Любитель нард на BMW заблокировал автобусную полосу Красного проспекта — он молод, агрессивен и плюет на ПДД

Когда нет парковки, некоторые думают, что можно бросить авто прямо на проезжей части Источник: читатель НГС











Когда считаешь себя выше общепринятых правил, на дороге будто разрешено абсолютно всё. Даже бросить машину на выделенной полосе, несмотря на то, что она мешает проезду пассажирского транспорта. Сегодня список автохамов возглавил продавец нард и чёток, а компанию ему составили доктор, пенсионер и предпринимательница.

Водитель не боится ГИБДД и эвакуаторов Источник: читатель НГС











Этот пурпурный «БМВ» уже хорошо знают на Красном проспекте. Водитель постоянно оставляет немецкий седан на полосе для движения пассажирского транспорта и удаляется по своим делам.

— Регулярно тут так паркуется. Буквально позавчера или вчера тоже так стоял, и раньше видела, — написала автор фото.

Машина зарегистрирована на 31-летнего Романа Вадимовича М. Мужчины нет в реестре предпринимателей, но судя по фото в соцсетях и тегам в сервисе GetContact, он активно занимается продажей нард, чёток и т.д. Пользователи Сети отмечают, что у Романа Вадимовича агрессивный нрав, поэтому воззвать его к совести самостоятельно получится далеко не у всех. Надежда на ГИБДД.

Групповое хамство Источник: читатель НГС











Ещё один постоянный нарушитель — водитель джипа «Форд», который регулярно бросает машину на повороте с проспекта Дзержинского на улицу Ползунова.

— Ежедневно паркуется на самом изгибе поворота, полностью перекрывая обзор машинам, — сообщил автор фото.

Установить владельца внедорожника не удалось, зато мы выяснили кому принадлежат другие две машины, водители которых посчитали зеленую зону подходящим местом для парковки. «Тойота Камри» принадлежит 32-летнему Аюбджону Рустамбоевичу Т. Мужчина работает травматологом-ортопедом. Красная «Мазда» зарегистрирована на 41-летнюю Юлию Вячеславовну К. Род занятий женщины не известен.

Перепутал проезжую часть с тротуаром Источник: читатель НГС











Водитель серого «Ниссана» очевидно проехал по тротуару, прежде чем бросить машину на пешеходной дорожке. Автомобиль сфотографировали на улице Писарева, в непосредственной близости от Новосибирского областного суда.

— Ничего не боятся, — возмущенно прокомментировал нарушение автор снимка.

Автомобиль зарегистрирован на 61-летнего Александра Михайловича О. Он живет в Бердске, поэтому, возможно, не в курсе, что в крупным городах такое поведение на дороге не приветствуется.

Не хватило места на парковке? Не беда. Заедут на газон Источник: читатель НГС











Улица 1905 года. Два автомобилиста решили самостоятельно расширить зону парковочного кармана. Получилось нагло, но весьма эффективно. О порче газона, на котором могла вырасти трава, как обычно, никто не думает.

Белый «БМВ Х3» зарегистрирован на 57-летнюю предпринимательницу Наталью Вячеславовну О. Не известно, чем сегодня конкретно занимается бизнес-вумен, но в прошлом она активно торговала моторным маслом и сдавала жильё в аренду. Серый «Ниссан» с «приморскими» номерами зарегистрирован на 35-летнюю Валентину Викторовну Т.

«Мерседес» как индульгенция на нарушение ПДД Источник: читатель НГС











Наконец, улица Урицкого. Водитель массивного кроссовера «Мерседес» припарковался, перекрыв половину «зебры». Чей шикарный джип перекрыл путь пешеходам пока осталось тайной.