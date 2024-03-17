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«Пришлось обходить это корыто»: Cadillac, Rover с номером ГИБДД и Land Cruiser — фото автохамов в Новосибирске

Очередная подборка нарушителей недели

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Автохамов заметили в нескольких районах Новосибирска

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Выяснять, кому принадлежит тот или иной автомобиль становится все сложнее, но мы не сдаемся. Сегодня в подборке новосибирских автохамов — Land Cruiser 300, перекрывший пешеходную дорожку, Mercedes и Range Rover, оставленные на зебре, наглый газелист и другие.

Парковка на тротуаре запрещена

Парковка на тротуаре запрещена

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На улице Бориса Богаткова Водитель Land Cruiser 300 решил не утруждать себя поисками парковки, а просто заехал на тротуар и бросил машину на пешеходной дорожке.

— Беспредельщик, — окрестил нарушителя автор снимка

Автомобиль зарегистрирован на 73-летнего Анатолия Н. Несмотря на солидный возраст, пенсионер активно занимается бизнесом. У него есть компания, которая предоставляет услуги грузового транспорта с неплохими финансовымии показателями.

Чтобы выйти на зебру, пешеходам пришлось обходить припаркованный Cadillac

Чтобы выйти на зебру, пешеходам пришлось обходить припаркованный Cadillac

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Водитель автомобиля Cadillac, очевидно побывавшего в передряге, нашел уютное местечко для парковки под знаком «Пешеходный переход».

— Чтобы выйти на переход, пришлось обходить это корыто, — прокомментировали стуацию автор фото.

Автомобиль зарегистрирован на 24-летнего Виктора Н.

Автор снимка уверяет, что вариантов поставить машину на парковку у водителя «Мерседеса» было предостаточно

Автор снимка уверяет, что вариантов поставить машину на парковку у водителя «Мерседеса» было предостаточно

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На улице Мичурина водитель автомобиля Mercedes AMG E43 припарковался на самом пешеходном переходе. Автомобилист остался за рулем и на претензии пешеходов никак не отреагировал.

— Он мог протянуть несколько метров вперёд и поставить машину по-человечески. Как нелюди, ей Богу, — написал возмущенный автор снимка.

Сведений о владельце «Мерседеса», средняя стоимость которого на рынке начинается от 4,5 миллионов рублей, найти не удалось.

Юбилейный номер от ГИБДД — не индульгенция

Юбилейный номер от ГИБДД — не индульгенция

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На перекрестке улиц Чехова и Сакко и Ванцетти водитель Range Rover тоже не погнушался бросить внедорожник прямо на пешеходном переходе. Под стеклом автомобилист оставил юбилейный номер, посвященный 85-летию ГИБДД, будто он освобождает от отвественности за нарушения ПДД.

Заезд по тротуару

Заезд по тротуару

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Наконец, Вокзальная Магистраль. Водитель грузовой Газели проехал несколько десятков метров по тротуару, распугивая пешеходов, прежде чем остановиться. Об этом рассказал автор фото. Ещё недавно новосибирские власти с гордостью отчитывались, что ремонт на Вокзальной Магистрали позволил оборудовать там широкую и комфортную пешеходную зону. Комфорт, похоже, нужно охранять.

В прошлый раз мы рассекретили владельца джипа «Шевроле» с изображением голых женщин на кузове. Им оказался известный в определенных кругах предприниматель с оригинальным вкусом в сфере недвижимости.

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