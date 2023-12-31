В Новосибирской области подорожали полисы ОСАГО. В чем причина — объясняет Центробанк

За 9 месяцев 2023 года в Новосибирской области полис ОСАГО подорожал с 7 до 8,5 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Центробанка.



По мнению специалистов ЦБ, на стоимость ОСАГО повлияли санкции, из-за которых подорожали запчасти и цены на ремонт, а также увеличение числа автоподставщиков.

