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Авто «Протащил по дороге»: двое мужчин напали на водителя Lexus и пытались вытащить его из машины

«Протащил по дороге»: двое мужчин напали на водителя Lexus и пытались вытащить его из машины

Водитель сумел уехать от агрессоров

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Вытащить водителя из машины не удалось — он прокатил одного из нападавших на двери

Двое мужчин набросились на водителя легкового Lexus на дороге. Как сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black», инцидент произошёл на улице Кошурникова.

Момент нападения запечатлел видеорегистратор одного из водителей.

— В попытках спастись, он протащил одного из агрессоров по дороге, — сказано в сообщении канала.

На кадрах видно, как неизвестные сумели открыть дверь с водительской стороны — мужчины пытались вытащить человека из автомобиля. Водитель Lexus успел разогнаться и уехать с места. Один из нападавших продолжил держаться на машину, поэтому его протащило по дороге.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области за комментарием.

Ранее НГС писал про похожу ситуацию, которая произошла в мае. Трое неизвестных в масках напали на водителя на дороге — тогда выяснилось, что это было спланированное ограбление. У гражданина Китая украли крупную сумму.

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Новосибирск Водители Конфликт на дороге
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