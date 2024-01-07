Накроется ВАЗом? Что ждет авторынок в 2024 году после декабрьского охлаждения

— Ожидать стабилизации цен, а уж тем более их снижения в 2024 году, конечно, не имеет смысла. Рост цен обязательно будет, и, с одной стороны, он будет определяться продолжающимися инфляционными процессами в экономике, а с другой стороны — государственными мерами воздействия на автопром и авторынок с точки зрения их стимулирования. Очевидно также, что автопроизводители будут проводить свою традиционную ценовую стратегию — покрытие всех производственных и логистических расходов и получение максимально возможной прибыли, причем совершенно не верится, что они будут жестко контролировать ценообразование в своих дилерских сетях. Для грубой оценки динамики цен можно использовать зависимость средневзвешенной цены автомобиля от показателя официальной годовой инфляции. Так, например, в 2022 году инфляция составляла 12%, а рост цены — 29%, в 2023 году эти показатели прогнозируются на уровнях 7,5% и 21% соответственно. И если в бюджете РФ на 2024 год показан прогноз по минимальной инфляции 4,5%, то рост цены может составить уже не менее 10–12%.