«Образовался паровозик»: шесть машин столкнулись у «Глобуса» — видео с места аварии

О пострадавших не сообщается, движение в обе стороны затруднено Источник: «АСТ-54 Black» / t.me











Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло на Октябрьской магистрали в Новосибирске утром 13 июня. Как сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black», авария случилась недалеко от театра «Глобус».



— На Октябрьской магистрали напротив «Глобуса» образовался «паровозик» из 6 автомобилей, — сказано в сообщении.

Автомобили выстроились стройным рядом у «Глобуса» Источник: Telegram-канал «АСТ-54 Black»

По данным свидетелей, столкнулись Nissan Almera, Kia Rio, Toyota Camry, Honda CR-V, Toyota Corolla и Hyundai Elantra. По данным сервиса 2GIS, на Октябрьской магистрали в обе стороны затруднено движение.



Информации о пострадавших нет. Корреспондент НГС обратился за комментарием в Госавтоинспекцию по региону.

Ранее НГС писал, как Lada проехала по встречке на Большевистской в Новосибирске — видео появилось в сети.