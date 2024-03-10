Ребенок поджег чужую машину. Почему хозяйка авто полтора года не может добиться компенсации — даже через суд

В суд нередко попадают дела, так или иначе связанные с детьми: то родители разбираются, с кем останется ребенок после развода, то папа пытается заступиться за дочку на детской площадке и перебарщивает. В сегодняшней истории из Верховного суда причиной конфликта стала детская забава. А точнее, ее последствия.



Имена участников судебного процесса изменены.



События этого долгого разбирательства начались в августе 2022 года: в Свердловской области у женщины, назовем ее Мария Михайлова, сгорела машина. Через пару дней пожарные выдали ей заключение — оказалось, что машину подожгли. Мария обратилась в полицию, в полиции запросили видео с камер и по камерам выяснили, что перед пожаром возле машины играл ребенок, а больше никого вокруг не было.

