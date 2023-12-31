В Новосибирской области подорожали полисы ОСАГО. В чем причина — объясняет Центробанк

За 9 месяцев 2023 года в Новосибирской области полис ОСАГО подорожал с 7 до 8,5 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
По мнению специалистов ЦБ, на стоимость ОСАГО повлияли санкции, из-за которых подорожали запчасти и цены на ремонт, а также увеличение числа автоподставщиков.
— Последнее часто делает его малоприбыльным и вынуждает страховые компании увеличивать стоимость этих полисов, чтобы покрывать убытки и продолжать работать в сегменте «автогражданки», — утверждается в сообщении.
По данным Банка России, с января по сентябрь автомобилисты региона купили 572 тысячи полисов ОСАГО и заплатили за них больше 4,8 миллиардов рублей.
За это время страховые компании выплатили компенсации по 35,5 тысячам случаев — всего на 4 миллиарда рублей. Средний размер компенсации составил 113 тысяч рублей — это почти на 25% больше, чем в 2022 году.
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