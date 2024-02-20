Средняя цена новой машины достигла 3 млн рублей. Какие модели можно купить теперь за эти деньги

Итак, рост цены авто на 24% против 7,5% официальной инфляции в РФ за 2023 год. Три миллиона рублей против полутора миллиона за такой же автомобиль еще четыре года назад. Да что это за машины стали такие золотые?

— Причин у того, что рост средневзвешенной цены нового автомобиля в прошлом году был существенно выше официальной инфляции, несколько. Во-первых, большую часть года на рынке был в той или иной степени дефицит, это был «рынок продавца», цены можно было ставить повыше. Только к концу года затоваривание складов и другие факторы привели к тому, что пошло переориентирование на «рынок покупателя». Во-вторых, прямая причина роста цен — существенный, на сотни тысяч рублей, рост ставок утилизационного сбора, произошедший в августе, — отмечает заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.