НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +14

2 м/c,

с-з.

 743мм 87%
Подробнее
1 Пробки
USD 88,76
EUR 96,69
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Сибирячка попала в массовое ДТП

12 млн за жилье с историей
Лето с пользой
Новосибирск тонет — видео
Как не пропустить отпуск
Кто тоскует по 2к17
Выпускник «Клуба миллионеров»
Переехал во Францию
Зачем эротический массаж
Странные тачки красоток
НГС в Telegram
Авто Я паркуюсь как чудак эксклюзив Любитель нард на BMW заблокировал автобусную полосу Красного проспекта — он молод, агрессивен и плюет на ПДД

Любитель нард на BMW заблокировал автобусную полосу Красного проспекта — он молод, агрессивен и плюет на ПДД

Очередная подборка автохамов за минувшую неделю

1 751
17 комментариев
Когда нет парковки, некоторые думают, что можно бросить авто прямо на проезжей части

Когда считаешь себя выше общепринятых правил, на дороге будто разрешено абсолютно всё. Даже бросить машину на выделенной полосе, несмотря на то, что она мешает проезду пассажирского транспорта. Сегодня список автохамов возглавил продавец нард и чёток, а компанию ему составили доктор, пенсионер и предпринимательница.

Водитель не боится ГИБДД и эвакуаторов

Этот пурпурный «БМВ» уже хорошо знают на Красном проспекте. Водитель постоянно оставляет немецкий седан на полосе для движения пассажирского транспорта и удаляется по своим делам.

— Регулярно тут так паркуется. Буквально позавчера или вчера тоже так стоял, и раньше видела, — написала автор фото.

Машина зарегистрирована на 31-летнего Романа Вадимовича М. Мужчины нет в реестре предпринимателей, но судя по фото в соцсетях и тегам в сервисе GetContact, он активно занимается продажей нард, чёток и т.д. Пользователи Сети отмечают, что у Романа Вадимовича агрессивный нрав, поэтому воззвать его к совести самостоятельно получится далеко не у всех. Надежда на ГИБДД.

Групповое хамство

Ещё один постоянный нарушитель — водитель джипа «Форд», который регулярно бросает машину на повороте с проспекта Дзержинского на улицу Ползунова.

— Ежедневно паркуется на самом изгибе поворота, полностью перекрывая обзор машинам, — сообщил автор фото.

Установить владельца внедорожника не удалось, зато мы выяснили кому принадлежат другие две машины, водители которых посчитали зеленую зону подходящим местом для парковки. «Тойота Камри» принадлежит 32-летнему Аюбджону Рустамбоевичу Т. Мужчина работает травматологом-ортопедом. Красная «Мазда» зарегистрирована на 41-летнюю Юлию Вячеславовну К. Род занятий женщины не известен.

Перепутал проезжую часть с тротуаром

Водитель серого «Ниссана» очевидно проехал по тротуару, прежде чем бросить машину на пешеходной дорожке. Автомобиль сфотографировали на улице Писарева, в непосредственной близости от Новосибирского областного суда.

— Ничего не боятся, — возмущенно прокомментировал нарушение автор снимка.

Автомобиль зарегистрирован на 61-летнего Александра Михайловича О. Он живет в Бердске, поэтому, возможно, не в курсе, что в крупным городах такое поведение на дороге не приветствуется.

Не хватило места на парковке? Не беда. Заедут на газон

Улица 1905 года. Два автомобилиста решили самостоятельно расширить зону парковочного кармана. Получилось нагло, но весьма эффективно. О порче газона, на котором могла вырасти трава, как обычно, никто не думает.

Белый «БМВ Х3» зарегистрирован на 57-летнюю предпринимательницу Наталью Вячеславовну О. Не известно, чем сегодня конкретно занимается бизнес-вумен, но в прошлом она активно торговала моторным маслом и сдавала жильё в аренду. Серый «Ниссан» с «приморскими» номерами зарегистрирован на 35-летнюю Валентину Викторовну Т.

«Мерседес» как индульгенция на нарушение ПДД

Наконец, улица Урицкого. Водитель массивного кроссовера «Мерседес» припарковался, перекрыв половину «зебры». Чей шикарный джип перекрыл путь пешеходам пока осталось тайной.

В прошлый раз мы рассекретили тренера по продажам, которая перекрыла своей «Тойотой» тротуар, чем заставила пешеходов сказать по лужам, обходя её «корыто».

ПО ТЕМЕ
Автохам Автохамка Автохамство Нарушение правил парковки СтопХам Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
Пляжи, веломаршруты и европейские городки. Журналист рассказала, чем заняться в Калининграде и области
Серафима Путиева
Мнение
Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
«Чудовищно неблагодарная профессия!»: врач-терапевт откровенно рассказал об ужасах работы в поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
«Можно сравнить только с Rammstein»: фанат год ждал концерта «Арии» в Новосибирске — оправдало ли шоу надежды
Александр Ушаков
любитель рок-музыки
Рекомендуем
Знакомства

Alina_n,  41

Natali,  41

Александр,  51

Влад,  32

Светлана,  37

Алёна,  43

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

20 000 ₽

Аренда Honda Fit (10 тыс. пробег) с выкупом

1 500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление