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Житель Новосибирска попался на пьяной езде — суд конфисковал у него машину

Мужчину также лишили водительских прав на два года

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Мужчина полностью признал свою вину

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У жителя Новосибирска забрали автомобиль за вождение в состоянии опьянения. Информация об этом появилась на сайте Кировского районного суда.

Житель Новосибирска Батырбаев А.Э ранее был признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, при этом сам мужчина ранее попал в поле зрения силовиков или же имел судимость (ч.1. ст. 264.1. УК РФ). Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, что значит, что задержанный Батырбаев полностью признал вину.

Суд назначил ему наказание в 300 часов обязательных работ, а также лишил водительских прав на два года.

В дальнейшем по данному делу было принято решение о конфискации автомобиля, которым владел Батырбаев. Машина марки «Тойота Королла Спасио» обращена в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее в Новосибирске эвакуировали автомобиль на штрафстоянку вместе с водителем внутри. Эксперт объяснил, почему в действиях эвакуаторщика есть нарушения.

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