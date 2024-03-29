В Новосибирске сотрудника СТО обвинили в угоне — он без спроса катался на чужой «Мазде»

Сотрудники ДПС остановили водителя в январе 2024 года Источник: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области











В Новосибирске 32-летнего сотрудника СТО обвинили в том, что он угнал автомобиль «Мазда-3», принадлежащий клиенту. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.



В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) — его направили в суд.



Во время предварительного расследования установлено, что 19 января этого года в Центральном районе сотрудники ГИБДД остановили машину для проверки документов. Как выяснилось, у водителя транспортного средства не было на него документов.



— Признался, что он работник мастерской и самовольно взял со станции техобслуживания автомобиль, оставленный владельцем для ремонта, — говорится в сообщении прокуратуры.



Ранее в Сибири первоклассник угнал автомобиль, устроил массовое ДТП и сбежал: НГС публиковал видео с места.



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