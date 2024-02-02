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Обзор

Китайский «Дефендер», рамный Nissan и гибриды Huawei: пять главных автоновинок февраля

После череды однотипных кроссоверов китайские марки добавляют разнообразие в меню

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Jetour T2 — пожалуй, самый стильный кроссовер за последнее время

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Спрос на машины в России остыл, тем не менее китайские марки сохраняют напористость, и в феврале нас ждет около десятка автопремьер. Мы выбрали пять наиболее значимых моделей, среди которых есть «чайнизированный» Nissan, очень эффектный кроссовер и автомобиль, созданный с участием Huawei.

Kaiyi K7 Kunlun: откусить от Chery

Производство третьей модели Kaiyi стартовало на калининградском «Автоторе» еще осенью, но одобрение типа кроссовер Kaiyi K7 Kunlun получил только сейчас, а продажи стартуют в феврале. Поскольку Kaiyi технически зависима от Chery, K7 Kunlun технически унифицирован с Chery Tiggo 8.

При длине <nobr class="_">4710 мм</nobr> Kaiyi K7 Kunlun находится в одном размерном классе с Nissan X-Trail и Toyota RAV4

При длине 4710 мм Kaiyi K7 Kunlun находится в одном размерном классе с Nissan X-Trail и Toyota RAV4

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Если Chery Tiggo 8 отличается несколько старомодным дизайном, то K7 Kunlun выполнен в стилистике кроссоверов новой волны с «клыками» вертикальных светодиодных огней. Кроме того, для «Куньлуня» предложили свой набор силовых агрегатов: вместо полуторалитрового турбомотора ему адресован более мощный двигатель объемом 1,6 л (186 л. с.). Топовые версии получили 2-литровый агрегат (238 л. с.), и в этом смысле он ближе к Chery Tiggo 8 Pro Max. Оба мотора работают в паре с семиступенчатыми преселективными «роботами», но привод — только передний.

Интерьер типичен для китайских кроссоверов

Интерьер типичен для китайских кроссоверов

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Стоимость начинается от 2,998 миллиона рублей, что несколько выше, чем у Chery Tiggo 8 с семиместным салоном, но с менее мощным мотором (он стартует от 2,73 миллиона). С двигателем 1,6 предлагают Chery Tiggo 8 Pro, и его цена начинается от 3,43 миллиона. То есть K7 Kunlun займет промежуточную ступень между двумя младшими «восьмерками». Базовая комплектация по китайской традиции неоднородна: с одной стороны, камеры кругового обзора, система стабилизации, зимний пакет, кожаная обивка салона, с другой — только ручной кондиционер и четыре подушки безопасности (без шторок). Более оснащенная версия идет сразу с 2-литровым мотором и стоит от 3,476 миллиона рублей: здесь уже появляется двухзонный климат-контроль, электропривод сидений и их вентиляция, 20-дюймовые колеса и другие опции. Chery Tiggo 8 Pro Max с таким мотором стоит от 3,851 миллиона рублей.

Oting Paladin. Он такой не один

Запутанную историю этой модели мы уже рассказывали, если вкратце, Paladin — это перелицованный внедорожник Nissan X-Terra для китайского рынка, который выпускают на совместном предприятии с Dongfeng. В России его продажи анонсировала компания «Моторинвест», импортер Dongfeng, а также крупный китайский автодилер Sinomach, который планирует выпустить автомобиль под маркой Oting. По данным агентства «Автостат», продажи «Отингов» стартуют в феврале 2024 года.

Внедорожник построен по тому же рецепту, что Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport, то есть в его основе база от пикапа Nissan Navara, которой добавили пассажирский кузов

Внедорожник построен по тому же рецепту, что Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport, то есть в его основе база от пикапа Nissan Navara, которой добавили пассажирский кузов

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В отличие от Nissan X-Terra, Paladin не предлагают с дизелями (в Китае эти моторы непопулярны), поэтому под капотом бензиновый турбодвигатель Mitsubishi мощностью 218–228 л. с. Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат». Из прямых конкурентов Oting Paladin можно вспомнить Haval H9, но в остальном ниша утилитарных внедорожников относительно свободна. Например, бренд Tank делает ставку на более взыскательных клиентов, тогда как «Паладин» — это рабочая лошадка. Есть еще внедорожник BAIC BJ40, но он компактнее.

Интерьер выдает непритязательный статус модели, хотя его попытались украсить большим дисплеем

Интерьер выдает непритязательный статус модели, хотя его попытались украсить большим дисплеем

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Стоит отметить, что самая простая версия автомобиля будет заднеприводной: стоимость обещают от 3,8 миллиона рублей. Полный привод с жестким подключением передней оси имеет понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала, а цена увеличивается до 4,25 миллиона, что в целом конкурентоспособно. Топовые версии стоят 4,5 миллиона рублей. Впрочем, эти цены анонсированы еще в прошлом году и к февралю могут измениться.

Jetour T2. Свежее лицо

Самый яркий дебютант — новый Jetour T2, который выглядит как внедорожник, хотя имеет несущий кузов и полный привод, подключаемый муфтой BorgWarner. Впрочем, есть у него и внедорожные черты, например, задний дифференциал с автоматической блокировкой, просвет в 220 мм, распашная задняя дверь с запаской. Пока большинство китайских кроссоверов в принципе не имеют полного привода (например, все остальные модели Jetour), T2 выглядит вундеркиндом. Внешняя схожесть с Land Rover Defender тут только на руку.

