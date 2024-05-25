«Разгон — полная жэ»: в России появился новый 007, и мы сравнили его с популярным предшественником Zeekr

У Zeekr пока нет фирменного лица, поэтому и 007 не похож на три другие модели. Всё как от разных отцов Источник: Артем Краснов











Если первая модель марки, Zeekr 001, выглядела дерзко и напрашивалась на светофорные спарринги, то Zeekr 007 имеет внешность агента если не Бонда, то Смита: темные очки, бесстрастный подбородок, минимум примет для фоторобота. Дизайн, к слову, разрабатывали в Швеции, и о скандинавских чертах еще поговорим. Но неброская внешность Zeekr 007 скрывает звериный характер, потому что он мощнее и шустрее «единичек» первой волны. Ощущение свирепости его разгона усилено издевательской бесшумностью процесса, словно «Матрица» в очередной раз дала сбой. Включаешь спортивный режим, прожимаешь педаль, и вестибулярный аппарат съеживается в затылке, а лицо становится плоским от впечатлений. Ускорения тут — полная жэ. То есть они в прямом смысле достигают 1g: скорость он набирает с той же интенсивностью, с которой иные машины падают с обрывов.

Полноприводный Zeekr 4WD разгоняет до 100 км/час за 3,5 секунды, но его желтая версия Performance — за 2,85 секунды при той же мощности в 626 л.с. Похоже, открываются возможности для чип-тюнинга... Источник: Глеб Краснов











Но, пожалуй, больше «семерка» впечатлила меня даже не своими задатками к драг-рейсингу. Два ее мотора развивают 646 л.с., однако она не кичится этим: пока не попросишь, не раскупоривает недра своих ньютоно-метров. Я, например, вспоминаю мощные машины начала века: то были настоящие монстры, и обыденная езда на них казалась противоестественной: они вздыхали клапанами турбонаддува, басили выхлопами, дергались от резкой работы сцеплением. В общем, требовали любить их жестче. Zeekr 007 абсолютно другой: даже не отключая спортивного режима, можно ехать в темпе свадебного кортежа, главная задача которого — не расплескать шампанское молодых. На нем можно плавно перетекать из ряда в ряд, а потом вдруг метнуть вперед, как дротик, если того требует ситуация. И снова тошнить, тошнить... Интуитивность управления тут почти сверхъестественная, и даже не знаю, хорошо это или плохо. С точки зрения практических задач, это хорошо, но для практических задач и не нужны 646 л.с. Они нужны для драйва, но где гонять на таких машинах — ума не приложу. В наших реалиях на Zeekr 007 порой тесно, словно на взрослой машине заехал в детский городок.

Да, электромобили обесценили мощность: о 600-сильных седанах мы теперь говорим как о чем-то привычном Источник: Глеб Краснов











Zeekr 007 построен на платформе SEA, точнее, на одной из ее разновидностей с индексом PMA2+. Это электрическая архитектура концерна Geely, которая в разных вариациях используется на всех моделях Zeekr, некоторых Volvo, Polestar, Smart и самих Geely. По размеру 007 компактнее, чем 001, и из привычных моделей сопоставим с Toyota Camry. А в линейке BMW он оказался бы аккурат между «тройкой» и «пятеркой».



«Седьмой» сразу получил 800-вольтовую архитектуру, что обещает прямо-таки чудовищные мощности зарядки до 500 кВт (+600 км пробега за 15 минут), хотя в России проверить это невозможно. Впрочем, в отличие от первых генераций Zeekr 001 (до рестайлинга), на ЭЗС в 150 кВт Zeekr 007 должен забирать полную мощность, тогда как для 400-вольтовых машин лимитом остаются 100 кВт.

Безрамочные двери с автоматическим открыванием Источник: Артем Краснов











Батареи на выбор две. Младшая емкостью 75 кВт*ч — литий-железо-фосфатная, и для россиян, скорее всего, не приоритетная: у нас расстояния, климат и амбиции требуют всего, сразу и побольше. Поэтому есть NMC-батарея Qilin концерна CATL емкостью в 100 кВт*ч, как и у Zeekr 001. «Семерка» чуть экономичнее, и в китайском цикле CLTC проезжает аж 870 км в заднеприводном варианте. Поскольку цикл этот весьма тихоходный, для пробега по российским трассам на 110 км/час нужно уменьшать значение процентов на 40, но даже так выходит, что 500–600 км в летних условиях реальны. Пусть пока электромобили не выглядят полноценной заменой бензиновым машинам для поездок к морю, на юга, но разница уже не столь заметна.

Внешность остается шпионски сдержанной во всех ракурсах Источник: Артем Краснов











Заднеприводные версии имеют один мотор мощностью 422 л.с., заимствованный у бесшабашно мощного Zeekr 001 FR (только у того сразу четыре таких). Полноприводные версии 007-го оснащены и передним мотором мощностью 224 л.с. С приводом 4WD пробег по китайскому циклу CLTC сокращается до 770 км, так что на российских трассах я бы ориентировался на 500 км — примерно как у Zeekr 001. Как и все электромобили, машина получилась тяжелой, и снаряженная масса начинается от 2150 кг. Для сравнения, Toyota Camry c 249-сильным мотором V6 весит от 1700 кг.



