«Атом» — под микроскопом. Каким будет первый по-настоящему российский электромобиль со своей операционкой

Можно посмотреть на китайские аналоги «Атома», например, нынешний хит BYD Seagull: он вышел в прошлом году и уже рвет рейтинги продаж, претендуя на лидерство на самом крупном авторынке мира. По размерам Seagull чуть компактнее, имеет батареи емкостью 30 или 39 кВт·ч , пробег на зарядке 300–400 км по не очень реалистичной китайской методике CLTC. Зато цена начинается от 74 тысяч юаней, то есть примерно 900 тысяч рублей, а в перспективе BYD обещает еще более дешевые версии с натрий-ионными батареями. Но проводить аналогии не стоит: BYD — второй в мире производитель литий-ионных батарей и абсолютный лидер китайского рынка с трехмиллионными тиражами. До такого уровня еще нужно дойти, и удастся ли это «Атому» в условиях санкций и дешевеющего рубля — пока вопрос.