В Китае модель называется Jetour Traveler. Длина кузова — <nobr class="_">4785 мм</nobr>

В Китае модель называется Jetour Traveler. Длина кузова — 4785 мм

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Автомобиль для российского рынка получил 2-литровый бензиновый турбомотор (245 л. с.), но если в Китае он идет в паре с восьмиступенчатым «автоматом», нам предложат версию с семиступенчатым преселективным «роботом». Похожее сочетание встречается на Chery Tiggo 8 Pro Max: собственно, и бренд Jetour принадлежит Chery.

В интерьере доминирует большой экран с диагональю <nobr class="_">15,6 дюйма</nobr>

В интерьере доминирует большой экран с диагональю 15,6 дюйма

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Комплектация включает двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему, панорамную крышу, цифровую панель приборов и прочее оборудование. Заказы на автомобиль уже принимают, но стоимость еще не объявлена. В целом Jetour стоят чуть меньше близких по характеристикам Chery, но в данном случае прямого аналога нет. Мы бы ориентировались на стоимость в районе 4 миллионов рублей: столько просят за полноприводные 2-литровые Chery Tiggo 8 Pro Max.

Ранее мы тестировали Jetour Dashing и Jetour X90 Plus.

Geely Atlas. Без приставки Pro

Geely Atlas Pro белорусской сборки был одним из самых популярных кроссоверов России, но модель 2017 года уже устарела. Второе поколение дебютировало в Китае еще в 2022 году под названием Starray, а в России будет продаваться под привычным именем Atlas. Судя по всему, машину будут импортировать из Китая. Продажи начинаются 1 февраля.

Geely Atlas стал крупнее и формально перешел в более высокий класс: теперь это размер Skoda Kodiaq, а не более компактного Volkswagen Tiguan

Geely Atlas стал крупнее и формально перешел в более высокий класс: теперь это размер Skoda Kodiaq, а не более компактного Volkswagen Tiguan

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Кроссовер построен на платформе CMA, разработанной с помощью Volvo: шведская марка принадлежит концерну Geely. Автомобиль крупнее прежнего «Атласа Про», имеет длину 4670 мм и увеличенную колесную базу, что сулит лучшую вместимость второго ряда. Двухлитровый двигатель (200 л. с.) работает в паре с семиступенчатым «роботом» но привод пока только передний. При этом технических препятствий для установки полного привода нет, например, задняя подвеска у машины независимая.

В отличие от ряда «чайнакаров», здесь большой экран вписали в центральную консоль, чтобы он не смотрелся как подвешенный телевизор

В отличие от ряда «чайнакаров», здесь большой экран вписали в центральную консоль, чтобы он не смотрелся как подвешенный телевизор

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После смены поколений автомобиль подорожал: цены стартуют от 3,195 миллиона, тогда как прайс-лист прежнего поколения Atlas Pro начинается от 2,764 миллиона. Уже базовая версия нового кроссовера добротно оснащена: двухзонный климат-контроль, сиденья с электроприводом, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, 19-дюймовые колеса. Топовая версия стоит 3,495 миллиона рублей.

Aito. Замещая «мерседесы»

Aito — новый бренд, который стал плодом сотрудничества китайского автобренда Seres (входит в сферу влияния Dongfeng) и производителя портативной электроники Huawei. Первая модель Aito M5 — это перелицованный Seres SF5, и, кстати, в России представлена также в виде Evolute i-Jet (да, китайские марки любят путать нас в своих брендах). Но если i-Jet — это чисто электрическая версия, то Aito M5 — последовательный гибрид, в котором для подстраховки есть 125-сильный бензиновый мотор. Работать ему придется часто: запас хода на батарее емкостью 40 кВт⋅ч составляет всего 180 км. Суммарная мощность электромоторов — 496 л. с. Цена стартует от 5,8 милиона рублей.

Seres SF5 в России можно купить в виде последовательного гибрида под маркой Aito или чистого электромобиля Evolute i-Jet

Seres SF5 в России можно купить в виде последовательного гибрида под маркой Aito или чистого электромобиля Evolute i-Jet

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Кроссовер M7 — это уже самостоятельная разработка, с похожим силовым агрегатом, но с меньшим передним электромотором: суммарная электрическая мощность составляет 449 л. с. При длине кузова более пяти метров М7 является полноразмерным кроссовером с трехрядным салоном. Стоимость начинается от 6,7 миллиона рублей. Стоит отметить, что Aito M7 стал автомобилем года в родном Китае, хотя завораживающих черт в нем вроде бы нет.

Aito M7 — полноразмерный кроссовер с трехрядным салоном

Aito M7 — полноразмерный кроссовер с трехрядным салоном

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И главное — теперь марка Aito представлена в России официально. Дистрибьютором стала компания «МБ Рус», которая до кризиса была генеральным импортером Mercedes-Benz. В ближайших планах — вывод на рынок флагманского кроссовера Aito M9.

Кроссовер Aito M9 имеет длину <nobr class="_">5230 мм</nobr>. В Китае модель дебютировала месяц назад в виде гибрида и чистого электромобиля. К нам, с большой вероятностью, привезут только первый

Кроссовер Aito M9 имеет длину 5230 мм. В Китае модель дебютировала месяц назад в виде гибрида и чистого электромобиля. К нам, с большой вероятностью, привезут только первый

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