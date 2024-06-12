Штрафы и лишение прав: депутаты придумали наказание за опасное вождение — кого оно коснется

ПДД запрещает опасное вождение, но прямой ответственности за нарушение этого запрета нет Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU











На днях в Госдуму поступил законопроект с предложением ввести наказание за опасное вождение. Документ предусматривает в качестве санкции за первое нарушение штраф, за повторное — лишение прав. Разбираемся, как это будет работать и какие сложности могут возникнуть из-за нового закона.



Какое вождение считается опасным

Само понятие «опасное вождение» существует давно, в том числе и в юридическом поле — с 2016 года в Правилах дорожного движения прописан запрет для водителей на такое поведение на дороге. Там же, в ПДД, объясняется, какое конкретно вождение следует считать опасным. Это, например, препятствие обгону или перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, — такой маневр еще называют «игрой в шашечки».



Запрет на опасное вождение был прописан в ПДД еще в 2016 году Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











В ПДД есть оговорка, что такое вождение считается опасным, если оно привело к ситуации, когда движение самого водителя или других участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, причинения материального ущерба.



Зачем нужен отдельный закон

Несмотря на то, что в ПДД запрет на опасное вождение внесен, административная ответственность за нарушение не установлена. На это и обратили внимание авторы законопроекта.



— Кто-то хочет культурно себя вести, чувствовать себя безопасно, уверенно, а кто-то, наоборот, решил, что ему можно всё, — говорит один из соавторов законопроекта, депутат Ярослав Нилов. — Играет в шашечки, что-то не нравится — начинает заниматься воспитанием, тормозить, подрезать. Вот за это надо наказывать. Это нонсенс, когда запрет есть, а ответственности за нарушение запрета нет.



Автоюрист Лев Вырыпаев признаёт, что хотя фактический запрет на опасное вождение есть, на практике вопрос об этом нарушении поднимается крайне редко.



— Обычно это происходит, лишь когда случается дорожно-транспортное происшествие и когда на видео очевидно, что водитель перестраивается из ряда в ряд, — говорит юрист. — Крайне редко суды применяют этот пункт для того, чтобы признать того или иного участника дорожно-транспортного происшествия виновным в ДТП. Если же мы говорим о наказании за сам факт опасного вождения, то сейчас его нет.



Автоюрист отмечает, что административная ответственность в этом плане может быть полезна. Если смотреть на это как на меру для приучения водителей к более безопасному вождению — она должна привести к снижению аварийности, особенно в долгосрочной перспективе.



Как хотят наказывать за опасное вождение

Авторы законопроекта предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях двумя вариантами наказания для любителей опасного вождения. В случае первичного нарушения это будет штраф от трех до пяти тысяч рублей, при повторном правонарушении — лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.



Законопроект о наказании за опасное вождение пока только внесен на рассмотрение в Госдуму Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Как будут следить за водителями

В представленном законопроекте не прописан порядок применения наказания — можно предположить, что нарушения будут выявлять с помощью тех же механизмов, которые существуют сейчас.



— Технически камера или комплекс камер с искусственным интеллектом смогут зафиксировать нарушение, если прописать соответствующую программу, — полагает Лев Вырыпаев. — Сейчас, например, такая система используется в Москве для выявления некоторых нарушений — того же разговора по телефону за рулем, например. Я думаю, это реально, несколько комплексов подряд установить и выявить ту же игру в шашечки, проблем никаких не вызовет. Искусственный интеллект быстро обучается, я думаю, это нарушение он способен выявлять. Что касается других средств, я, допустим, думаю, что такие нарушения позволят выявлять и квадрокоптеры.



Сами авторы законопроекта при этом считают, что автоматически такие правонарушения фиксировать нельзя, видео с камер может быть доказательством, но не более того.



— Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы это было в автоматическом режиме. То есть камеры там зафиксировали, что-то придумали — и штраф. Нет, у нас и так камерный беспредел, — убежден Ярослав Нилов. — Но данные с камер могут использоваться в качестве доказательства. Должностное лицо, которое возбуждает дела, фиксирует правонарушение, всё это аккумулирует, рассматривает, анализирует, выносит решение и передает материалы в суд.



С этим согласуется сама логика законопроекта — за повторное нарушение предусмотрено лишение прав, а такую меру не применяют «автоматически».



— Если лишение прав предусмотрено, значит, в выявлении нарушения должен участвовать непосредственно сотрудник ГАИ, то есть с помощью камер фото-, видеофиксации повторные нарушения зафиксировать нельзя будет, — отмечает автоюрист Лев Вырыпаев. — Поэтому во второй части возникает вопрос, скорее всего, он будет решаться, непосредственно когда будут возникать дорожно-транспортные происшествия, — там, я думаю, это возможно реально применить.



Когда начнут действовать новые правила

Ярослав Нилов говорит, что правительство предварительно поддержало документ. Однако законопроект пока только внесен на рассмотрение Госдумы, впереди его рассмотрение комитетом, возможно — предложение поправок — эти процедуры могут занять время. После этого документ рассмотрит в трех чтениях Государственная дума, следующий этап — утверждение Совфедом, после чего закон должен подписать президент. Сколько времени это займет, заранее сказать сложно.

