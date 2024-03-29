НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+3°

пасмурно, дождь

ощущается как -3

7 м/c,

южн.

 740мм 83%
Подробнее
6 Пробки
USD 92,26
EUR 99,71
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Сибиряк впал в кому в самолете в Бангкоке

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Арест министра ЖКХ
Как найти работу в ИТ-компании
Город надстроек
Кандидаты в шорт-лист премии
Приручила двух волков
Доступное протезирование зубов
Проблемы с тротуарами
НГС в Telegram
Авто Криминал В Новосибирске сотрудника СТО обвинили в угоне — он без спроса катался на чужой «Мазде»

В Новосибирске сотрудника СТО обвинили в угоне — он без спроса катался на чужой «Мазде»

Мастер попался автоинспекторам во время поездки

1 557
14 комментариев
Сотрудники ДПС остановили водителя в январе 2024 года

В Новосибирске 32-летнего сотрудника СТО обвинили в том, что он угнал автомобиль «Мазда-3», принадлежащий клиенту. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) — его направили в суд.

Во время предварительного расследования установлено, что 19 января этого года в Центральном районе сотрудники ГИБДД остановили машину для проверки документов. Как выяснилось, у водителя транспортного средства не было на него документов.

— Признался, что он работник мастерской и самовольно взял со станции техобслуживания автомобиль, оставленный владельцем для ремонта, — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в Сибири первоклассник угнал автомобиль, устроил массовое ДТП и сбежал: НГС публиковал видео с места.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Угон СТО Новосибирск Автомобиль Прокуратура
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Дядя, подвезите 200 метров до парадной»: журналистка НГС — о том, как попасть домой живой, если в городе нет тротуаров
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Мнение
«Чуть не погибла!»: путешественница честно рассказала о плюсах и минусах зимовки в Сочи
Влада Красоткина
журналистка
Мнение
«Символ любить не обязательно»: журналистка НГС — о том, почему Алла Пугачева великая артистка, и останется ей, какой бы статус ни получила
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Олеся,  40

Андрей Шлямов,  20

Виктория,  36

Егор,  35

Denval,  46

Максим,  49

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Пластиковые Окна

900 ₽

Чистокровная бенгальская кошечка редкого оттенка

35 000 ₽

Добавить объявление