплевали на комфорт пешеходов и начисто перекрыли проход к лестнице. Апогей хамского поведения.

Белый «Ниссан Жук» зарегистрирован на 35-летнюю Дарью Андреевну С. Женщина прописана в городе Абакан. Серый «Мицубиши» с томскими номерами оформлен на 36-летнего Алексея Николаевича Т. Мужчина трудится автоэлектриком.

Водитель бросил машину прямо на пешеходном переходе

Пешеходы опешили, когда увидели разбитую «Тойоту» брошеную на «зебре». Кроме как хамским отношением к людям этот поступок нельзя.

Автомобиль зарегистрирован на 70-летнюю пенсионерку Любовь Владимировну П. Вероятно, пожилая женщина не сидела за рулем машины, в противном случае ей стоило бы задуматься о необходимости водить авто.

Недавно мы рассекретили любителя нард, который на BMW заблокировал автобусную полосу на Красном проспекте.

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Автохам Автохамство Автохамка Нарушение правил парковки Стоп-Хам Новосибирск
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Комментарии
12
Кофеварка
30 июня 2024, 08:33
Фотография на пешеходном переходе как символ нынешнего времени . Старенький, дырявый , до живающий свой век японец, инопланетный гость из короткого свободного прошлого , как не сбывшиеся надежда миллионов на нормальную человеческую жизнь, стоящий на убогом кривом асфальте на котором когда то был пешеходных переход, ныне представляющий угрозу для тех кто не особенно ловок. Обращает на себя внимание грязная плитка и кучи пыли и грязи по углам.
JUK54
30 июня 2024, 08:19
«Все животные равны. Но некоторые животные равнее других»
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