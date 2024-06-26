Километр за 500 рублей. Сравнили цены на российской М-12 с платными трассами Европы

Так выглядит въезд на платную трассу недалеко от Милана в Италии Источник: «Google Карты»











Платные дороги — неотъемлемая часть инфраструктуры многих стран. Такие магистрали есть и в Европе, и в России. Принято считать, что такие дороги обеспечивают быстрое и комфортное передвижение, но стоит ли это своих денег? Наши коллеги из NN.RU узнали, сколько стоит проезд по автобанам в иностранных государствах и где всё-таки дешевле и лучше — там или у нас. Для сравнения они взяли новейший платный автобан М-12, который уже собрал десятки тысяч позитивных и негативных отзывов.

М-12 запустили чуть менее года назад. Планируется, что в ближайшем будущем дорога соединит Москву с Уралом. Текущая протяженность трассы М-12, которая соединяет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан, — 811 километров.

Для начала предлагаем вспомнить, как выглядит М-12 в Нижегородской области Источник: Наталья Бурухина / NN.RU













Италия

Одна из самых популярных стран Европы для путешествий. Она привлекает туристов своим климатом, архитектурой и кухней. Самые отважные берут машины в аренду и отправляются в роуд-трип. Нужно быть аккуратнее, ведь в Италии достаточно много платных дорог.

Самая длинная из них под номером А1 — Милан — Неаполь. Ее длина 776 километров, а стоимость проезда для легковых автомобилей 58,2 евро (по данным на 2023 год). В рублях это примерно 5551. Таким образом, один километр обойдется в 7,15 рубля.

По этим указателям можно сориентироваться, на какую дорогу как попасть Источник: «Google Карты»











К слову, стоимость поездки может измениться, если дорога будет пролегать через горы. Также в Италии периодически увеличиваются тарифы на проезд. В 2023 году рост цен составил 2% (в соотношении с 2022-м).

Оплатить проезд можно буквально любым удобным способом. На автобане вы можете встретить четыре типа турникетов. Первый вариант выделен желтым цветом — там проезжают те, у кого есть транспондер Telepass. На полосе синего цвета водители самостоятельно оплачивают проезд с помощью пластиковых карт. На других полосах можно оплатить либо у оператора наличкой, либо самостоятельно тоже наличными. Также встречаются и полностью автоматические пункты оплаты.

Стоимость проезда по М-12 от Арзамаса (Нижегородская область) до Москвы составляет 2905 рублей, а от Арзамаса до Казани — 2114 рублей. Чтобы доехать от столицы до Казани через Арзамас, нужно преодолеть путь примерно в 780 километров. Заплатить за это придется 4816 рублей. Таким образом, получается, что сумма за один километр будет 6,17 рубля.



Франция

Во Франции проезд по автобану А10 на легковом авто из Парижа в Бордо сейчас стоит 60,2 евро за участок в 557 километров. В рублях это примерно — 6034. Цена за один километр будет 10,8 рубля, что на треть выше, чем на самой дорогой платной трассе России М-12.Стоит отметить, что расстояния в европейских странах между населенными пунктами намного меньше, чем в нашей стране. Путь по центральной части страны от Москвы до Татарстана занимает около 10–12 часов — за это же время можно пересечь всю территорию Франции.



К слову, А10 не единственная популярная дорога в стране вин. Другой маршрут пролегает по автомагистрали А20. Она соединяет Вьерзон (центральная часть страны) с Монтобаном (расположен к северу от Тулузы). Займет весь путь около 428 километров, а заплатить за это водителю легковушки придется 15,6 евро. В переводе на российскую валюту весь маршрут стоит 1561,6 рубля. Получается, что один километр обойдется примерно в 3,6 рубля — это почти в два раза ниже стоимости проезда по М-12.

На А79 установлены знаки, напоминающие об оплате (в переводе с французского peage — «плата за проезд», flux libre — «свободный поток»). Однако заметить их на скорости в 130 км/ч довольно непросто Источник: «Google Карты»













Рассмотрим еще один пример: в прошлом году во Франции открыли дорогу А79 длиной 88 километров: она протянулась от города Дигуэн до Монмаро. Также трасса соединила две другие платные магистрали. Это был экспериментальный проект, чтобы постепенно внедрить безбарьерную оплату (номер автомобиля считывает камера, а оплата происходит после поездки онлайн), которая действует в России на нескольких автомагистралях (к примеру, на той же М-12). Кстати, стоимость проезда по А79 за весь маршрут для легковушек составляет 4,5 евро. Это равняется примерно 450 рублям. Таким образом, один километр стоит около 5,1 рубля (и опять дешевле, чем на М-12).



