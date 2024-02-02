Китайский «Дефендер», рамный Nissan и гибриды Huawei: пять главных автоновинок февраля

Стоит отметить, что самая простая версия автомобиля будет заднеприводной: стоимость обещают от 3,8 миллиона рублей. Полный привод с жестким подключением передней оси имеет понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала, а цена увеличивается до 4,25 миллиона, что в целом конкурентоспособно. Топовые версии стоят 4,5 миллиона рублей. Впрочем, эти цены анонсированы еще в прошлом году и к февралю могут измениться.

Jetour T2. Свежее лицо