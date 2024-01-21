Solaris из чулана: станут ли автомобили Hyundai и Kia снова российскими и когда доберутся до Новосибирска

На заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Ленинградской области могут начать выпускать автомобили под брендом «Solaris». Об этом сообщили в телеграм-канале «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные источники. Они не исключили, что модели будут выпускать и под другим брендом. Информация разошлась по федеральным СМИ и получила широкую огласку. Корреспондент НГС обзвонила новосибирские дилерские центры Hyundai Solaris и Kia Rio, пообщалась с автоэкспертами и выяснила, увидят ли новосибирцы новые машины, когда это произойдет, доступны ли они жителям сибирских регионов и как изменения могут поменять авторынок.
Новые возможности?
В телеграм-канале «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные источники сообщили, что на заводе ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» («ХММР» или «Hyundai Motor Manufacturing Rus») якобы в последнее время ежедневно сходят с конвейера 6–8 машин Hyundai Solaris и Kia Rio с оригинальными шильдиками или лейблами Hyundai и Kia.
ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» — действующее предприятие, зарегистрированное в городах Сестрорецк и Санкт-Петербург Ленинградской области. По данным «Контур.Фокуса», компания зарегистрирована в марте 2008 года. Конечные владельцы — корпорация «Хендэ Мотор Компани» (Республика Корея, 70%) и «Киа Корпорейшн» (Республика Корея, 30%). Генеральный директор — Джу Сучоун. По итогам 2022 года выручка компании составила 50,3 миллиарда рублей. При этом компания работала в убыток — он составил 18,8 миллиарда рублей. Основная деятельность компании — производство автотранспортных средств.
— Бренд Solaris — одна из 27 торговых марок, которые зарегистрированы в РФ на компанию Hyundai Motor Manufacturing Rus. Не придется менять обилие всяких обозначений на внутренних деталях машин, в которых есть отсылка к Hyundai Motor Company. Я не утверждаю, что именно под этим названием будут делать машины. Пока это только допущение высокой вероятности реализации, подкреплённое некоторой внутренней информацией с завода, — цитирует телеграм-канал свой источник.
Что говорят в дилерских центрах
Корреспондент НГС обзвонила официальные дилерские центры Hyundai — «Эксперт-Авто» и «Автомир», а также дилерский центр Kia «Kia-Сармат» в Новосибирске. Большинство представителей компаний отметили, что не знают об этих слухах. Так, представители дилерского центра Kia «Kia-Сармат» отметили, что уточнят информацию, а на сегодня сказать ничего не могут.
Менеджер по продажам дилерского центра Hyundai «Эксперт-Авто» Артем в разговоре с корреспондентом НГС, которая позвонила под видом покупателя, сообщил, что информации о возможности поступления на рынок новых автомобилей у них нет.
— У нас такой информации пока нет. Причем мы каждый день периодически общаемся с представителями Hyundai в России, такой информации не поступало. Это вполне может быть утка, — предположил представитель дилерского центра. — У нас дилерство осталось до сих пор — мы сотрудничаем с представителями Hyundai в России, с импортером. Обеспечиваем гарантийное обслуживание, постгарантийное. Если вдруг автомобили ломаются, люди приезжают к нам, мы их чиним по гарантии.
Артем добавил, что при этом на продажу в центре новых автомобилей нет. Если производство действительно наладят, появятся новые машины и новые возможности, уверен он. Но пока разговоров об этом нет.
Представитель официального дилерского центра Hyundai в Новосибирске «Автомир», пожелавший остаться анонимным, считает, что надежда на поступление машин есть.
— Я конкретно по каким-то датам и временным рамкам сориентировать вас не могу, к сожалению, потому что эта информация только-только вот вышла. И импортер обратную связь по истории со своим заводом не даёт. То есть пока непонятно, раздельно их будут презентовать или вкупе с Hyundai, под брендом Hyundai или под каким-то другим брендом, будут ли раздавать дилерам или самостоятельно реализовывать. Нет пока ясности. Но я думаю, машины появятся в Сибири ближе к лету. При этом цена вопроса неизвестна, — рассказал дилер.
