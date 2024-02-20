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Средняя цена новой машины достигла 3 млн рублей. Какие модели можно купить теперь за эти деньги

По итогам 2023 года авто в среднем подорожало на 24% и теперь стоит 2,96 млн рублей

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Готовьте на новое авто минимум три миллиона

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За прошлый год российский авторынок показал крупнейшую инфляцию за всю новейшую историю. Если раньше, например, авто стоило два миллиона, то теперь за него надо выложить на полмиллиона больше. Какая сейчас средняя цена машины, что можно взять за эти деньги и сколько это стоило в прежние годы — в нашем материале.

По данным статистики, усредненный новый автомобиль за 2023 год подорожал на 24% (по сравнению с 2022 годом), и теперь его цена составляет 2,96 млн рублей. Фактически это 3 миллиона — во многих регионах просто стоимость квартиры. Понятно, что в усреднение попадают и авто начального уровня, и всякие «Рендж Роверы» за 20 миллионов, но те же 2,2–2,4 миллиона рублей за бюджетный «Солярис», хоть и в хорошей комплектации (а такой еще можно купить), — тоже, извините, не копейки.

— Для сравнения: в 2020 году средневзвешенная цена увеличилась лишь на 7%, в 2021-м — на 18%, а в 2022-м — уже на 20%. При этом за период с 2019 года по 2023-й она выросла примерно вдвое (4 года назад составляла 1,57 млн рублей), — отмечают аналитики агентства «Автостат», предоставившие статистику.

Итак, рост цены авто на 24% против 7,5% официальной инфляции в РФ за 2023 год. Три миллиона рублей против полутора миллиона за такой же автомобиль еще четыре года назад. Да что это за машины стали такие золотые?

— Причин у того, что рост средневзвешенной цены нового автомобиля в прошлом году был существенно выше официальной инфляции, несколько. Во-первых, большую часть года на рынке был в той или иной степени дефицит, это был «рынок продавца», цены можно было ставить повыше. Только к концу года затоваривание складов и другие факторы привели к тому, что пошло переориентирование на «рынок покупателя». Во-вторых, прямая причина роста цен — существенный, на сотни тысяч рублей, рост ставок утилизационного сбора, произошедший в августе, — отмечает заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

Теперь средняя машина стоит 2,96 млн рублей

Теперь средняя машина стоит 2,96 млн рублей

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Какой средний автомобиль теперь может себе позволить средний класс? Ну, во-первых, это мейнстрим — «китайцы». На рынок к нам поставляются уже и седаны, но основной объем приходится на кроссоверы, от начального В-сегмента и выше. Например, это Chery Tiggo 4 Pro уровня «Хендэ Крета» в максимальной комплектации за 2 620 000 рублей. Если брать класс повыше, то за Chery Tiggo 7 PRO MAX нужно будет отдать 2 950 000 рублей за комплектацию 2-го уровня из 6. Самый популярный кроссовер в РФ Haval Jolion обойдется в максимальной комплектации в 2 799 000 рублей с полным приводом.

А старые добрые некитайские модели? Такие еще есть либо из складских остатков, либо по параллельному импорту. Вот кроссовер Hyundai Creta, вроде новый, но 2022 года выпуска (видимо со склада), двигатель младший 1,6, только передний привод — 2 999 000 рублей. Из японских моделей хватит на седан Mazda 6 с 2,5-литровым двигателем за 3 000 000 рублей. А вот на Toyota Camry уже не хватит — там цена стартует с 3 800 000 рублей.

Но что мы всё об иномарках, можно же купить новые «Жигули» и по цене гораздо ниже. За седан LADA Vesta отдадите всего 1 798 900 рублей — там и литые диски, и четыре подушки безопасности, и сенсорная мультимедиа. И еще на запчасти останется.

Конечно, за 4–5 лет цены на машины изменились кардинально. Та же Toyota Camry в 2018-м стоила 1 793 000 рублей за «базу» и 2 440 000 рублей — за «максималку» с 2,5-литровым мотором. Кроссовер Hyundai Creta стоил 1 382 900 рублей за 2 литра, полный привод и богатую версию. Ниже наша инфографика представляет вам машины, которые вы могли купить в течение 7 последних лет за одну и ту же условную сумму порядка 1 500 000 рублей (плюс-минус).

Еще семь лет назад на деньги, за которые сегодня предлагают «Ладу», тогда можно было купить Camry

Еще семь лет назад на деньги, за которые сегодня предлагают «Ладу», тогда можно было купить Camry

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Повторим эту информацию в текстовом виде:

• 2023 год — Lada Vesta, 1,6 литра, механика, комплектация LIFE (2-я из 4), 1 591 900 рублей;

• 2021 год — Skoda Rapid, 1,4 TSI, Sport Edition, робот, 1 418 400 рублей;

• 2020 год — Chery Tiggo 7 (кузов T15), 2 литра, вариатор, 1 399 900 рублей;

• 2019 год — Hyundai Creta, 2 литра, автомат, полный привод, 1 527 000 рублей;

• 2017 год — Toyota Camry, «Комфорт», 2,5 литра, автомат, 1 557 000 рублей.

Что будет в 2024-м? Еще виток цен или хотя бы они останутся на примерно одном уровне. Тут всё зависит от сегмента авто, ценовой политики Китая, правил ввоза машин со стороны РФ. Очевидно, что бюджетных седанов класса «Соляриса» и ценников менее 2 миллионов рублей мы увидим немного.

— Увы, вряд ли многое изменится. Утилизационный сбор чувствительнее всего бьет именно по ввозу «бюджетников». Кроме того, их не так много в Китае — там правительство активно пересаживает народ на электромобили, да и уровень жизни растет — спрос на простые и недорогие машины падает, их всё меньше смысла разрабатывать и выпускать. Значит, и к нам они не приедут, — говорит Никита Гудков.

— Полагаю, что будет дальнейший рост, связанный с тем, что хорошие машины заканчиваются, — те, которые были в страну ввезены когда-то. А новых мы видим только через параллельный импорт, и то немного. Китайские автомобили далеко не все выбирают, тем более что цены на них стали просто занебесные. Из Поднебесной привезли автомобили по небесной цене, очень дорого. Нас ждет большой рост цен, на уровне 2023 года, и это если еще доллар никуда не пойдет. А если доллар пойдет вверх, то это совсем будет сильный рост, — заключает Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

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