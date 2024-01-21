Solaris из чулана: станут ли автомобили Hyundai и Kia снова российскими и когда доберутся до Новосибирска

Менеджер отметил, что автомобили будут стоить явно дороже тех, что в последний раз поступали в продажу официально от производителя. По мнению эксперта, цена будет в районе 2–2,5 миллиона рублей. Но говорить о чем-то конкретном, уверен собеседник, пока рано.



— Думаю, вы понимаете, что вся информация хранится пока у дистрибьютора в голове, он её не проецирует. Если всё так, как в СМИ сейчас транслируют, то я думаю, это, конечно, поднимет дилерские центры «корейцев» с колен. Потому что у Hyundai это будет Creta и Solaris — трафикообразующие и продаваемые модели, — заключил сотрудник центра.



Позитивная новость

Слухи о том, что на заводе Hyundai Motor Manufacturing Rus якобы выпускают Hyundai Solaris и Kia Rio, новосибирские эксперты считают позитивной новостью.



— Хоть кто-то составит конкуренцию китайским автомобильным производителям на российском рынке. Это очень мощный конкурент как для китайских автомобилей, так и для бывших в употреблении европейских и американских машин, не говоря уже об отечественном автопроме. Корейские автомобили зарекомендовали себя как качественные и достаточно надежные. Они будут востребованы для рынка Сибири, — уверен руководитель региональной Федерации автовладельцев Вячеслав Ашурков. — Весь вопрос сейчас будет упираться лишь в конечную цену продажи.