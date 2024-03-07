Средние цены на автозапчасти выросли на 30% за год в Новосибирске и области — автосалоны терпят убытки

Как рассказали редакции НГС в сервисе «Контур.Маркет», средняя цена на запчасть сначала резко снизилась, а затем пошла вверх. В январе 2022 она составляла 1749 рублей, к 2023 году упала на 65,80% — до 598 рублей, а в январе 2024 выросла на 29,94% — до 777 рублей в среднем за запчасть. При этом выручка автомагазинов в регионе стабильно снижается. Если в январе 2022-го владельцы автосалонов и мастерских заработали 203 миллиона рублей, то к 2023-му выручка снизилась на 40% — до 120 миллионов рублей. В январе 2024-го снижение составило 14,98% — до 102 миллионов рублей.