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Авто обзор «Мерседес» в стразах и гламурная «Тойота-Королла»: как сибирячки украшают свои авто — рассматриваем фото

«Мерседес» в стразах и гламурная «Тойота-Королла»: как сибирячки украшают свои авто — рассматриваем фото

Выяснили, что известно о владельцах таких машин

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Машина приехала в Новосибирск из соседнего региона

Для многих автомобиль — верный друг, а не только средство передвижения. Поэтому владельцам хочется украсить свою машину так, чтобы она выделялась среди потока. А для кого-то, наоборот, важен не внешний вид, а технические характеристики, поэтому при покупке водители не придают значения ярким деталям на капоте и крыльях. В результате в Новосибирске можно встретить автомобили с необычной окраской или ярким рисунком. Мы собрали их в этой подборке — смотрите и читайте, что известно о владельцах.

Малышка в леопарде

Первый в нашем списке — маленький городской автомобиль Smart City Coupe. Его хозяйка, сибирячка Елена, купила авто в 2023 году уже в такой леопардовой раскраске, и не пожалела о выборе.

Владелица давно мечтала о такой машине

— Бывший хозяин, видимо, любитель раскрашивать автомобили. Сделал его таким для жены. Мне прежде всего понравился сам автомобиль, Smart был моей мечтой. Получила права и исполнила мечту, а расцветка — уж как получилось. Сама машина удивляет всех, так как очень маленькая. И улыбки постоянно вслед, — рассказала Елена НГС.

Надежная Toyota с характером

Следующее авто — Toyota Sprinter Marino. Прежде чем купить машину, ее хозяйка просмотрела много вариантов.

Автомобиль привлекает внимание детей

— Возвращаясь из Томска после очередного просмотра, приняла звонок от бывшей владелицы моей «раскраски», которая надумала ее продать. Созванивались ранее, договорились что она мне позвонит первой, как только определится с продажей. Смотрины были непродолжительными, оформились в этот же день, 1 ноября 2012 года, тогда был жуткий гололед с утра, — вспоминает Надежда.

По словам сибирячки, цвет для нее был не важен. Аэрография — скорее минус, потому что в случае ДТП ремонт будет дорогостоящим.

— Друзья и знакомые, конечно, похохотали и умилялись, но приняли вполне спокойно. Другие водители реагируют по-разному: кого-то забавляет — улыбаются, кто-то просто равнодушно смотрит. Вот кто точно не проходит спокойно мимо, так это дети. Им всем интересно рассмотреть фантазийных гадов, — говорит Надежда.

По словам сибирячки, за все эти годы она ни разу не пожалела о своем выборе, а машина никогда ее не подводила.

Бийчанка в розовых тонах

Эту розовую Toyota Corolla II заметила читательница НГС Антонина у ТРЦ «Галерея Новосибирск». Судя по номеру, машина зарегистрирована в Алтайском крае. На переднем бампере изображен котенок в стиле Hello Kitty, по бокам — доллары США.

Машине почти 30 лет

По информации сайта «Номерограм», машину выставляли на продажу в Бийске в 2023 году. В объявлении опубликовали фото, на котором цвет машины был черным. Цена тогда составляла 80 тысяч рублей. По информации НГС, владельцу или владелице автомобиля — 25 лет.

Зеленая лужайка и Молния Маккуин

Цветочные мотивы — одни из самых популярных в дизайне, поэтому неудивительно, что они добрались и до автомобилей. Читатели показали Ford и «Ниву», которые напоминают цветочную полянку. Первый снимок с «Фордом» читательница НГС сделала в Бердске.

Отечественный автомобиль, судя по всему, используют в качестве рекламы, регион на номере указывает, что машина из Алтайского края. Снимок сделала сибирячка Елена Пенская пару лет назад у точки по продаже беляшей на Старом шоссе.

Автомобили выглядят очень ярко и свежо

Другую эффектную машину заметили у Первомайского сквера. Ярко-желтый цвет кузова этого Subaru не может не привлечь внимание.

Такие авто выделяются в черно-сером потоке

Где сделали снимок красного автомобиля с желтым рисунком, определить не удалось. Судя по всему, владелец этой Toyota Celica вдохновился мультфильмом «Тачки». У главного героя — Молнии Маккуин — тоже была изображена цифра 95 на крыле. По информации НГС, владельцу этой машины 29 лет.

Еще один автомобиль с необычным дизайном заметила корреспондент НГС Анастасия Медведева на площади Маркса. На его крышу владелец прикрепил множество желтых резиновых уточек.

По информации сайта «Автокод», автомобиль выпустили в 1996 году

Роскошный Mercedes

Пожалуй, одна из самых эффектных машин в нашей подборке — белый Mercedes S-500 в стразах. По информации НГС, он принадлежит жительнице Новосибирска Наталье М., которая ранее была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель.

Сейчас автомобилю 17 лет

Судя по анкете возможной владелицы на сайте «Карьерист.ру», Наталья училась на инструктора по экстремальному вождению в 2007–2010 годах. А на NGS.RU в 2007 году выходила новость о соревнованиях по вождению среди женщин, на которых победила тезка Натальи М. Она участвовала в гонке на автомобиле Subaru Legaсy.

Фанат Cyberpank

Mitsubishi Mirage 1989 года выпуска заехал в Новосибирск из Кемеровской области. Рядом со станцией метро «Гагаринская» машину заметила корреспондент НГС Анастасия Хрипушина. Судя по дизайну, владелец автомобиля — фанат игры Cyberpank.

Год выпуска машины — 1989-й, пишет сайт «Номерограм»

Предполагаемая владелица автомобиля — 32-летняя жительница Прокопьевска, которая работает в компании, специализирующейся на продаже мяса птицы.

НГС регулярно собирает подборки автомобилей, чьи владельцы удивляют не своей оригинальностью, а неумением или нежеланием правильно парковаться. Например, в конце апреля в Новосибирске заметили эффектный BMW в эксклюзивной красно-серой расцветке, припаркованный прямо на проезжей части. Что известно о нем и о других нарушителях, читайте в материале Павла Тиунова.

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Автомобили Машины Mercedes Тойота Новосибирск
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