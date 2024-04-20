В Казахстане запускают производство Skoda. Выгодно ли везти эти машины в Россию

На костанайском заводе «СарыаркаАвтоПром» готовятся к запуску производства Skoda Источник: Allur.kz











В Казахстане заканчивают подготовку к запуску производства четырех моделей Skoda. Их будут собирать на заводе компании Allur («СарыаркаАвтоПром») в Костанае, который находится в 160 км от границы с Челябинской областью. Основной вопрос — будут ли такие автомобили поставлять в Россию и сколько они стоят? Мы собрали всё, что известно о проекте, а заодно посмотрели на другую продукцию завода: здесь в режиме мелкоузловой сборки делают множество моделей ушедших из России брендов. И цены, кстати, выглядят перспективно.

Костанайский завод делает машины по методу мелкоузловой CKD-сборки, со сваркой и окраской кузовов Источник: Allur.kz











Какие модели собирает Skoda

О подписании соглашения с казахстанским концерном Allur было объявлено осенью 2023 года, причем для чешской марки это означает возвращение на рынок Казахстана, откуда она ушла в 2021 году. Речь идет о сборке четырех популярных моделей Skoda: Octavia, Kodiaq, Karoq и Kamiq. Первые три хорошо знакомы россиянам, а Kamiq — это компактный городской кроссовер длиной 4,2 метра. Причем в Казахстане будут собирать его европейскую версию, которая сильно отличается от китайской: у них разные платформы.

Skoda Kamiq — одноклассник Hyundai Creta. Выпускают в Европе с 2019 года, в прошлом году прошел рестайлинг. Построен на платформе MQB-A0. Модель с таким названием есть в Китае, но это другая машина на более простой платформе PQ25 Источник: Skoda-qazaqstan.com











Недавно заработал официальный сайт Skoda в Казахстане, однако информация на нем скудная: нет ни технических характеристик автомобилей, ни цен. Невелико и количество дилеров: их пока три — в Караганде, Алма-Ате и Шымкенте. Ожидается открытие автоцентра в Астане.

Будут ли казахские Skoda поставлять в Россию?

В пресс-релизе, посвященном запуску производства в Казахстане, Skoda делала особенный акцент на перспективности внутреннего рынка страны. Об экспорте машин в Россию не говорилось в принципе. Рынок Казахстана долгое время был значительно меньше российского, однако в 2023 году продажи новых машин увеличились на 60%, достигнув 199 тысяч автомобилей (не исключено, что прибавку дали и автомобили, перепродаваемые в Россию). По оценкам Казахстанского автомобильного союза, в 2024 году рынок вырастет еще на 10–15%. При этом лидерами в Казахстане являются некогда популярные у нас марки Hyundai, Chevrolet и Kia, некоторые модели которых собирает та же компания Allur в Костанае.

В Казахстане будут делать Octavia нового поколения, которое вышло в России в 2020 году и не успело раскрутиться из-за коронавируса и начала СВО Источник: Skoda-qazaqstan.com











Безусловно, рынок России привлекательней: даже по итогам 2023 года его объем оказался в пять раз больше казахстанского. Кроме того, у Skoda есть своя «фан-база» в России, и марка уделяла большое внимание формированию имиджа, поэтому костанайские Skoda наверняка пользовались бы спросом. Однако вероятность официальных поставок близка к нулю, и с 2022 года и сама марка, и концерн Volkswagen полностью прекратили работу в России, оставив два крупных завода в Нижнем Новгороде и под Калугой.

Но не появится ли альтернативный путь? В качестве ролевой модели может служить марка Solaris, которая производит в России автомобили ушедших брендов Kia и Hyundai, позволяя корейскому альянсу оставаться в тени. Поэтому и ввоз костанайских Skoda в Россию под видом параллельного импорта, вероятнее всего, возможен. Ключевым вопросом в этом случае будет их цена с учетом доплат при легализации такой машины в России (об этом ниже).

Завод компании Allur в Костанае всеяден: он собирал больше дюжины моделей корейского, американского, российского, китайского, японского происхождения Источник: Allur.kz











Сколько стоит продукция завода Allur?

Компания Allur начинала еще 20 лет назад с продажи автомобилей, а производство на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанае запустила в 2010 году. С тех пор он выпускал огромное количество разных марок и моделей, включая и китайские, и более известные, например Renault, Peugeot, Toyota, SsangYong. Сейчас мощность завода составляет 100 тысяч автомобилей в год, и в режиме крупно- и мелкоузловой сборки здесь делают модели Chevrolet, Kia, JAC (включая коммерческую линейку), Jetour и Lada.

Конкурент Octavia — лифтбэк JAC J7. Его также собирают в Костанае, и в России он пользуется гораздо лучшим спросом, чем соплатформенный «Москвич-6» столичной сборки. В Казахстане цена стартует от 6,59 млн тенге (1,38 млн рублей) Источник: Allur.kz











Для примера возьмем Chervolet Onix — относительно современный седан. Стоимость автомобиля с 1,2-литровым турбомотором (132 л. с.), механической коробкой передач, АБС, системой стабилизации, мультимедиа, фронтальными подушками безопасности составляет 7,29 млн тенге (1,53 млн рублей), а с кондиционером, литыми дисками, камерой заднего вида и боковыми подушками безопасности — от 8,19 млн тенге (1,72 млн рублей).

Chevrolet Onix в Казахстане стоит на уровне нашей Lada Vesta Источник: Allur.kz











Помимо Казахстана Onix делают в Узбекистане, и там он еще дешевле — от 177 млн сумов (1,3 млн рублей). Однако страна, в отличие от Казахстана, не входит в единое таможенное пространство ЕАЭС, так что импорт оттуда почти не имеет смысла. Но, увы, и казахские автомобили не получится ввезти совсем без наценок: в любом случае нужно платить российский утильсбор (300,6 тысячи рублей) и разницу между российским НДС (20%) и казахским (12%), то есть еще порядка 160 тысяч рублей. Итого при ввозе в Россию Chevrolet Onix в версии с кондиционером придется заплатить порядка 460 тысяч рублей, а цена возрастет до 2,2 млн рублей без учета доставки. Примерно столько и просят у нас неофициальные продавцы за эту модель.



Станут ли Skoda дешевле?

Выгоды от автомобилей казахстанской сборки не слишком очевидны: цена получается плюс-минус такой же, как за аналогичные машины, ввезенные официальным или параллельным импортом из других стран.

Будет ли для Skoda ситуация иной? Трудно сказать, но сейчас предложение новых Skoda на рынке крайне ограничено, а цены зашкаливают: за новые Skoda Octavia просят в районе 3,5 млн рублей, за Karoq — ближе к 4 млн, Kodiaq — под 5 млн. Что касается Kamiq, то его везут пока только из Китая по цене от 3 млн рублей, а европейских версий у нас практически не предлагают. На этом фоне импорт костанайских Skoda, вероятно, позволит несколько сбить цены, но вряд ли существенно. Так что доступных «Шкод» мы еще не увидим долго: для этого нужна полноценная российская сборка.

Skoda Karoq — кроссовер среднего класса, который продавался в России с 2020 года Источник: Skoda-qazaqstan.com









