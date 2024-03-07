Реклама
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 6/10
usd 90.34
eur 98.20
СрочноКомпания депутата купила землю в Академгородке
Все новости
Все новости

Средние цены на автозапчасти выросли на 30% за год в Новосибирске и области — автосалоны терпят убытки

Эксперты зафиксировали резкий спад и скачок

1 442

При увеличении цен сейчас в 2023 году стоимость упала на 65%

Поделиться

Аналитики посчитали, что средние цены на автозапчасти в Новосибирской области с 2023 по 2024 год увеличились почти на 30%, а выручка автомагазинов стабильно за эти годы снижается.

Как рассказали редакции НГС в сервисе «Контур.Маркет», средняя цена на запчасть сначала резко снизилась, а затем пошла вверх. В январе 2022 она составляла 1749 рублей, к 2023 году упала на 65,80% — до 598 рублей, а в январе 2024 выросла на 29,94% — до 777 рублей в среднем за запчасть. При этом выручка автомагазинов в регионе стабильно снижается. Если в январе 2022-го владельцы автосалонов и мастерских заработали 203 миллиона рублей, то к 2023-му выручка снизилась на 40% — до 120 миллионов рублей. В январе 2024-го снижение составило 14,98% — до 102 миллионов рублей.

Эксперты для сравнения брали данные за полный январь 2022, 2023 и 2024 годов.

Недавно НГС писал о том, что цены на подержанные автомобили сильно подорожали, даже 20–25-летние машины выросли в цене в два раза. Журналист пообщался с участниками рынка о причинах резкого подорожания, средней цене на надежный автомобиль и дальнейших перспективах.

По теме

ЗапчастиЦеныПодорожаниеАвтозапчастиАвтомагазины
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter