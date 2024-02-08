Спидометр на максимуме: лихач на «Лексусе» доехал до Новосибирска — он снимал свою поездку и получил штрафы

Житель Хакасии доехал до Новосибирска и обратно, получив около десяти штрафов. Он ездил без регистрационных знаков, превышал скорость, а на стекла его машины была наклеена незаконная тонировка.
Подробности 8 февраля сообщили на сайте ГУ МВД по Республике Хакасия.
— Делился в социальных сетях кадрами, демонстрирующими неуважительное отношение к соблюдению правил дорожного движения. На видео есть и «глухая» тонировка, и опасная манера езды, и почти лежащая на максимуме стрелка спидометра, — пишет полиция.
В Кемеровской области на водителя составили протоколы за невыполнение требования об остановке автомобиля, отсутствие номеров и тонировку. Это не остановило нарушителя, и он снова затонировал машину, а потом получил за это штраф в Новосибирске.
В Хакасию мужчина вернулся уже с новой тонировкой. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции у поселка Пригорск, и тонировку сняли. Водителя привлекли к ответственности за несвоевременную уплату штрафов.
В Новосибирске летом на видео попала дорожная ситуация, которую очевидец назвал «рекордом водительской наглости». В центре четыре иномарки без номеров и два мотоцикла проигнорировали ряд правил дорожного движения. Мы посмотрели кадры и подсчитали нарушения вместе с юристом.