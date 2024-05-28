Пешеход на «зебре» — король? Показываем два ДТП, где на переходе сбивают тех, кто не смотрит по сторонам

Последствия оказались не слишком тяжкими Источник: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com











В рубрике «Группа разбора» сегодня обратим внимание на права и обязанности пешеходов. Известно, что на нерегулируемом переходе и при переходе на зеленый свет пешеходы имеют безусловный приоритет и водители обязаны им уступать. Но зачастую люди пользуются этим приоритетом без должной бдительности — ведь правила обязывают их убедиться в безопасности, посмотреть по сторонам. А граждане всё равно идут по зебре не глядя и в итоге попадают под машины.

Вот многополосная улица, светофор не работает, значит, переход, обозначенный «зеброй» и соответствующими знаками, является нерегулируемым. Мужчина идет по переходу, глядя перед собой, не обращая внимания на приближающиеся машины. В итоге его сбивает легковушка в правом ряду уже в конце перехода — человек падает, но, судя по всему, повреждения оказались нетяжелыми, смотрите видео.

Источник: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

В другом эпизоде узкая улочка, по одной полосе в каждую сторону. Мы видим нерегулируемый переход, в зоне которого стоят машины, что, кстати, является нарушением, ведь согласно пункту 14.4 ПДД «запрещается въезжать на пешеходный переход, если за ним образовался затор, который вынудит водителя остановиться на пешеходном переходе». Это уже косвенная причина ДТП — высокий фургон загораживает обзор для встречного кроссовера, и он в итоге сбивает одного из подростков, неожиданно выскочивших на переход.

Источник: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

Конечно, с точки зрения закона вина будет за водителями, которые из-за своей недостаточной внимательности допустили ДТП. Но и пешеходы по закону обязаны убеждаться в безопасности, правда, если человек не убедился, вина на него всё равно не ложится в большинстве случаев в нашей судебной практике.

— Пешеходный переход — зона повышенной опасности для водителей как владельцев средств повышенной опасности, перед пешеходным переходом водитель должен снизить скорость и пропустить идущих пешеходов. Ну доля вины пешеходов есть, но водитель, управляя источником повышенной опасности, несет ответственность за ДТП, — говорит Мария Соловьева, юрист компании «Бойко и партнеры».



Пункт 4.5 ПДД. На пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.



— В первом случае виноват, конечно же, водитель, то есть все знаки есть, зебра есть, человек переходит дорогу, но водитель его почему-то не замечает. Хотя стоп-сигналы загораются, но машина не успевает затормозить. Во втором случае люди выбегали из-за стоящего грузовика, и водитель просто физически их не мог заметить. Хорошо, что он ехал медленно и, скорее всего, пострадавший отделался легкими ссадинами, — отмечает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Если бы эти ДТП привели к смертельным последствиям, водители однозначно бы попали под уголовную ответственность и получили сроки заключения, хотя, может быть, и условные. И никто бы не стал особо разбираться, посмотрел там пешеход или не посмотрел — он прав, и всё. Хоть теперь уже и мертв. Поэтому эксперты в очередной раз призывают людей осмотрительно вести себя на дороге и не надеяться на водителей, чтобы не стать мертвым или раненым, но со статусом «прав».

— Очевидно, что в обоих случаях признают виновными водителей, но обратите внимание, что на дороге может быть всё что угодно. Гололед, водитель отвлекся, ему стало плохо, он обнаружил, что в машине отказали тормоза, произошли какие-то события вне воли водителя. И вот эта практика пропаганды того, что у нас пешеход на зебре король и царь, в итоге играет дурную шутку. На самом деле есть законы физики, законы техники, люди в общем-то не могут предугадать, сломается автомобиль или какие-то обстоятельства помешают увидеть пешехода, — резюмирует Петр Шкуматов. — И мы видим, что, когда оба участника движения являются ответственными за безопасное поведение на дороге, это правильный подход. А когда в одностороннем порядке ответственность перекладывается на водителя, а пешеходов убеждают в том, что они цари на зебре, которая на самом деле ни от чего не защищает, этот подход стал причиной большого числа смертей, которых могло не произойти. Человек, который переходит дорогу, должен смотреть по сторонам, вынуть наушники из ушей, оценить, увидел ли его водитель.

Есть ли доля вины пешеходов в указанных ДТП? Да, нужно смотреть по сторонам Нет, пешеход на переходе — король Не знаю