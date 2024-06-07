«Мерседес» в стразах и гламурная «Тойота-Королла»: как сибирячки украшают свои авто — рассматриваем фото

Машина приехала в Новосибирск из соседнего региона Источник: читательница НГС Антонина











Для многих автомобиль — верный друг, а не только средство передвижения. Поэтому владельцам хочется украсить свою машину так, чтобы она выделялась среди потока. А для кого-то, наоборот, важен не внешний вид, а технические характеристики, поэтому при покупке водители не придают значения ярким деталям на капоте и крыльях. В результате в Новосибирске можно встретить автомобили с необычной окраской или ярким рисунком. Мы собрали их в этой подборке — смотрите и читайте, что известно о владельцах.

Малышка в леопарде

Первый в нашем списке — маленький городской автомобиль Smart City Coupe. Его хозяйка, сибирячка Елена, купила авто в 2023 году уже в такой леопардовой раскраске, и не пожалела о выборе.

Владелица давно мечтала о такой машине Источник: предоставила Елена











— Бывший хозяин, видимо, любитель раскрашивать автомобили. Сделал его таким для жены. Мне прежде всего понравился сам автомобиль, Smart был моей мечтой. Получила права и исполнила мечту, а расцветка — уж как получилось. Сама машина удивляет всех, так как очень маленькая. И улыбки постоянно вслед, — рассказала Елена НГС.



Надежная Toyota с характером

Следующее авто — Toyota Sprinter Marino. Прежде чем купить машину, ее хозяйка просмотрела много вариантов.

Автомобиль привлекает внимание детей Источник: предоставила Надежда











— Возвращаясь из Томска после очередного просмотра, приняла звонок от бывшей владелицы моей «раскраски», которая надумала ее продать. Созванивались ранее, договорились что она мне позвонит первой, как только определится с продажей. Смотрины были непродолжительными, оформились в этот же день, 1 ноября 2012 года, тогда был жуткий гололед с утра, — вспоминает Надежда.



По словам сибирячки, цвет для нее был не важен. Аэрография — скорее минус, потому что в случае ДТП ремонт будет дорогостоящим.



— Друзья и знакомые, конечно, похохотали и умилялись, но приняли вполне спокойно. Другие водители реагируют по-разному: кого-то забавляет — улыбаются, кто-то просто равнодушно смотрит. Вот кто точно не проходит спокойно мимо, так это дети. Им всем интересно рассмотреть фантазийных гадов, — говорит Надежда.



По словам сибирячки, за все эти годы она ни разу не пожалела о своем выборе, а машина никогда ее не подводила.



Бийчанка в розовых тонах

Эту розовую Toyota Corolla II заметила читательница НГС Антонина у ТРЦ «Галерея Новосибирск». Судя по номеру, машина зарегистрирована в Алтайском крае. На переднем бампере изображен котенок в стиле Hello Kitty, по бокам — доллары США.

Машине почти 30 лет Источник: читательница НГС Антонина











По информации сайта «Номерограм», машину выставляли на продажу в Бийске в 2023 году. В объявлении опубликовали фото, на котором цвет машины был черным. Цена тогда составляла 80 тысяч рублей. По информации НГС, владельцу или владелице автомобиля — 25 лет.

Зеленая лужайка и Молния Маккуин

Цветочные мотивы — одни из самых популярных в дизайне, поэтому неудивительно, что они добрались и до автомобилей. Читатели показали Ford и «Ниву», которые напоминают цветочную полянку. Первый снимок с «Фордом» читательница НГС сделала в Бердске.

Отечественный автомобиль, судя по всему, используют в качестве рекламы, регион на номере указывает, что машина из Алтайского края. Снимок сделала сибирячка Елена Пенская пару лет назад у точки по продаже беляшей на Старом шоссе.

Автомобили выглядят очень ярко и свежо Источник: Елена Бушуева, Елена Пенская











Другую эффектную машину заметили у Первомайского сквера. Ярко-желтый цвет кузова этого Subaru не может не привлечь внимание.

Такие авто выделяются в черно-сером потоке Источник: Юлия Сысоева, Алёна Голендаева











Где сделали снимок красного автомобиля с желтым рисунком, определить не удалось. Судя по всему, владелец этой Toyota Celica вдохновился мультфильмом «Тачки». У главного героя — Молнии Маккуин — тоже была изображена цифра 95 на крыле. По информации НГС, владельцу этой машины 29 лет.

Еще один автомобиль с необычным дизайном заметила корреспондент НГС Анастасия Медведева на площади Маркса. На его крышу владелец прикрепил множество желтых резиновых уточек.

По информации сайта «Автокод», автомобиль выпустили в 1996 году Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Роскошный Mercedes

Пожалуй, одна из самых эффектных машин в нашей подборке — белый Mercedes S-500 в стразах. По информации НГС, он принадлежит жительнице Новосибирска Наталье М., которая ранее была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель.

Сейчас автомобилю 17 лет Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Судя по анкете возможной владелицы на сайте «Карьерист.ру», Наталья училась на инструктора по экстремальному вождению в 2007–2010 годах. А на NGS.RU в 2007 году выходила новость о соревнованиях по вождению среди женщин, на которых победила тезка Натальи М. Она участвовала в гонке на автомобиле Subaru Legaсy.

Фанат Cyberpank

Mitsubishi Mirage 1989 года выпуска заехал в Новосибирск из Кемеровской области. Рядом со станцией метро «Гагаринская» машину заметила корреспондент НГС Анастасия Хрипушина. Судя по дизайну, владелец автомобиля — фанат игры Cyberpank.

Год выпуска машины — 1989-й, пишет сайт «Номерограм» Источник: Анастасия Хрипушина / NGS.RU











Предполагаемая владелица автомобиля — 32-летняя жительница Прокопьевска, которая работает в компании, специализирующейся на продаже мяса птицы.

НГС регулярно собирает подборки автомобилей, чьи владельцы удивляют не своей оригинальностью, а неумением или нежеланием правильно парковаться. Например, в конце апреля в Новосибирске заметили эффектный BMW в эксклюзивной красно-серой расцветке, припаркованный прямо на проезжей части. Что известно о нем и о других нарушителях, читайте в материале Павла Тиунова.