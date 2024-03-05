В России появились «дешевые» полисы ОСАГО. Кому они будут выгодны

1
Сколько действует ОСАГО сейчас
Закон об ОСАГО и сейчас предусматривает возможность краткосрочного страхования, например, при временном въезде из другой страны или в случае, когда автомобиль движется к месту регистрации (на срок до 20 дней). Кроме того, при заключении договора можно выбрать сезонное использование, но минимальный срок в этом случае составляет три месяца (коэффициент сезонности — 0,5), а в случае полугодового полиса коэффициент составляет 0,7. Новые правила позволят заключать договор на срок меньше трех месяцев, а тариф в этом случае не регулируется жестко.
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2
Кому нужны краткосрочные полисы
Директор «Центра страхования» Кирилл Смолин сообщил, что, по задумке Банка России, сценариев использования таких полисов несколько.
— Например, автомобиль стоит где-то в гараже, но вам нужно перегнать его в другое место, чтобы снова поставить на длительную стоянку или затем продать, — объяснил он. — Либо вы решили потаксовать на своем автомобиле в отпуске, но не хотите покупать годовую страховку для таксиста, которая в 2–2,5 раза дороже. Еще одна ситуация: на машине ездит муж и жена, и на лето к ним приезжает сын, у которого низкий стаж вождения. Чтобы не добавлять водителя с невыгодными коэффициентами в основную страховку, можно купить для него отдельный полис на срок пребывания: две недели, месяц, два месяца.
Если наш воображаемый сын попадет в ДТП по собственной вине и пострадавшая сторона получит выплату по его краткосрочному полису, это никак не скажется на цене страховки ОСАГО для его родителей: КБМ (коэффициент бонус-малус) рассчитывается для водителя.
Смолин подчеркнул, что закон не запрещает оформлять несколько полисов ОСАГО на один автомобиль. Главное условие — получать выплату в этом случае пострадавший может только по одному из этих полисов.
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3
Сколько стоят краткосрочные полисы
Сетки понижающих коэффициентов, как для сезонных полисов, в данном случае нет. Банк России установил только верхний предел цены таких полисов, которые не могут быть дороже годичной страховки для водителя с данными параметрами. В остальном страховые компании могут сами назначать цену полиса с учетом характеристик водителя и декларируемого назначения полиса, покупается ли он для перегона автомобиля или поездки в отпуск.
— Думаю, что в первый год стоимость таких полисов будет немаленькой, — предположил Кирилл Смолин. — Страховые опасаются, что полисы будут использоваться не для тех целей, которые имел в виду Банк России, а для разного рода мошеннических схем.
Компания ВСК привела примеры расчетов цены полисов ОСАГО срок на 10 суток: в среднем понижающий коэффициент составил 0,18–0,22 единицы. Например, для опытного водителя страховка на Lada Granta будет стоить в районе 1000 рублей.
Руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО «Страхового Дома ВСК» Татьяна Кудрявцева добавила:
— Понижающий коэффициент может быть дифференцированным и будет зависеть от срока действия такого договора и вероятности наступления страхового случая — как правило, чем он больше, тем выше значение коэффициента.
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4
Есть ли риск мошенничества?
Страховые часто оправдывают высокие тарифы ОСАГО повышенной активностью мошенников и автоподставщиков, например, это одна из причин рекордного территориального коэффициента в Челябинске. Подобные опасения есть и в отношении краткосрочных страховок.
— Да, страховщики считают, что краткосрочные полисы могут использовать мошенники, а также попавшие в ДТП водители без полиса ОСАГО, которые постараются оформить его задним числом, — указал Кирилл Смолин.
Эксперт добавил, что срок действия краткосрочного полиса начинается через три дня после оформления, что сделано для исключения подобных схем. Но он не уверен, что это станет панацеей.
— Сейчас есть возможность оформлять ДТП по европротоколу, и можно указать дату на три дня вперед, тут же онлайн оформить краткосрочной полис, который начнет действовать к моменту «будущего ДТП», — объяснил Кирилл Смолин. — Более того, во многих случаях пострадавшей стороне будет выгодно пойти на подобный подлог, потому что в этом случае есть шанс получить деньги со страховой виновника. Это обычно выгоднее, чем судиться с физическим лицом.
При этом он уточнил, что подобные действия, если вскроются, могут быть интерпретированы как мошенничество в сфере страхования.
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