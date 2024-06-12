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Авто обзор Штрафы и лишение прав: депутаты придумали наказание за опасное вождение — кого оно коснется

Штрафы и лишение прав: депутаты придумали наказание за опасное вождение — кого оно коснется

И как планируют ловить нарушителей

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ПДД запрещает опасное вождение, но прямой ответственности за нарушение этого запрета нет

На днях в Госдуму поступил законопроект с предложением ввести наказание за опасное вождение. Документ предусматривает в качестве санкции за первое нарушение штраф, за повторное — лишение прав. Разбираемся, как это будет работать и какие сложности могут возникнуть из-за нового закона.

Какое вождение считается опасным

Само понятие «опасное вождение» существует давно, в том числе и в юридическом поле — с 2016 года в Правилах дорожного движения прописан запрет для водителей на такое поведение на дороге. Там же, в ПДД, объясняется, какое конкретно вождение следует считать опасным. Это, например, препятствие обгону или перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, — такой маневр еще называют «игрой в шашечки».

Запрет на опасное вождение был прописан в ПДД еще в 2016 году

В ПДД есть оговорка, что такое вождение считается опасным, если оно привело к ситуации, когда движение самого водителя или других участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, причинения материального ущерба.

Зачем нужен отдельный закон

Несмотря на то, что в ПДД запрет на опасное вождение внесен, административная ответственность за нарушение не установлена. На это и обратили внимание авторы законопроекта.

— Кто-то хочет культурно себя вести, чувствовать себя безопасно, уверенно, а кто-то, наоборот, решил, что ему можно всё, — говорит один из соавторов законопроекта, депутат Ярослав Нилов. — Играет в шашечки, что-то не нравится — начинает заниматься воспитанием, тормозить, подрезать. Вот за это надо наказывать. Это нонсенс, когда запрет есть, а ответственности за нарушение запрета нет.

Автоюрист Лев Вырыпаев признаёт, что хотя фактический запрет на опасное вождение есть, на практике вопрос об этом нарушении поднимается крайне редко.

— Обычно это происходит, лишь когда случается дорожно-транспортное происшествие и когда на видео очевидно, что водитель перестраивается из ряда в ряд, — говорит юрист. — Крайне редко суды применяют этот пункт для того, чтобы признать того или иного участника дорожно-транспортного происшествия виновным в ДТП. Если же мы говорим о наказании за сам факт опасного вождения, то сейчас его нет.

Автоюрист отмечает, что административная ответственность в этом плане может быть полезна. Если смотреть на это как на меру для приучения водителей к более безопасному вождению — она должна привести к снижению аварийности, особенно в долгосрочной перспективе.

Как хотят наказывать за опасное вождение

Авторы законопроекта предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях двумя вариантами наказания для любителей опасного вождения. В случае первичного нарушения это будет штраф от трех до пяти тысяч рублей, при повторном правонарушении — лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Законопроект о наказании за опасное вождение пока только внесен на рассмотрение в Госдуму

Как будут следить за водителями

В представленном законопроекте не прописан порядок применения наказания — можно предположить, что нарушения будут выявлять с помощью тех же механизмов, которые существуют сейчас.

— Технически камера или комплекс камер с искусственным интеллектом смогут зафиксировать нарушение, если прописать соответствующую программу, — полагает Лев Вырыпаев. — Сейчас, например, такая система используется в Москве для выявления некоторых нарушений — того же разговора по телефону за рулем, например. Я думаю, это реально, несколько комплексов подряд установить и выявить ту же игру в шашечки, проблем никаких не вызовет. Искусственный интеллект быстро обучается, я думаю, это нарушение он способен выявлять. Что касается других средств, я, допустим, думаю, что такие нарушения позволят выявлять и квадрокоптеры.

Сами авторы законопроекта при этом считают, что автоматически такие правонарушения фиксировать нельзя, видео с камер может быть доказательством, но не более того.

— Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы это было в автоматическом режиме. То есть камеры там зафиксировали, что-то придумали — и штраф. Нет, у нас и так камерный беспредел, — убежден Ярослав Нилов. — Но данные с камер могут использоваться в качестве доказательства. Должностное лицо, которое возбуждает дела, фиксирует правонарушение, всё это аккумулирует, рассматривает, анализирует, выносит решение и передает материалы в суд.

С этим согласуется сама логика законопроекта — за повторное нарушение предусмотрено лишение прав, а такую меру не применяют «автоматически».

— Если лишение прав предусмотрено, значит, в выявлении нарушения должен участвовать непосредственно сотрудник ГАИ, то есть с помощью камер фото-, видеофиксации повторные нарушения зафиксировать нельзя будет, — отмечает автоюрист Лев Вырыпаев. — Поэтому во второй части возникает вопрос, скорее всего, он будет решаться, непосредственно когда будут возникать дорожно-транспортные происшествия, — там, я думаю, это возможно реально применить.

Когда начнут действовать новые правила

Ярослав Нилов говорит, что правительство предварительно поддержало документ. Однако законопроект пока только внесен на рассмотрение Госдумы, впереди его рассмотрение комитетом, возможно — предложение поправок — эти процедуры могут занять время. После этого документ рассмотрит в трех чтениях Государственная дума, следующий этап — утверждение Совфедом, после чего закон должен подписать президент. Сколько времени это займет, заранее сказать сложно.

Как вам идея наказывать за опасное вождение?

Давно пора!
Мысль хорошая, но сначала пусть продумают всё нормально
Будут страдать случайные нарушители, а настоящим автохамам плевать на эти штрафы
Надоели, скоро из двора без штрафа нельзя будет выехать
Я опасный водитель, и вы меня не остановите!

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Авто Деньги Штраф Штрафы ГАИ ГИБДД Опасное вождение Автомобилисты
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