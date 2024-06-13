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Авто «Образовался паровозик»: шесть машин столкнулись у «Глобуса» — видео с места аварии

«Образовался паровозик»: шесть машин столкнулись у «Глобуса» — видео с места аварии

Массовое ДТП произошло на Октябрьской магистрали

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О пострадавших не сообщается, движение в обе стороны затруднено

Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло на Октябрьской магистрали в Новосибирске утром 13 июня. Как сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black», авария случилась недалеко от театра «Глобус».

— На Октябрьской магистрали напротив «Глобуса» образовался «паровозик» из 6 автомобилей, — сказано в сообщении.

Автомобили выстроились стройным рядом у «Глобуса»

По данным свидетелей, столкнулись Nissan Almera, Kia Rio, Toyota Camry, Honda CR-V, Toyota Corolla и Hyundai Elantra. По данным сервиса 2GIS, на Октябрьской магистрали в обе стороны затруднено движение.

Информации о пострадавших нет. Корреспондент НГС обратился за комментарием в Госавтоинспекцию по региону.

Ранее НГС писал, как Lada проехала по встречке на Большевистской в Новосибирске — видео появилось в сети.

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Новосибирск ДТП Глобус Октябрьская магистраль
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