«Пришлось обходить это корыто»: Cadillac, Rover с номером ГИБДД и Land Cruiser — фото автохамов в Новосибирске

Выяснять, кому принадлежит тот или иной автомобиль становится все сложнее, но мы не сдаемся. Сегодня в подборке новосибирских автохамов — Land Cruiser 300, перекрывший пешеходную дорожку, Mercedes и Range Rover, оставленные на зебре, наглый газелист и другие.