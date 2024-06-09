«Протащил по дороге»: двое мужчин напали на водителя Lexus и пытались вытащить его из машины

Вытащить водителя из машины не удалось — он прокатил одного из нападавших на двери Источник: Telegram-канал «АСТ-54 Black»











Двое мужчин набросились на водителя легкового Lexus на дороге. Как сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black», инцидент произошёл на улице Кошурникова.



Момент нападения запечатлел видеорегистратор одного из водителей.

— В попытках спастись, он протащил одного из агрессоров по дороге, — сказано в сообщении канала.

На кадрах видно, как неизвестные сумели открыть дверь с водительской стороны — мужчины пытались вытащить человека из автомобиля. Водитель Lexus успел разогнаться и уехать с места. Один из нападавших продолжил держаться на машину, поэтому его протащило по дороге.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области за комментарием.

Ранее НГС писал про похожу ситуацию, которая произошла в мае. Трое неизвестных в масках напали на водителя на дороге — тогда выяснилось, что это было спланированное ограбление. У гражданина Китая украли крупную сумму.