Зарядили на деньги. Разбираемся в транспортных налогах для покупателей электромобилей и гибридов

Принцип 30-минутной мощности распространяется и на электромоторы гибридов, но с ними возникает другой нюанс: как суммировать мощность ДВС и электродвигателей?

Перестановка слагаемых

Правила несколько раз менялись, но в последний год финансовые органы ориентируются на письмо Минфина от 2 февраля 2023 года № 03-05-04-04/8694, которое уже пытались оспорить в Верховном суде, но безуспешно. Согласно ему, для параллельных гибридов, где ДВС приводит колеса через трансмиссию, следует суммировать мощность бензинового двигателя и 30-минутную мощность электромотора (моторов).