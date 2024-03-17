«Пришлось обходить это корыто»: Cadillac, Rover с номером ГИБДД и Land Cruiser — фото автохамов в Новосибирске

Выяснять, кому принадлежит тот или иной автомобиль становится все сложнее, но мы не сдаемся. Сегодня в подборке новосибирских автохамов — Land Cruiser 300, перекрывший пешеходную дорожку, Mercedes и Range Rover, оставленные на зебре, наглый газелист и другие.
На улице Бориса Богаткова Водитель Land Cruiser 300 решил не утруждать себя поисками парковки, а просто заехал на тротуар и бросил машину на пешеходной дорожке.
— Беспредельщик, — окрестил нарушителя автор снимка
Автомобиль зарегистрирован на 73-летнего Анатолия Н. Несмотря на солидный возраст, пенсионер активно занимается бизнесом. У него есть компания, которая предоставляет услуги грузового транспорта с неплохими финансовымии показателями.
Водитель автомобиля Cadillac, очевидно побывавшего в передряге, нашел уютное местечко для парковки под знаком «Пешеходный переход».
— Чтобы выйти на переход, пришлось обходить это корыто, — прокомментировали стуацию автор фото.
Автомобиль зарегистрирован на 24-летнего Виктора Н.
На улице Мичурина водитель автомобиля Mercedes AMG E43 припарковался на самом пешеходном переходе. Автомобилист остался за рулем и на претензии пешеходов никак не отреагировал.
— Он мог протянуть несколько метров вперёд и поставить машину по-человечески. Как нелюди, ей Богу, — написал возмущенный автор снимка.
Сведений о владельце «Мерседеса», средняя стоимость которого на рынке начинается от 4,5 миллионов рублей, найти не удалось.
На перекрестке улиц Чехова и Сакко и Ванцетти водитель Range Rover тоже не погнушался бросить внедорожник прямо на пешеходном переходе. Под стеклом автомобилист оставил юбилейный номер, посвященный 85-летию ГИБДД, будто он освобождает от отвественности за нарушения ПДД.
Наконец, Вокзальная Магистраль. Водитель грузовой Газели проехал несколько десятков метров по тротуару, распугивая пешеходов, прежде чем остановиться. Об этом рассказал автор фото. Ещё недавно новосибирские власти с гордостью отчитывались, что ремонт на Вокзальной Магистрали позволил оборудовать там широкую и комфортную пешеходную зону. Комфорт, похоже, нужно охранять.
В прошлый раз мы рассекретили владельца джипа «Шевроле» с изображением голых женщин на кузове. Им оказался известный в определенных кругах предприниматель с оригинальным вкусом в сфере недвижимости.