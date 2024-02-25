«Ограничений всё больше»: как привезти праворульку из Японии и сколько это стоит — рабочая схема от эксперта

После покупки оплачивается стоимость автомобиля в Японии со всеми затратами по инвойсу (международный стандарт документа, который продавцы используют для выставления покупателю счёта на оплату).

Затем после подачи документов на таможню оплачивается таможенная пошлина и утильсбор. После выпуска с таможни необходимо потратиться на сопутствующие затраты, такие как склад временного хранения, оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, декларирование и т.д.

После сдачи автомобиля в транспортную компанию идёт оплата перевозки, если покупатель не забирает автомобиль во Владивостоке.