«Образовался паровозик»: шесть машин столкнулись у «Глобуса» — видео с места аварии

Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло на Октябрьской магистрали в Новосибирске утром 13 июня. Как сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black», авария случилась недалеко от театра «Глобус».
— На Октябрьской магистрали напротив «Глобуса» образовался «паровозик» из 6 автомобилей, — сказано в сообщении.
По данным свидетелей, столкнулись Nissan Almera, Kia Rio, Toyota Camry, Honda CR-V, Toyota Corolla и Hyundai Elantra. По данным сервиса 2GIS, на Октябрьской магистрали в обе стороны затруднено движение.
Информации о пострадавших нет. Корреспондент НГС обратился за комментарием в Госавтоинспекцию по региону.
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