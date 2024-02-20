Средняя цена новой машины достигла 3 млн рублей. Какие модели можно купить теперь за эти деньги

За прошлый год российский авторынок показал крупнейшую инфляцию за всю новейшую историю. Если раньше, например, авто стоило два миллиона, то теперь за него надо выложить на полмиллиона больше. Какая сейчас средняя цена машины, что можно взять за эти деньги и сколько это стоило в прежние годы — в нашем материале.
По данным статистики, усредненный новый автомобиль за 2023 год подорожал на
— Для сравнения: в 2020 году средневзвешенная цена увеличилась лишь на
Итак, рост цены авто на
— Причин у того, что рост средневзвешенной цены нового автомобиля в прошлом году был существенно выше официальной инфляции, несколько. Во-первых, большую часть года на рынке был в той или иной степени дефицит, это был «рынок продавца», цены можно было ставить повыше. Только к концу года затоваривание складов и другие факторы привели к тому, что пошло переориентирование на «рынок покупателя». Во-вторых, прямая причина роста цен — существенный, на сотни тысяч рублей, рост ставок утилизационного сбора, произошедший в августе, — отмечает заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.
Какой средний автомобиль теперь может себе позволить средний класс? Ну, во-первых, это мейнстрим — «китайцы». На рынок к нам поставляются уже и седаны, но основной объем приходится на кроссоверы, от начального В-сегмента и выше. Например, это Chery Tiggo 4 Pro уровня «Хендэ Крета» в максимальной комплектации за
А старые добрые некитайские модели? Такие еще есть либо из складских остатков, либо по параллельному импорту. Вот кроссовер Hyundai Creta, вроде новый, но 2022 года выпуска (видимо со склада), двигатель младший 1,6, только передний привод —
Но что мы всё об иномарках, можно же купить новые «Жигули» и по цене гораздо ниже. За седан LADA Vesta отдадите всего
Конечно, за 4–5 лет цены на машины изменились кардинально. Та же Toyota Camry в 2018-м стоила
Повторим эту информацию в текстовом виде:
• 2023 год — Lada Vesta, 1,6 литра, механика, комплектация LIFE (2-я из 4),
• 2021 год — Skoda Rapid, 1,4 TSI, Sport Edition, робот,
• 2020 год — Chery Tiggo 7 (кузов T15), 2 литра, вариатор,
• 2019 год — Hyundai Creta, 2 литра, автомат, полный привод,
• 2017 год — Toyota Camry, «Комфорт», 2,5 литра, автомат,
Что будет в 2024-м? Еще виток цен или хотя бы они останутся на примерно одном уровне. Тут всё зависит от сегмента авто, ценовой политики Китая, правил ввоза машин со стороны РФ. Очевидно, что бюджетных седанов класса «Соляриса» и ценников менее 2 миллионов рублей мы увидим немного.
— Увы, вряд ли многое изменится. Утилизационный сбор чувствительнее всего бьет именно по ввозу «бюджетников». Кроме того, их не так много в Китае — там правительство активно пересаживает народ на электромобили, да и уровень жизни растет — спрос на простые и недорогие машины падает, их всё меньше смысла разрабатывать и выпускать. Значит, и к нам они не приедут, — говорит Никита Гудков.
— Полагаю, что будет дальнейший рост, связанный с тем, что хорошие машины заканчиваются, — те, которые были в страну ввезены когда-то. А новых мы видим только через параллельный импорт, и то немного. Китайские автомобили далеко не все выбирают, тем более что цены на них стали просто занебесные. Из Поднебесной привезли автомобили по небесной цене, очень дорого. Нас ждет большой рост цен, на уровне 2023 года, и это если еще доллар никуда не пойдет. А если доллар пойдет вверх, то это совсем будет сильный рост, — заключает Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).
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