«С депутатскими номерами парковка разрешена в любом месте?» Новосибирцы ополчились на наглых водителей авто с номерами ООО

Жители Академгородка возмутились нахальным поступком водителей Источник: читатель НГС











Проезжать по тротуарам и парковаться на пешеходных дорожках по закону разрешено только экстренным службам. Возможно, у чиновников тоже есть дела, не терпящие отлагательств, поэтому водители стараются подвезти их максимально близко к пункту назначения. Но обыватели часто раздражаются, считая, что госслужащие равны с ними в плане соблюдения ПДД. Сегодня в рубрике — парные нарушения правил парковки и поступки, взрывающие мозг. Как так можно вообще?

Две «Тойоты» с номерами ООО разозлили жителей Академгородка Источник: читатель НГС











Две чёрные «Тойоты» представительского класса с номерами ООО заметили жители Советского района на улице Николаева,12, где располагается Академпарк. По словам автора снимка, ни один другой водитель в этом месте подобных поступков себе не позволяет.

— С депутатскими номерами парковка разрешена в любом месте? — недоумевает читатель НГС.

Эти два автомобиля зарегистрированы на бюджетный «Автотранспортный комбинат» — предприятие, которое заведует правительственными машинами. За кем конкретно закреплены изображенные на фото «Тойоты», не известно, но важность этих людей, судя по поступкам их водителей, сомнению не подлежит.

Разметка — для слабаков Источник: читатель НГС











Это фото сделано в микрорайоне Новомарусино. Возможно, на территории просторного жилмассива нет проблем с парковочными местами, поэтому водители ставят машины, как попало. Оба автомобиля — «Субару», совпадение?

Синий универсал зарегистрирован на 48-летнего Сергея Александровича В. Мужчина прописан в Томской области. Род его занятий определить не удалось. Белый «Субару» оформлен на специалиста по кадрам 41-летнюю Анну Сергеевну К. Женщина, судя по соцсетям, много времени проводит в городе Сызрань.

Значка «Инвалид» на машине не замечено Источник: читатель НГС











Огромный черный внедорожник «Инфинити» новосибирцы заметили на подземной парковке ТЦ «Ройял Парк». Всё бы ничего, но водитель бросил джип на месте для инвалидов.

Автомобиль зарегистрирован на 51-летнего Артема Лендрушовича К. Несмотря на то, что его имени нет в реестре предпринимателей, очевидно, что мужчина занимается бизнесом. В телефонных книгах у некоторых абонентов он записан, как человек, желающий приобрести участок земли для строительства павильона.

Такие поступки водителей оскорбляют чувства пешеходов Источник: «АСТ-54» / vk.com











Водители этих двух автомобилей наплевали на комфорт пешеходов и начисто перекрыли проход к лестнице. Апогей хамского поведения.

Белый «Ниссан Жук» зарегистрирован на 35-летнюю Дарью Андреевну С. Женщина прописана в городе Абакан. Серый «Мицубиши» с томскими номерами оформлен на 36-летнего Алексея Николаевича Т. Мужчина трудится автоэлектриком.

Водитель бросил машину прямо на пешеходном переходе Источник: «АСТ-54» / vk.com











Пешеходы опешили, когда увидели разбитую «Тойоту» брошеную на «зебре». Кроме как хамским отношением к людям этот поступок нельзя.

Автомобиль зарегистрирован на 70-летнюю пенсионерку Любовь Владимировну П. Вероятно, пожилая женщина не сидела за рулем машины, в противном случае ей стоило бы задуматься о необходимости водить авто.