Новосибирская область оказалась в лидерах по приросту числа ДТП — смотрим статистику

Новосибирская область оказалась в числе лидеров по приросту количества аварий на дорогах по итогам 2023 года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на статистическом портале Госавтоинспекции России.
По данным специалистов, в 2023 году в регионе произошло на 21,9% больше аварий, чем годом ранее. В абсолютных цифрах сервис показывает 171 ДТП на территории региона в 2023 году. В них погибли 25 человек, прирост смертности по сравнению с прошлым годом составил 56,3%. Ранения в авариях в Новосибирской области получили 246 человек — этот показатель за год вырос на 42,2%
Лидером по приросту числа ДТП в России стала Калмыкия — 35,6%, на втором месте Омская область — 32,5%. Больше всего аварийность сократилась на Ненецком автономном округе — на 30%.
В целом в 2023 году в России произошло 132,4 тысячи автомобильных аварий, показатель вырос на 4,5%. В ДТП погибли 14,5 тысячи человек, ранения получили 166,5 тысячи.
Ранее в микрорайоне «Чистая Слобода» в Новосибирске водитель за рулем автомобиля Infiniti устроил ДТП с двумя другими машинами. После столкновения он вернулся к участникам аварии и не стал скрываться.