freedom
Реклама
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 91.15
eur 98.09
СрочноНа Вокзальной магистрали похитили мужчину
Все новости
Все новости

Спидометр на максимуме: лихач на «Лексусе» доехал до Новосибирска — он снимал свою поездку и получил штрафы

Житель Хакасии не хотел расставаться с тонировкой

1 372

Водителя трижды штрафовали за глухую тонировку

Поделиться

Житель Хакасии доехал до Новосибирска и обратно, получив около десяти штрафов. Он ездил без регистрационных знаков, превышал скорость, а на стекла его машины была наклеена незаконная тонировка.

Подробности 8 февраля сообщили на сайте ГУ МВД по Республике Хакасия. 30-летний мужчина из Усть-Абаканского района активно снимал на камеру свое путешествие по Сибири на автомобиле Lexus.

— Делился в социальных сетях кадрами, демонстрирующими неуважительное отношение к соблюдению правил дорожного движения. На видео есть и «глухая» тонировка, и опасная манера езды, и почти лежащая на максимуме стрелка спидометра, — пишет полиция.

В Кемеровской области на водителя составили протоколы за невыполнение требования об остановке автомобиля, отсутствие номеров и тонировку. Это не остановило нарушителя, и он снова затонировал машину, а потом получил за это штраф в Новосибирске.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ГУ МВД по Республике Хакасия

В Хакасию мужчина вернулся уже с новой тонировкой. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции у поселка Пригорск, и тонировку сняли. Водителя привлекли к ответственности за несвоевременную уплату штрафов.

В Новосибирске летом на видео попала дорожная ситуация, которую очевидец назвал «рекордом водительской наглости». В центре четыре иномарки без номеров и два мотоцикла проигнорировали ряд правил дорожного движения. Мы посмотрели кадры и подсчитали нарушения вместе с юристом.

По теме

ТонировкаПревышение скоростиЛихачХакасияНовосибирскГИБДД
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter