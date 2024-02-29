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Метать «Искру». АВТОВАЗ анонсировал презентацию новой бюджетной Lada: какой будет машина
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Метать «Искру». АВТОВАЗ анонсировал презентацию новой бюджетной Lada: какой будет машина

Автомобиль получил самобытный дизайн и двигатели от Vesta

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Стилистически модель напоминает Lada Vesta

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Глава АВТОВАЗа Максим Соколов объявил, что в ближайшее время состоится официальная презентация новой Lada Iskra, полноценное производство которой стартует до конца 2024 года. Пока же идет тестовая сборка. Автомобиль на платформе XJO должен занять промежуточное положение между Lada Granta и Vesta, а со временем сменить первую на конвейере. В базе Роспатента уже появились изображения дизайна автомобиля, а закамуфлированную Iskra всё чаще видят на дорогах в Тольятти. Вот что известно об этом проекте сегодня.

1

На базе какой Lada построена модель?

Никакой. В основе — новая платформа, которую на АВТОВАЗе называют XJO. Технически она близка к платформе CMF-B-LS Renault Logan третьего поколения, которое до России так и не добралось.

Платформа CMF-B хорошо известна по другим продуктам альянса Renault — Nissan и лежит в основе очень разномастных машин — от Nissan Juke до Renault Arkana. Для бюджетной линейки, которую Renault выпускает под маркой Dacia, платформу упростили, о чем говорят буквы LS в названии. Права на технологию СMF-B-LS достались АВТОВАЗу после разрыва с Renault.

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2

Насколько готов проект?

Производство первой Lada на платформе CMF-B-LS запустили накануне начала СВО, в феврале 2022 года. Согласно стратегии Renault 2021 года, АВТОВАЗ вступал в технический альянс с румынской Dacia, и модели двух компаний должны были стать близнецами. Упомянутая сменщица Lada Granta была первой моделью такого рода, за которой должна была последовать новая Niva, близкая к Renault Duster.

Автомобиль будет доступен в кузове универсал и седан

Автомобиль будет доступен в кузове универсал и седан

После начала СВО отношения Renault и АВТОВАЗа прекратились, а тольяттинский завод свернул производство всех моделей на франко-румынской платформе B0: Lada XRAY, Largus, Renault Logan, Sandero. Но проект «новой Гранты» выжил, однако вернуться к производству модели в ее докризисной форме АВТОВАЗ уже не смог из-за зависимости от системы поставок Renault.

С тех пор новости о модели появляются регулярно: ее тестовые мулы видят в окрестностях завода, запатентован дизайн, выбрано имя Iskra, а глава АВТОВАЗа Максим Соколов подтвердил выпуск опытной партии машин, подчеркнув, что проект развивается по графику. Презентация автомобиля ожидается в ближайшее время, серийное производство должно стартовать до конца года, а в автосалонах машина появится примерно через год.

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3

Какие двигатели и коробки получит Lada Iskra?

По предварительной информации, с точки зрения силового агрегата Iskra будет унифицирована с Lada Vesta. Базовым мотором, вероятно, станет 1,6-литровый 16-клапанный двигатель в паре с вазовской механикой, а топовые версии получат 1,8-литровый агрегат, для которого будет доступна уже китайская механическая коробка передач или китайский же вариатор.

1,8-литровому мотору дали приставку Evo в названии с целью подчеркнуть его отличия от докризисной версии мотора: АВТОВАЗ заявляет о <nobr class="_">25 существенных</nobr> изменениях конструкции

1,8-литровому мотору дали приставку Evo в названии с целью подчеркнуть его отличия от докризисной версии мотора: АВТОВАЗ заявляет о 25 существенных изменениях конструкции

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4

Сколько будет стоить Lada Iskra?

Цена седана Lada Granta составляет 0,7–1,03 миллиона рублей. Lada Vesta NG после добавления версии Комфорт'24 стоит от 1,514 миллиона. Lada Iskra заполнит ценовую нишу между ними, поэтому с наибольшей вероятностью ее стоимость составит 1–1,5 миллиона рублей (без учета возможной инфляции). Указанная ценовая ниша пустует, поэтому стоит ждать устойчивого спроса на автомобиль: ни китайские, ни иранские марки не предлагают автомобили за подобную цену. Это создает риски эскалации цены, поэтому не исключено, что наиболее ходовые версии модели будут оценены ближе к 1,5 миллиона.

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5

Какие еще новинки готовит АВТОВАЗ?

Ближайшая задача АВТОВАЗа — полноценный запуск ижевского завода, где теперь будут собирать универсалы Largus. Тестовая сборка уже идет, а серийные машины покажут весной. В повестке также Lada Niva в исполнении «Спорт». В 2024 году ожидается возвращение вариаторов и систем стабилизации на автомобили Lada, а для чиновников завод готовит растянутую на 250 мм Lada Vesta под отдельным именем Aura. При этом питерский завод Nissan больше не принадлежит АВТОВАЗу, поэтому не до конца ясно, имеет ли автогигант отношение к сборке кроссоверов Xcite. Возможно, тольяттинский завод вывели из орбиты проекта Xcite, поскольку структуры АВТОВАЗа попали под санкции.

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