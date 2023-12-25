«Насыщение спроса»: почему новосибирцы стали брать автокредит меньше на 200 тысяч

В ноябре 2023 года средний размер автокредита в Новосибирской области составил 1,53 миллиона рублей. Это на 1,5% меньше, чем в октябре, когда средний размер кредита для покупки автомобиля составил 1,55 миллиона. Такую статистику на своем сайте опубликовало Национальное бюро кредитных историй.
В рейтинге, составленном НБКИ, регион занял 8-е место. Выше НСО, на 7-м месте оказалась Ленинградская область, где в ноябре средний размер кредита на машину составил 1,59 миллиона; а ниже — Свердловская область с 1,51 миллиона.
В тройку лидеров попали Москва, Московская область и Санкт Петербург. По данным исследования, там самые высокие размеры автокредитования.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, что снижение кредитного чека по автомобилю вызвано 2 причинами: насыщение спроса и повышение ключевой ставки Центробанка.
— Во многом некоторому охлаждению рынка автокредитования, на наш взгляд, способствует насыщение спроса, не реализованного в полной мере в 2022 году. Также не стоит сбрасывать со счетов рост ключевой ставки Банка России и, соответственно, ставок по автокредитам в последние месяцы. При этом банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне, — цитируют его на сайте Национального бюро.
Ранее эксперты подсчитали, сколько новосибирских семей могут позволить себе авто за 2,6 миллиона.