Спидометр на максимуме: лихач на «Лексусе» доехал до Новосибирска — он снимал свою поездку и получил штрафы

Подробности 8 февраля сообщили на сайте ГУ МВД по Республике Хакасия. 30-летний мужчина из Усть-Абаканского района активно снимал на камеру свое путешествие по Сибири на автомобиле Lexus.

— Делился в социальных сетях кадрами, демонстрирующими неуважительное отношение к соблюдению правил дорожного движения. На видео есть и «глухая» тонировка, и опасная манера езды, и почти лежащая на максимуме стрелка спидометра, — пишет полиция.

