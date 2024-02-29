Метать «Искру». АВТОВАЗ анонсировал презентацию новой бюджетной Lada: какой будет машина

Никакой. В основе — новая платформа, которую на АВТОВАЗе называют XJO. Технически она близка к платформе CMF-B-LS Renault Logan третьего поколения, которое до России так и не добралось.

Платформа CMF-B хорошо известна по другим продуктам альянса Renault — Nissan и лежит в основе очень разномастных машин — от Nissan Juke до Renault Arkana. Для бюджетной линейки, которую Renault выпускает под маркой Dacia, платформу упростили, о чем говорят буквы LS в названии. Права на технологию СMF-B-LS достались АВТОВАЗу после разрыва с Renault.