Албания

Как правило, в популярных европейских странах множество платных дорог, но они есть и в менее известных государствах. Часто ли вы слышите про Албанию на Юго-Востоке Европы? Наверное, нет. Хотя в последние годы эта страна становится всё популярнее у туристов.



В 2018 году в Албании открыли первую (и пока единственную) платную дорогу А1. Автомагистраль берет начало в городе Дуррес на побережье Адриатического моря и заканчивается на границе с Косово. Общая протяженность автобана 114 километров. К слову, местные жители были недовольны открытием подобной трассы и в знак протеста сожгли пункты оплаты.

Единственная платная дорога в Албании Источник: «Google Карты»













Однако у путешественников и жителей из соседней республики Косово трасса пользуется популярностью, ведь по ней очень быстро можно добраться до побережья.



По данным на 2023 год, стоимость проезда для автомобиля составляла 5 евро (около 476 рублей). Таким образом, один километр по А1 обходится примерно в 4,1 рубля. Для мотоциклов цены ниже — за въезд на трассу нужно заплатить 2,5 евро. Для автобусов цена, наоборот, выше — 11,25 евро, для грузовиков — 22,5 евро.



К слову, до 2018 года А1 была бесплатной дорогой. Но преобразование в платную магистраль помогло улучшить безопасность и скорость на дороге. Время в пути сократилось с шести до двух часов при скорости в 80–110 километров в час.



Пункт для взимания платы на трассе только один. Он находится рядом с тоннелем Калимаш в 34 километрах от границы с Косово. Оплатить проезд можно банковской картой или наличными.

Так выглядела трасса А1 в Албании в 2016 году, когда дорога была еще бесплатной Источник: «Google Карты»











А это беспорядки после открытия платного автобана Источник: commons.wikimedia.org











Сейчас автобан выглядит хорошо: есть отбойники, хорошее дорожное покрытие и указатели Источник: commons.wikimedia.org











Босния и Герцеговина



Еще одно нетипичное, но не менее интересное для туристов государство в западной части Балканского полуострова — Босния и Герцеговина. Там тоже есть несколько платных участков дорог. Самый протяженный маршрут берет начало от города Баня-Лука до города Добой, находящегося на реке Босна. Длина трассы — 72 километра.



По данным на 2023 год, стоимость варьируется от 7 до 14 евро за всю дорогу (цена зависит от категории автомобиля). Легковушки относятся к первой категории, значит, цена составит 7 евро. Это примерно 667 рублей. Значит, 1 километр дороги встанет в 9,2 рубля.

На дорожных знаках есть слова на кириллице, но понять их можно не всегда Источник: «Google Карты»













Проезд можно оплатить двумя способами — самостоятельно или автоматически. Для второго варианта понадобится устройство ACC TAG, его нужно заранее установить в автомобиль.



Если будете оплачивать самостоятельно, то при въезде на трассу вы получите в стационарном терминале магнитную карту, а на выезде предъявите ее и увидите сумму, которую нужно будет внести.



А есть страны, где можно не платить?

Конечно, встречаются государства, где платные дороги не предусмотрены в принципе. Например, в Латвии протяженность автомобильных дорог составляет около 73 тысяч километров, но ни на одной из них не взимается плата за проезд. Правда, оплата потребуется за въезд в курортную зону Юрмалу в период с 1 апреля по 30 сентября. По данным на 2023 год, стоит это около 30 евро на месяц. В остальные месяцы проезд бесплатный.





В одной из самых дорогих стран мира, Швеции, платные дороги также не предусмотрены. Но взимается плата за проезд по некоторым мостам. Например, чтобы переехать через пролив Эренсунн по переправе с одноименным названием (его длина 7,8 километра) нужно заплатить около 58 евро за легковушку до 6 метров в длину. Это примерно 738 рублей за километр. Да, возможно, сумма довольно большая, но именно эта переправа соединяет город Мальмё в Швеции со столицей Дании.



Мост над проливом Эренсунн. Проехав через него, вы окажетесь в Дании Источник: «Google Карты»













Еще одна страна без длинных платных дорог — Бельгия. Но есть нюансы — некоторые участки всё же платные. Например, если вам нужно будет проехать на легковом автомобиле по тоннелю под рекой Шельда (его длина 1,37 километра), нужно будет заплатить 7 евро наличными или 4 евро банковской картой. В первом случае стоимость одного километра составит 497 рублей, во втором — 284 рубля за километр.

