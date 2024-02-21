Житель Новосибирска попался на пьяной езде — суд конфисковал у него машину

У жителя Новосибирска забрали автомобиль за вождение в состоянии опьянения. Информация об этом появилась на сайте Кировского районного суда.
Житель Новосибирска Батырбаев А.Э ранее был признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, при этом сам мужчина ранее попал в поле зрения силовиков или же имел судимость (ч.1. ст. 264.1. УК РФ). Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, что значит, что задержанный Батырбаев полностью признал вину.
Суд назначил ему наказание в 300 часов обязательных работ, а также лишил водительских прав на два года.
В дальнейшем по данному делу было принято решение о конфискации автомобиля, которым владел Батырбаев. Машина марки «Тойота Королла Спасио» обращена в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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