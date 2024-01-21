Скандал с домогательствами и внебрачный ребенок: куда пропал самый смазливый «кадет» Александр Головин

После этого Головин снимался в нескольких картинах, но они не снискали огромной зрительской любви, да и актеру лишняя слава была, кажется, ни к чему — в его жизни произошло несколько событий, после которых он как будто нарочито перестал выставлять свою жизнь напоказ.



Внебрачный ребенок

После взрывной популярности «Кадетства» у Головина появилась внушительная армия поклонниц, которые не уставали признаваться ему в любви. Дошло до того, что актеру приходилось по нескольку раз в год менять номер телефона — фанатки то и дело находили способ дозвониться до кумира.

