Метать «Искру». АВТОВАЗ анонсировал презентацию новой бюджетной Lada: какой будет машина

1
На базе какой Lada построена модель?
Никакой. В основе — новая платформа, которую на АВТОВАЗе называют XJO. Технически она близка к платформе CMF-B-LS Renault Logan третьего поколения, которое до России так и не добралось.
Платформа CMF-B хорошо известна по другим продуктам альянса Renault — Nissan и лежит в основе очень разномастных машин — от Nissan Juke до Renault Arkana. Для бюджетной линейки, которую Renault выпускает под маркой Dacia, платформу упростили, о чем говорят буквы LS в названии. Права на технологию СMF-B-LS достались АВТОВАЗу после разрыва с Renault.
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2
Насколько готов проект?
Производство первой Lada на платформе CMF-B-LS запустили накануне начала СВО, в феврале 2022 года. Согласно стратегии Renault 2021 года, АВТОВАЗ вступал в технический альянс с румынской Dacia, и модели двух компаний должны были стать близнецами. Упомянутая сменщица Lada Granta была первой моделью такого рода, за которой должна была последовать новая Niva, близкая к Renault Duster.
После начала СВО отношения Renault и АВТОВАЗа прекратились, а тольяттинский завод свернул производство всех моделей на франко-румынской платформе B0: Lada XRAY, Largus, Renault Logan, Sandero. Но проект «новой Гранты» выжил, однако вернуться к производству модели в ее докризисной форме АВТОВАЗ уже не смог из-за зависимости от системы поставок Renault.
С тех пор новости о модели появляются регулярно: ее тестовые мулы видят в окрестностях завода, запатентован дизайн, выбрано имя Iskra, а глава АВТОВАЗа Максим Соколов подтвердил выпуск опытной партии машин, подчеркнув, что проект развивается по графику. Презентация автомобиля ожидается в ближайшее время, серийное производство должно стартовать до конца года, а в автосалонах машина появится примерно через год.
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3
Какие двигатели и коробки получит Lada Iskra?
По предварительной информации, с точки зрения силового агрегата Iskra будет унифицирована с Lada Vesta. Базовым мотором, вероятно, станет
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4
Сколько будет стоить Lada Iskra?
Цена седана Lada Granta составляет
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5
Какие еще новинки готовит АВТОВАЗ?
Ближайшая задача АВТОВАЗа — полноценный запуск ижевского завода, где теперь будут собирать универсалы Largus. Тестовая сборка уже идет, а серийные машины покажут весной. В повестке также Lada Niva в исполнении «Спорт». В 2024 году ожидается возвращение вариаторов и систем стабилизации на автомобили Lada, а для чиновников завод готовит растянутую на
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