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«Ограничений всё больше»: как привезти праворульку из Японии и сколько это стоит — рабочая схема от эксперта
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«Ограничений всё больше»: как привезти праворульку из Японии и сколько это стоит — рабочая схема от эксперта

Эксперт рассказала, с какими трудностями предстоит столкнуться любителям японских автомобилей

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Российские власти вводят массу ограничений на ввоз, но автолюбителей, охотящихся за авто без пробега по РФ, остаётся много

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По итогам 2023 года количество подержанных автомобилей, ввезенных в Россию из Японии, сократилось на 3,7% по сравнению с предыдущим годом и составило 212 тысяч машин. Снижение показателей эксперты, в частности, связывают с ограничениями со стороны японских властей: с 9 августа экспорт бензиновых и дизельных автомобилей с двигателями объемом более 1,9 л и гибридных машин запрещён. Но и в новых условиях российские предприниматели продолжают снабжать соотечественников праворульками. Об особенностях ввоза японских авто, таможне, ценах, доставке и многом другом редакции НГС рассказала директор компании «Сибирь-Япония» Алёна Гулина.

1

На какой минимум нужно рассчитывать, чтобы привезти машину из Японии? 

Если говорить о минимуме, то это будет кей-кар с мотором объёмом 0,7 литра, старше пяти лет с не самым маленьким пробегом, пусть стоимостью 200 тысяч йен (около 123 тысяч рублей). С учетом всех затрат привезти такую машину в Россию обойдётся в сумму около 500 тысяч рублей. Отсюда получим минимум: от 600 тысяч рублей.

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2

За что платить и в каком порядке?

После покупки оплачивается стоимость автомобиля в Японии со всеми затратами по инвойсу (международный стандарт документа, который продавцы используют для выставления покупателю счёта на оплату).

Затем после подачи документов на таможню оплачивается таможенная пошлина и утильсбор. После выпуска с таможни необходимо потратиться на сопутствующие затраты, такие как склад временного хранения, оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, декларирование и т.д.

После сдачи автомобиля в транспортную компанию идёт оплата перевозки, если покупатель не забирает автомобиль во Владивостоке.

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3

Придется заплатить повышенный утильсбор?

С 1 августа 2023 года вступило в силу постановление правительства РФ № 1118, которое увеличило ставки утилизационного сбора — одного из видов платежей за импортируемые авто. При этом владельца авто обязали пользоваться машиной в течение 12 месяцев, если утильсбор был уплачен по льготной ставке для физлица. В противном случае собственнику грозит пересчёт утильсбора по коммерческой ставке, которая исчисляется сотнями тысяч рублей.

— Если вы ввозите автомобиль для личного пользования и не планируете его продавать в течении года, утильсбор составит 5200 рублей на автомобили старше трёх лет. Если запланировали, например, одну купить для себя, а вторую на продажу, то утильсбор будет «коммерческим»: например, для авто с мотором 1,5 литра он составит 528 800 рублей, — пояснила директор компании «Сибирь-Япония».

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4

Нужно ли присутствие покупателя на таможне?

Ужесточений и ограничений придумывают всё больше и больше. Одним из требований стало личное присутствие на таможне, если человек, на которого растаможивается автомобиль, не прописан в Дальневосточном федеральном округе. Если покупатель не планирует лететь во Владивосток на несколько дней, то подойдет временная регистрация в одном из регионов Дальнего Востока.

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5

Как долго придется ждать доставку?

Обычно с момента покупки автомобиля на аукционе до его выпуска с таможни во Владивостоке закладывается около месяца. Дальше — в зависимости от места и способа доставки. Например, средний срок доставки до Новосибирска с момента покупки — 1,5–2 месяца. При этом нужно учитывать, что сроки зависят от множества факторов, и указать с уверенностью на определенную дату доставки невозможно.

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6

Если гнать машину самому, получится дешевле?

Если у вас оплачиваемый перелет, например, работодателем, вы будете на всем экономить и ночевать в машине, то да, конечно, дешевле. Если организовать путешествие в благоприятное время года, посмотреть Владивосток, останавливаться в гостиницах, не торопиться, заехать по пути на Байкал — дороже, но это того стоит. Но нужно соизмерять риски. Самый безопасный способ доставки — по железной дороге в контейнере, особенно зимой.

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7

На цену праворулек из Японии повлияют изменения, вводимые с 1 апреля?

С 1 апреля 2024 года изменится порядок уплаты утилизационного сбора при ввозе автомобилей в РФ. Изменения коснутся автомобилей при растомаживании их на территории иностранных государств. В состав сбора будут входить налоги и сборы, недоплаченные из-за занижения таможенной стоимости таких автомобилей.

— Изменения, вводимые с 1 апреля, касаются автомобилей, растаможенных в странах Евразийского экономического союза: Киргизии, Армении, Беларуси и Казахстана. Нововведения напрямую не касаются автомобилей из Японии. Как на эти изменения отреагирует рынок — увидим, но я не думаю, что будут большие изменения цен на авто, которые ввозятся из Японии «для себя», — резюмировала эксперт.

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