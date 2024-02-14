Зарядили на деньги. Разбираемся в транспортных налогах для покупателей электромобилей и гибридов

Число покупателей автомобилей с электромоторами резко возросло: только чистых «электричек» в прошлом году продали более 14 тысяч, к ним добавились гибриды разных форматов. Уже не первый год идет спор о том, какую именно мощность брать за базу при вычислении акцизов, транспортного налога, ОСАГО и прочих сборов. Одно время практику смягчили, но еще в конце 2022 года усилились жалобы на обратное закручивание гаек. Наш читатель и владелец гибрида рассказал, что регионы один за другим перенимают невыгодный автомобилистам способ вычисления мощности. Мы углубились в вопрос, и оказалось, что нормативы действительно изменили так, что владельцы некоторых машин на электротяге пострадали. Хотя и не все: например, для чистых электромобилей схему наоборот сделали более привлекательной.
Три типа «электричек»
Способ вычисления мощности зависит от типа машины с электротягой. Есть три разновидности.
- Чистые электромобили имеют привод только электромоторами в количестве от одного до четырех, причем их мощность может достигать чудовищных величин (по меркам простых автомобилей). К чистым электромобилям относятся все Tesla, Zeekr 001, Volkswagen ID.4, большая часть моделей Evolute, «Москвич-3е».
- «Параллельные» гибриды имеют и ДВС, и электромотор (или моторы), причем колеса могут приводиться от любого из них. Самый известный автомобиль такого типа — Toyota Prius, и схема в целом распространена именно в Японии. Другие примеры — Honda Stepwgn Spada V, Honda Vezel, Toyota RAV4 PHV.
- Последовательные гибриды: они стремительно набирают популярность. По сути это электромобили, у которых колеса приводятся только электромоторами, а ДВС работает исключительно для генерации электроэнергии и нужен для увеличения хода на зарядке. Такие гибриды имеют достаточно емкую батарею, которую можно подзаряжать от сети (plug-in гибриды или PHEV). К последовательным гибридам относятся многие модели Voyah, неожиданно популярные в России Lixiang L7, гибриды Aito и новый монстроузный M-Hero I.
Принцип 30-минутной мощности
У тяговых электромоторов, в отличие от ДВС, есть два типа мощности: максимальная и 30-минутная. Первая цифра красива и указывается во всех релизах и тест-драйвах, но подавляющее большинство электромобилей не могут выдавать ее длительное время (начинается перегрев или электромоторов, или батарей). Поэтому для сертификационных целей определяется 30-минутная мощность, которую электромобиль может выдавать полчаса и больше. Разница очень существенна: например, для двухмоторных Zeekr 001 пиковая и 30-минутная мощности составляют 544
В России за базовую мощность электромотора берется меньшая, то есть 30-минутная. Это решение утверждено еще в 2015 году коллегией Евразийской экономической комиссии, на него же ссылаются российские фискальные органы. Например, 30-минутная мощность фигурирует в письмах Минфина от 29 января 2021 года № 03-13-12/5697 и 6 февраля 2023 года № 03-05-04-04/9167. Не то чтобы этот принцип соблюдался повсеместно, и владельцы электромобилей периодически жалуются на попытки тех или иных органов (например, страховых компаний) принять за базу полную мощность, но в официальных документах мы видим требование брать за базу меньшую из цифр.
Принцип 30-минутной мощности распространяется и на электромоторы гибридов, но с ними возникает другой нюанс: как суммировать мощность ДВС и электродвигателей?
Перестановка слагаемых
Правила несколько раз менялись, но в последний год финансовые органы ориентируются на письмо Минфина от 2 февраля 2023 года № 03-05-04-04/8694, которое уже пытались оспорить в Верховном суде, но безуспешно. Согласно ему, для параллельных гибридов, где ДВС приводит колеса через трансмиссию, следует суммировать мощность бензинового двигателя и 30-минутную мощность электромотора (моторов).
Но для последовательных гибридов, где колеса вращаются только за счет электромоторов, мощность ДВС не учитывается. Такой подход, например, отражен в одном из разъяснений налоговиков, а также в ответе Минфина на запрос МВД.
А как в реальности?
Впрочем, это все теория, а на практике владельцу нужно контролировать процесс на каждой стадии: при оформлении СБКТС, при постановке машины на учет в ГБИДД, при покупке ОСАГО. С чистыми электромобилями проще, тем более в ряде регионов для них обнулили транспортный налог. А вот с гибридами то и дело возникает чехарда.
Например, в официальном разъяснении ГИБДД привела примеры расчета мощности для параллельных гибридов, импортируемых из Японии. Для Toyota Aqua Hybrid указана величина в 135
Популярные в России последовательные гибриды Voyah Free имеют две версии: в обоих 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 108
Но есть и положительные примеры — некоторым владельцам Lixiang L7 удается регистрировать гибрид без учета 154-сильного ДВС, используя только 30-минутные мощности двух электромоторов (70 + 65 кВт = 135 кВт или 184
Сэкономить за счет 30-минутной мощности удалось, например, владелице вот этого Volkswagen ID.4. Она вообще очень довольна близкими к нулевым расходам на машину. Ранее мы разбирались, почему популярный в России электрокар отказывается заряжаться на ЭЗС с полной мощностью. А вот рассказ владельца Zeekr 001 о поездке в Грузию.