Чаще всего Zeekr выбирают клиенты, которые до этого ездили на европейских или японских автомобилях премиум-класса Источник: Артем Краснов











Как и Zeekr 001, «семерка» упакована оборудованием до самых лидаров на крыше. И, кстати, в Zeekr недавно анонсировали, что автоматическая парковка в тесный слот удается машине лучше, чем выборке из живых водителей. Двери открываются автоматически, климат-контроль трехзонный, сиденья имеют подогрев, вентиляцию и массаж, экран на центральной консоли тактильный и четкий, а на лобовом стекле парят цифры проекционного дисплея. Электропривод сидений? Панорамная крыша? Батальон помощников водителю? Всё включено. А еще включены светодиодные фары, которые могут выводить рисунок, мимикрирующий под оптику почти любых известных марок.

Графика и чувствительность 15-дюймового экрана — как у лучших планшетов Источник: Артем Краснов











В общем, тут есть всё, кроме русификации, поэтому, например, я так и не понял, как поменять жесткость пневмоподвески. По ощущениям, она была в самом драйверском режиме, и лежачих полицейских пропечатывала, как бухгалтер месячные отчеты. Шлеп-шлеп. Не жестко, но отчетливо.



При схожем наборе оборудования с Zeekr 001 интерьер 007 выглядит сдержанным, и тут мы снова возвращается к его скандинавским корням: дизайн разрабатывался в шведской студии Geely в Гётеборге под руководством Штефана Зилаффа. Когда смотришь под таким углом, проявляется приятный минимализм деталей, но если уж брать ощущение премиальности, то интерьер Zeekr 001 вызывает больше эмоций. Вот сравните.

Интерьер 007-го напоминает салон кроссовера Zeekr X Источник: Артем Краснов











У Zeekr 001 интерьер визуально более насыщенный Источник: Артем Краснов











Zeekr 007 короче 001, но задние сиденья у него просторны, разве что подушка кресел установлена низковато: видимо, компоновщики выкраивали место над головой, которую накрывает огромная панорамная крыша. По отзывам владельцев «первого» Zeekr, зимой от нее холодит, поэтому они заказывают специальные шторки. Багажник не слишком большой и, как и у Lixiang, не имеет запасного колеса.

Сзади просторно, и ощущение усиливает панорамная крыша, которая тянется от самой задней стойки Источник: Артем Краснов











Багажник, по меркам класса, невелик: объем 462 литра. Грузить крупные вещи удобнее в лифтбэк Zeekr 001 с его широким проемом. Передний багажник у 007 совсем скромный — под зарядный кабель Источник: Артем Краснов











На ходу настроение задает прежде всего бесшумность хода, причем на самых низких скоростях появляется интересный звук иных миров (как из советских фантастических фильмов), который, вроде бы, призван предупреждать пешеходов. На скорости Zeekr 007 парит тихо, как и подобает электромобилю. Ездовой комфорт тут на уровне премиум-сегмента, куда он метит, но я снова прельщаюсь не этим, а интуитивностью управления. Настройки руля гуттаперчевы, как Нео, уворачивающийся от пуль. Можно ехать, придерживая баранку двумя пальцами, а можно как следует навалить, пользуясь низко расположенным центром тяжести. Zeekr 007 остается невозмутим и понятен. Его характер — этакий чистый холст возможностей, на котором можно рисовать плавные линии или кардиограмму учащенного пульса — в зависимости от настроения. Ну да, «Матрица» берет нас за горло всё плотнее.

Строгая электроника страхует от очевидных глупостей. Но в любом случае нужно рассчитывать свои силы Источник: Глеб Краснов











Пару слов о субординации с Zeekr 001, который был и остается хитом электрических продаж в России. Первая генерация 001 в полноприводной версии имела мощность 544 л.с., но с 2024 года мощность увеличена до 789 л.с., то есть обогнала 007 по этому параметру. И по всем признакам, от размера кузова до цены, модель 001 ставится на полступеньки выше 007. При этом они во многом похожи, и отличаются в основном удобством багажника (тут перевес на стороне 001) и стилистикой (а это уже дело вкуса).

Стоимость Zeekr 007 в Китае стартует от 225 тысяч юаней (2,9 млн рублей), что дешевле базовых Zeekr 001, за которые просят минимум 269 тысяч юаней (3,5 млн рублей). Полноприводные «семерки» с батареями на 100 кВт*ч стоят в районе 300 тысяч юаней (4 млн рублей), но при ввозе в Россию добавляется совокупный таможенный сбор в 2 млн рублей. В России за новые Zeekr 007 просят в диапазоне 5,6–7 млн рублей, за 001 — 7–8 млн.

Avatr 11 и Zeekr 007. Основной спрос на премиум-электромобили формируют жители таких вот коттеджных поселков Источник: Артем Краснов











В прошлом году у Zeekr чувствовался серьезный перекос в сторону модели 001: из 3724 проданных машин на нее пришлось 2914. Оставшиеся 700 продаж обеспечили кроссовер Zeekr X и минивэн 009. В этом смысле Zeek 007 выглядит хорошим подспорьем для лидера, тем более в России любят большие темные седаны. Сумеет ли он перехватить пальму первенства у «единички»? Я бы поставил, что не сумеет: разница в цене для целевой аудитории не так принципиальна, а Zeekr 001 уже создал себе имя и выглядит более экзотично. А ведь электромобили — это пока выбор людей, склонных к техногенному бунтарству и легкому авантюризму. Впрочем, перспективы у Zeekr 007 в любом случае хорошие, и не удивлюсь, если он станет вторым самым популярным электромобилем России. Кому-то его более лаконичный дизайн по вкусу. Так, один из потенциальных покупателей, который много лет ездил на Camry, написал мне следующее: «Я привык к седанам. Давно мог бы обзавестись кроссовером или иным вариантом транспортного средства, но мне нравятся седаны. Потому мне Zeekr 007 роднее...».

В России модель стоит примерно на миллион дешевле Zeekr 001 Источник: Артем Краснов









