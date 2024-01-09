«Группа разбора»: смотрим видео ДТП, где пешеход сам бросился под машину — накажут ли за это водителя?

Как может показаться после просмотра видео, автомобиль, сбивший человека, имел достаточно высокую скорость. Однако инструментально и достоверно оценить эту скорость по ролику нельзя, всё, что мы знаем, — водитель не нарушал правил проезда перекрестка, ехал в соответствии с сигналами светофора.



— Для того чтобы определить скорость движения, необходимо проводить экспертизу, это тоже непростая задача. По видеозаписи сложно вообще сказать что-либо о скорости, здесь нужен оригинал. Необходимо проводить специальные фотограмметрические процедуры, это не такая простая задача. В конце концов, эта запись может быть ускорена, есть камеры, которые пишут частоту кадров меньше, а потом это выглядит, как будто запись ускорена. В любом случае конкретно в этом ДТП виноват на 100 процентов пешеход. Он не посмотрел налево, он переходил дорогу в неположенном месте и он прыгнул под колеса автомобиля. Здесь ни одна экспертиза не скажет, что у водителя была возможность затормозить, — говорит координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