Менеджер отметил, что автомобили будут стоить явно дороже тех, что в последний раз поступали в продажу официально от производителя. По мнению эксперта, цена будет в районе 2–2,5 миллиона рублей. Но говорить о чем-то конкретном, уверен собеседник, пока рано.
— Думаю, вы понимаете, что вся информация хранится пока у дистрибьютора в голове, он её не проецирует. Если всё так, как в СМИ сейчас транслируют, то я думаю, это, конечно, поднимет дилерские центры «корейцев» с колен. Потому что у Hyundai это будет Creta и Solaris — трафикообразующие и продаваемые модели, — заключил сотрудник центра.
Позитивная новость
Слухи о том, что на заводе Hyundai Motor Manufacturing Rus якобы выпускают Hyundai Solaris и Kia Rio, новосибирские эксперты считают позитивной новостью.
— Хоть кто-то составит конкуренцию китайским автомобильным производителям на российском рынке. Это очень мощный конкурент как для китайских автомобилей, так и для бывших в употреблении европейских и американских машин, не говоря уже об отечественном автопроме. Корейские автомобили зарекомендовали себя как качественные и достаточно надежные. Они будут востребованы для рынка Сибири, — уверен руководитель региональной Федерации автовладельцев Вячеслав Ашурков. — Весь вопрос сейчас будет упираться лишь в конечную цену продажи.
По его мнению, соотношение цены и качества у «корейцев» всегда были хорошими, а как это будет развиваться дальше, пока неизвестно. Ашурков предполагает, что качество все же не подведет. Все, по мнению спикера, будет зависеть от чистоплотности команды менеджеров, которые будут руководить заводом на российской территории.
— Тогда мы уже будем понимать, будут ли иметь место «левые» детали, подделки и прочее. Мне кажется, все будет упираться в параллельный импорт. Думаю, корейские автопроизводители так пытаются обойти запрет работы иностранных компаний на российской территории. Поэтому и взяли старый бренд Solaris, вытащили его из чулана, отряхнули пыль — и вот, пожалуйста, совершенно новый бренд, — уверен глава региональной ФАР.
Член областной Федерации автовладельцев Данил Епанчинцев уверен, что на фоне уже сложившейся репутации продажи корейских машин будут на высоком уровне — своего покупателя на рынке они давно завоевали.
— Многое будет зависеть от цены в первую очередь и от того, как будет развиваться модельный ряд. Если это будут Solaris в том же виде, в котором они были пять лет назад, и дальнейшего развития не будет, не уверен, что они будут пользоваться спросом — менять одну машину на точно такую же не совсем выгодно, — уверен Данил Епанчинцев.
Он прикинул, что при выпуске с конвейера 6−8 машин в день в месяц при максимальной нагрузке получится около 250 автомобилей. Так они не будут успевать доходить до Сибири, считает эксперт.
— Думаю, в центральной России многие юридические лица будут под такси и подобное использовать эти автомобили. Уверен, что у дилеров они будут появляться штучно. Поэтому в плане доступности у машин не будет конкуренции с Китаем, но она, по крайней мере, будет хоть в чем-то. И у человека будет выбор: Китай или Корея, — объяснил Данил Епанчинцев.
При этом он считает, что у китайского и корейского автопрома разные «весовые категории». Например, Solaris — это проверенный бренд, его отличает надежность и прочее. Китай же, уверен он, подкупает передовыми дизайном и электронными компонентами. Европейские б/у автомобили, считает собеседник, проигрывают на этом поле, так как их сейчас непросто купить, а содержать — еще сложнее и дороже. Оригинальные запчасти на них стоят дорого, а китайские аналоги, как правило, довольно плохого качества.
Также Епанчинцев привел в пример вариант достойной конкуренции от «Автоваза» — его заинтересовал один из роликов на YouTube.
— Речь шла о том, что, если «Автоваз» приложит определенные усилия и допилит «Весту» до хорошего состояния (а там, по сути, осталось решить вопросы с некоторыми элементами электроники), у нас на рынке появится довольно хороший и бюджетный автомобиль, произведенный в России. Да, пускай он будет сделан из иностранных комплектующих, но момент интересный, — заключил спикер.
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