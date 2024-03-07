Средние цены на автозапчасти выросли на 30% за год в Новосибирске и области — автосалоны терпят убытки

Аналитики посчитали, что средние цены на автозапчасти в Новосибирской области с 2023 по 2024 год увеличились почти на 30%, а выручка автомагазинов стабильно за эти годы снижается.
Как рассказали редакции НГС в сервисе «Контур.Маркет», средняя цена на запчасть сначала резко снизилась, а затем пошла вверх. В январе 2022 она составляла 1749 рублей, к
Эксперты для сравнения брали данные за полный январь 2022, 2023 и 2024 годов.
Недавно НГС писал о том, что цены на подержанные автомобили сильно подорожали, даже