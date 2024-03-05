В России появились «дешевые» полисы ОСАГО. Кому они будут выгодны

Директор «Центра страхования» Кирилл Смолин сообщил, что, по задумке Банка России, сценариев использования таких полисов несколько.



— Например, автомобиль стоит где-то в гараже, но вам нужно перегнать его в другое место, чтобы снова поставить на длительную стоянку или затем продать, — объяснил он. — Либо вы решили потаксовать на своем автомобиле в отпуске, но не хотите покупать годовую страховку для таксиста, которая в 2–2,5 раза дороже. Еще одна ситуация: на машине ездит муж и жена, и на лето к ним приезжает сын, у которого низкий стаж вождения. Чтобы не добавлять водителя с невыгодными коэффициентами в основную страховку, можно купить для него отдельный полис на срок пребывания: две недели, месяц, два месяца.



Если наш воображаемый сын попадет в ДТП по собственной вине и пострадавшая сторона получит выплату по его краткосрочному полису, это никак не скажется на цене страховки ОСАГО для его родителей: КБМ (коэффициент бонус-малус) рассчитывается для водителя.

Смолин подчеркнул, что закон не запрещает оформлять несколько полисов ОСАГО на один автомобиль. Главное условие — получать выплату в этом случае пострадавший может только по одному из этих полисов.

