Китайский «Дефендер», рамный Nissan и гибриды Huawei: пять главных автоновинок февраля

Спрос на машины в России остыл, тем не менее китайские марки сохраняют напористость, и в феврале нас ждет около десятка автопремьер. Мы выбрали пять наиболее значимых моделей, среди которых есть «чайнизированный» Nissan, очень эффектный кроссовер и автомобиль, созданный с участием Huawei.
Kaiyi K7 Kunlun: откусить от Chery
Производство третьей модели Kaiyi стартовало на калининградском «Автоторе» еще осенью, но одобрение типа кроссовер Kaiyi K7 Kunlun получил только сейчас, а продажи стартуют в феврале. Поскольку Kaiyi технически зависима от Chery, K7 Kunlun технически унифицирован с Chery Tiggo 8.
Если Chery Tiggo 8 отличается несколько старомодным дизайном, то K7 Kunlun выполнен в стилистике кроссоверов новой волны с «клыками» вертикальных светодиодных огней. Кроме того, для «Куньлуня» предложили свой набор силовых агрегатов: вместо полуторалитрового турбомотора ему адресован более мощный двигатель объемом
Стоимость начинается от 2,998 миллиона рублей, что несколько выше, чем у Chery Tiggo 8 с семиместным салоном, но с менее мощным мотором (он стартует от 2,73 миллиона). С двигателем 1,6 предлагают Chery Tiggo 8 Pro, и его цена начинается от 3,43 миллиона. То есть K7 Kunlun займет промежуточную ступень между двумя младшими «восьмерками». Базовая комплектация по китайской традиции неоднородна: с одной стороны, камеры кругового обзора, система стабилизации, зимний пакет, кожаная обивка салона, с другой — только ручной кондиционер и четыре подушки безопасности (без шторок). Более оснащенная версия идет сразу с 2-литровым мотором и стоит от 3,476 миллиона рублей: здесь уже появляется двухзонный климат-контроль, электропривод сидений и их вентиляция, 20-дюймовые колеса и другие опции. Chery Tiggo 8 Pro Max с таким мотором стоит от 3,851 миллиона рублей.
Oting Paladin. Он такой не один
Запутанную историю этой модели мы уже рассказывали, если вкратце, Paladin — это перелицованный внедорожник Nissan X-Terra для китайского рынка, который выпускают на совместном предприятии с Dongfeng. В России его продажи анонсировала компания «Моторинвест», импортер Dongfeng, а также крупный китайский автодилер Sinomach, который планирует выпустить автомобиль под маркой Oting. По данным агентства «Автостат», продажи «Отингов» стартуют в феврале 2024 года.
В отличие от Nissan X-Terra, Paladin не предлагают с дизелями (в Китае эти моторы непопулярны), поэтому под капотом бензиновый турбодвигатель Mitsubishi мощностью
Стоит отметить, что самая простая версия автомобиля будет заднеприводной: стоимость обещают от 3,8 миллиона рублей. Полный привод с жестким подключением передней оси имеет понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала, а цена увеличивается до 4,25 миллиона, что в целом конкурентоспособно. Топовые версии стоят 4,5 миллиона рублей. Впрочем, эти цены анонсированы еще в прошлом году и к февралю могут измениться.
Jetour T2. Свежее лицо
Самый яркий дебютант — новый Jetour T2, который выглядит как внедорожник, хотя имеет несущий кузов и полный привод, подключаемый муфтой BorgWarner. Впрочем, есть у него и внедорожные черты, например, задний дифференциал с автоматической блокировкой, просвет в
Автомобиль для российского рынка получил 2-литровый бензиновый турбомотор (
Комплектация включает двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему, панорамную крышу, цифровую панель приборов и прочее оборудование. Заказы на автомобиль уже принимают, но стоимость еще не объявлена. В целом Jetour стоят чуть меньше близких по характеристикам Chery, но в данном случае прямого аналога нет. Мы бы ориентировались на стоимость в районе 4 миллионов рублей: столько просят за полноприводные 2-литровые Chery Tiggo 8 Pro Max.
Ранее мы тестировали Jetour Dashing и Jetour X90 Plus.
Geely Atlas. Без приставки Pro
Geely Atlas Pro белорусской сборки был одним из самых популярных кроссоверов России, но модель 2017 года уже устарела. Второе поколение дебютировало в Китае еще в 2022 году под названием Starray, а в России будет продаваться под привычным именем Atlas. Судя по всему, машину будут импортировать из Китая. Продажи начинаются 1 февраля.
Кроссовер построен на платформе CMA, разработанной с помощью Volvo: шведская марка принадлежит концерну Geely. Автомобиль крупнее прежнего «Атласа Про», имеет длину
После смены поколений автомобиль подорожал: цены стартуют от 3,195 миллиона, тогда как прайс-лист прежнего поколения Atlas Pro начинается от 2,764 миллиона. Уже базовая версия нового кроссовера добротно оснащена: двухзонный климат-контроль, сиденья с электроприводом, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, 19-дюймовые колеса. Топовая версия стоит 3,495 миллиона рублей.
Aito. Замещая «мерседесы»
Aito — новый бренд, который стал плодом сотрудничества китайского автобренда Seres (входит в сферу влияния Dongfeng) и производителя портативной электроники Huawei. Первая модель Aito M5 — это перелицованный Seres SF5, и, кстати, в России представлена также в виде Evolute i-Jet (да, китайские марки любят путать нас в своих брендах). Но если i-Jet — это чисто электрическая версия, то Aito M5 — последовательный гибрид, в котором для подстраховки есть 125-сильный бензиновый мотор. Работать ему придется часто: запас хода на батарее емкостью
Кроссовер M7 — это уже самостоятельная разработка, с похожим силовым агрегатом, но с меньшим передним электромотором: суммарная электрическая мощность составляет
И главное — теперь марка Aito представлена в России официально. Дистрибьютором стала компания «МБ Рус», которая до кризиса была генеральным импортером Mercedes-Benz. В ближайших планах — вывод на рынок флагманского кроссовера Aito M9.